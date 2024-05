Le gouvernement fédéral fait équipe avec les peuples autochtones du district de Timiskaming





KIRKLAND LAKE, ON, le 8 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit dans des travaux de rénovations écologiques et inclusives dans des établissements d'enseignement autochtones à Kirkland Lake et à Temiskaming Shores afin de convertir un terrain de Kirkland Lake en forêt nourricière.

Annoncés par Fed Rep et Bertha Cormier, directrice générale du Temiskaming Native Women's Support Group (TNWSG), ces projets feront l'objet d'un financement de près de 6 millions de dollars au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et de 250 000 $ dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles.

Des travaux d'amélioration seront effectués dans les centres autochtones Keepers of the Circle de Kirkland Lake et de Temiskaming Shores afin de les rendre plus écoénergétiques, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air. On y installera de nouveaux systèmes de CVC, de nouveaux dispositifs d'éclairage, une nouvelle toiture, ainsi que de nouvelles portes et fenêtres. En outre, on repavera les rampes d'accès et on offrira une application de navigation pour appareils mobiles afin que les utilisateurs puissent savoir comment se déplacer dans les bâtiments en fonction de leurs besoins en matière de mobilité. De plus, on agrandira les deux sites afin de créer un centre de résilience à Kirkland Lake et un lieu de rassemblement communautaire à Temiskaming Shores.

À Kirkland Lake, lorsque l'aménagement de la forêt nourricière sera achevé, la communauté autochtone disposera d'un lieu de rassemblement pour les cérémonies saisonnières et les célébrations communautaires. Ce sera également un site d'apprentissage en plein air où les gens pourront se familiariser avec l'utilisation des terres autochtones et la végétation.

Le TNWSG est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1997 dans le but de soutenir l'équité sociale, économique et culturelle des femmes autochtones. Elle dessert les membres de la communauté du district de Timiskaming en leur offrant notamment des services d'éducation préscolaire, de garderie et de soutien aux familles, en leur proposant des activités culturelles et des formations pour le perfectionnement des compétences, ainsi qu'en mettant l'accent sur le leadership et la sécurité économique des femmes et des filles autochtones.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour le district de Timiskaming. Les travaux d'améliorations écologiques et inclusives qui seront effectués dans ces centres autochtones qui organisent des rassemblements multigénérationnels et qui offrent des services de santé, des services de garderie et des formations pour le perfectionnement des compétences permettront de fournir l'espace nécessaire au développement des programmes et des services à Kirkland Lake et à Temiskaming Shores. L'amélioration des infrastructures naturelles et des terres de Kirkland Lake permettra d'offrir à la communauté autochtone de la région un lieu de rassemblement pour les cérémonies, les célébrations et l'apprentissage en plein air des pratiques d'utilisation des terres autochtones, en plus de fournir des ressources alimentaires à la communauté. »

Anthony Rota, député de Nipissing--Timiskaming, Ontario, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux de voir ces projets se concrétiser et soutenir les communautés autochtones du Nord. Tandis que nous nous dirigeons vers un avenir plus durable, Keepers of the Circle trouve de nouveaux moyens pour renforcer sa participation à l'économie verte, notamment grâce à ses bâtiments. Nous sommes ravis de créer un nouvel espace vert extérieur à Kirkland Lake, qui sera dirigé et conçu par des Autochtones et qui offrira aux membres de la communauté davantage d'occasions de se rapprocher de la terre et de leur culture. »

Bertha Cormier, directrice générale du Temiskaming Native Women's Support Group

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5 733 419 $ dans ces projets dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et 250 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). contribution

Les travaux d'amélioration devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation de Kirkland Lake de 108 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45,40 tonnes par année.

de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45,40 tonnes par année. Les travaux d'amélioration devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation de Temiskaming Shores de 105 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 31,9 tonnes par année.

de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 31,9 tonnes par année. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme BCVI et du FIN sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

