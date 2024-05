xFusion dévoile l'avenir du HPC à l'ISC 2024





xFusion Digital Technologies Co., Ltd. (xFusion) a ébloui les participants avec ses produits et solutions informatiques haut de gamme lors du prestigieux événement ISC High Performance 2024, organisé au Centre de congrès de Hambourg en Allemagne du 13 au 15 mai. Au cours de cet événement, xFusion et d'autres participants ont exploré les domaines de l'IA et du calcul de haute performance (HPC) pour étudier leurs applications innovantes et leurs tendances de développement, marquant ainsi une convergence significative des esprits et des technologies.

Tab Tang, président de la division Calcul et expansion chez xFusion, a fait une présentation intitulée « Réinventer le HPC à l'ère de l'IA » lors de la session Feuille de route des fournisseurs, le 15 mai. Il a mis en lumière le rôle essentiel de l'informatique intelligente dans la propulsion du progrès industriel, en soulignant les défis de refroidissement découlant de la puissance élevée et de la densité de calcul, ainsi que les préoccupations en matière de durabilité. Cela nécessite des clusters non seulement rapides et à faible latence, mais aussi hautement fiables et stables. Il a également souligné l'impact transformateur de l'IA sur les efforts scientifiques, affirmant l'engagement de xFusion à surmonter ces défis grâce à des solutions logicielles et matérielles d'avant-garde. Avec une plateforme unifiée pour le HPC et l'IA, xFusion vise à revigorer la recherche universitaire et à remodeler le paysage du HPC basé sur l'IA.

L'ISC de cette année a été l'occasion pour xFusion de mettre l'accent sur des technologies de pointe telles que l'IA et le HPC, en présentant des avancées informatiques caractérisées par l'ouverture, l'intelligence, le respect de l'environnement et la haute densité. Cette présentation convaincante a attiré des participants désireux d'approfondir ces innovations.

Lors de l'événement, xFusion a fièrement présenté FusionPoD for AI, une armoire révolutionnaire de refroidissement liquide à l'échelle du rack, prête à redéfinir les paradigmes informatiques. Avec son architecture ouverte et sa prise en charge de diverses capacités informatiques, FusionPoD for AI intègre des innovations architecturales, logicielles et algorithmiques révolutionnaires. Elle offre une nouvelle perspective en adoptant de multiples écosystèmes, la diversité et des solutions à faible émission de carbone pour répondre aux exigences des grands modèles d'IA et d'autres scénarios de HPC. Ce produit remarquable offre une densité de calcul inégalée de 64 GPU et se caractérise par un refroidissement liquide à 100 %, avec un pPUE remarquablement bas de 1,06. xFusion a également présenté l'accélérateur AI Space à ses partenaires et à ses clients, promettant d'accélérer le développement et le déploiement de leurs applications d'IA.

xFusion a volé la vedette à l'ISC 2024 en présentant sa solution HPC FusionOne conçue pour diverses applications HPC dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique et de la simulation de fabrication. Cette offre de pointe se targue de caractéristiques adaptatives, garantissant des opérations efficaces, sécurisées, fiables et faciles à gérer. FusionOne HPC a déjà fait parler d'elle avec son déploiement dans le Weiming No. 2 Cluster de l'Université de Pékin en 2023. Cette mise en oeuvre a répondu aux divers besoins des différentes disciplines, facilitant le traitement des données à grande échelle et le calcul scientifique tout en réduisant la consommation d'énergie et en encourageant les initiatives de recherche écologique.

Au-delà de l'excellence technologique, xFusion est à l'avant-garde de la fourniture d'un soutien commercial global complet par le biais de son équipe dédiée, en soutenant l'O&M à distance, les systèmes de clusters et les cadres architecturaux ouverts. En collaborant étroitement avec ses partenaires, xFusion stimule l'innovation continue, favorisant un écosystème HPC prospère et durable. Le partenariat actuel avec Bank Neo Commerce (BNC) en Indonésie marque une étape décisive dans la révolution des services bancaires numériques. En offrant une infrastructure numérique agile, sécurisée et évolutive, xFusion permet à BNC de gérer des volumes de transactions croissants et d'améliorer les interactions avec les clients, alimentant ainsi l'innovation et le développement continus des services bancaires numériques locaux. FusionOnline, la plateforme intelligente d'exploitation et de maintenance à distance de xFusion, facilite l'exploitation et la maintenance à distance en Europe, harmonisant ainsi les efforts de maintenance tout en assurant la stabilité à long terme des services aux utilisateurs.

Guidée par sa vision et mission « Let Computing Serve You Better », xFusion a étendu sa portée à plus de 100 pays et régions, consolidant ainsi son statut de premier fournisseur d'infrastructures et de services informatiques au niveau mondial.

Pour ce qui est de l'avenir, xFusion reste optimiste quant au potentiel du HPC pour révolutionner les industries et favoriser l'innovation transformatrice À l'ère de l'IA, nos contributions continues à l'avancement du HPC soulignent notre engagement à façonner un monde plus lumineux, plus efficace et plus interconnecté, fondé sur nos produits et solutions informatiques de premier ordre.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 mai 2024 à 09:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :