Aramco et Rondo Energy s'accordent sur le déploiement à grande échelle du stockage thermique, l'hydrogène et le captage du carbone.





Les entreprises exploreront la possibilité de déployer des batteries thermiques dans les installations mondiales d'Aramco afin de réduire les coûts d'exploitation et de soutenir les objectifs de réduction des émissions

ALAMEDA, Californie. et RIYAD, Arabie saoudite, 18 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des principales entreprises mondiales du secteur de l'énergie et des produits chimiques, a conclu hier un protocole d'accord avec Rondo Energy, le principal fournisseur de chaleur et d'électricité industrielles à faible émission de carbone. Les entreprises ont commencé des études d'ingénierie pour un premier déploiement à l'échelle industrielle des batteries thermiques Rondo qui contribueraient à la réduction des émissions des installations d'Aramco, avec une augmentation ultérieure jusqu'à 1 GWh.

Les entreprises ont également l'intention d'évaluer le potentiel de déploiement à grande échelle de la technologie dans les installations d'Aramco dans le monde entier, et d'explorer le développement conjoint de nouvelles applications de la technologie des batteries thermiques Rondo, telles que la production d'hydrogène et le captage du carbone. Aramco Ventures a conclu une prise de participation dans Rondo en juillet 2023.

La batterie thermique Rondo fournit de l'énergie continue à partir d'énergie éolienne et solaire stockée à l'échelle du gigawatt et à des températures élevées nécessaires aux processus industriels.

« Aramco a déclaré son ambition d'atteindre des émissions de gaz à effet de serre opérationnelles de portée 1 et 2 nulles d'ici 2050 sur l'ensemble de ses actifs détenus et exploités à 100 %, et voit des possibilités de créer d'importantes activités dans le domaine des nouvelles énergies à faible émission de carbone, a déclaré Ali Al-Meshari, directeur principal d'Aramco. Vice-président de la technologie, de la surveillance et de la coordination. « Les technologies innovantes déployées à grande échelle sont nécessaires pour réduire les coûts de la réduction des émissions, et nous investissons massivement dans leur développement par le biais de nos programmes de R&D, de capital-risque et de déploiement technologique. Nous pensons que la technologie de Rondo a un large potentiel d'application à l'échelle mondiale et au Moyen-Orient en particulier, soutenue par une équipe qui a fait ses preuves en matière de livraison."

Application généralisée - industrie, hydrogène, captage et dessalement du carbone

Au-delà des déploiements prévus dans les installations d'Aramco, les entreprises évalueront également le potentiel de développement d'autres applications pour les batteries thermiques Rondo. Les entreprises prévoient une étude conjointe de R&D pour explorer l'applicabilité de la technologie de Rondo dans les projets de production d'hydrogène, de captage du carbone (CCS) et de captage direct de l'air (DAC).

Cette technologie peut également être appliquée dans les installations de dessalement solaire à grande échelle. Alors que les énergies renouvelables deviennent de plus en plus intégrées au réseau, les installations de dessalement thermique d'aujourd'hui sont confrontées à des défis économiques et opérationnels. Les batteries thermiques Rondo peuvent rapidement convertir ces installations pour fournir de l'eau et de l'énergie à faible émission de carbone et à moindre coût que leur remplacement.

Création de valeur locale

Les batteries thermiques Rondo stockent l'énergie dans des matériaux en briques éprouvés qui peuvent être produits de manière rentable avec les ressources minérales du Royaume. Les entreprises évalueront le potentiel d'établissement d'une fabrication de stockage d'énergie à grande échelle dans le Royaume.

« Rondo travaille avec l'un des plus grands producteurs d'énergie au monde pour résoudre l'un des plus grands défis énergétiques au monde - l'énergie propre à faible coût pour l'industrie, a déclaré John O'Donnell, PDG de Rondo. « Nous sommes ravis d'annoncer ce protocole d'accord avec Aramco visant à fournir des solutions énergétiques à faible émission de carbone qui peuvent aider Aramco à réaliser ses ambitions de décarbonisation et à répondre aux besoins critiques du monde en matière de dessalement solaire et d'hydrogène propre. »

Le secrétaire américain à l'Énergie, Jennifer Granholm, et Son Altesse Royale le prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ministre de l'Énergie du Royaume d'Arabie saoudite, ont assisté à la signature du protocole d'accord. Rondo et ses partenaires ont récemment été sélectionnés pour recevoir un financement du ministère américain de l'Énergie (DoE) pour plusieurs déploiements RHB basés aux États-Unis, et cette collaboration avec Aramco souligne l'objectif du Bureau du développement des marchés internationaux du ministère de l'Environnement d'améliorer et de revitaliser la compétitivité des États-Unis sur le marché mondial de l'énergie propre et des infrastructures en pleine expansion, tout en créant des emplois dans le domaine de l'énergie propre aux États-Unis et en assurant des chaînes d'approvisionnement stables et sûres.

À propos de Rondo Energy

Rondo est spécialement conçu pour les installations industrielles : ses batteries thermiques sont fabriquées à partir de matériaux éprouvés et durables et sont conçues pour une intégration transparente avec les équipements et processus industriels existants. Qu'il s'agisse d'un remplacement de l'équipement de chauffage à combustible fossile mis au rebut ou d'un complément résilient aux systèmes existants, Rondo n'exige aucun changement perturbateur dans les opérations des clients.

Rondo exploite actuellement le système de stockage d'énergie commercial à la température la plus élevée et à l'efficacité la plus élevée au monde, chez Calgren Renewable Fuels à Pixley, en Californie. En collaboration avec son partenaire Siam Cement Group (SCG), Rondo augmente la capacité de production de ses supports de stockage de 2 GWh/an à 90 GWh par an, un chiffre à la pointe de l'industrie. Le siège social de Rondo Energy est situé à Alameda, en Californie.

À propos d'Aramco

Aramco est une société mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques. Nous sommes animés par notre conviction profonde que l'énergie est une opportunité. Qu'il s'agisse de produire environ un baril sur huit de l'approvisionnement mondial en pétrole ou de développer de nouvelles technologies énergétiques, notre équipe mondiale se consacre à la création d'impact dans tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Cela contribue à promouvoir la stabilité et la croissance à long terme dans le monde entier. www.aramco.com

18 mai 2024 à 14:08

