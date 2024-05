« RING OF FIRE » SERA DISPONIBLE MONDIALEMENT SUR DAZN DANS PLUS DE 200 TERRITOIRES, DONT LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS





LONDRES, 18 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le plus grand Combat de boxe, qui aura lieu ce samedi 18 mai et mettra en scène le champion de la WBC et champion linéaire Tyson 'The Gypsy King' Fury contre Oleksandr Usyk, champion unifié de la WBO/IBF/WBA, sera disponible en direct dans le monde entier exclusivement sur DAZN.

HORAIRES DE DIFFUSION :

Suivez la retransmission à 17 h 00 BST (18 h 00 CET, 12 h 00 ET) et regardez des combats d'ouverture de haute qualité pour faire monter la tension avant le lancement de l'événement principal, vers 23 h 05 BST (10 h 30 CET, 04 h 30 ET). Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu du programme.

SAMEDI 18 MAI :

Combat 1 ? DAVID NYIKA vs MICHAEL SEITZ

8 rounds de 3 minutes Poids lourds-légers

Combat 2 ? SERGEY KOVALEV vs ROBIN SIRWAN SAFAR

10 rounds de 3 minutes Poids mi-lourds

Combat 3 ? MARK CHAMBERLAIN vs JOSHUA WAHAB

12 rounds de 3 minutes Poids légers

Combat 4 ? MOSES ITAUMA vs IIJA MEZENCEV

10 rounds de 3 minutes Poids lourds

Combat 5 ? FRANK SANCHEZ vs AGIT KABAYEL

12 rounds de 3 minutes Poids lourds

Combat 6 ? JOE CORDINA vs ANTHONY CACACE

12 rounds de 3 minutes Poids super-plumes

Combat 7 ? JAI OPETAIA vs MAIRIS BREIDIS

10 rounds de 3 minutes Poids lourds-légers

Combat 8 ? TYSON FURY vs OLEKSANDR USYK

12 rounds de 3 minutes Poids lourds

UN BREF APERÇU DU PROGRAMME :

- L'événement principal sera le plus grand des combats de boxe - Tyson 'The Gypsy King' Fury, champion de la WBC et champion linéaire, contre Oleksandr Usyk, champion unifié de la WBO/IBF/WBA, dans un affrontement qui marquera l'histoire. Le vainqueur deviendra le premier champion incontesté des poids lourds depuis que le Britannique Lennox Lewis a remporté CET honneur il y a 24 ans, en 1999 ; mais CETte fois-ci, quatre ceintures seront en jeu pour la première fois dans l'histoire du sport.

- L'Australien Jai Opetaia, encore invaincu, affrontera Mairis Briedis, triple champion du monde des poids lourds-légers, pour le titre de champion du monde de l'IBF et la ceinture Ring Magazine, dans un match revanche de leur rencontre exaltante et pleine d'action de 2022.

- L'olympien gallois invaincu, Joe Cordina, défendra son titre de champion du monde de l'IBF dans la catégorie poids super-plumes contre le détenteur du titre de l'IBO, l'Irlandais du Nord Anthony Cacare.

- La star allemande invaincue des poids lourds, Agit Kabayel, affrontera le Cubain invaincu Frank Sanchez. Tous deux sont de retour à Riyad après leurs victoires par KO lors du programme « Day of Reckoning » dans un match éliminatoire final de la WBC, en décembre.

- Moses Itauma, jeune star des poids lourds et champion du monde amateur, pressenti pour devenir le futur visage de la division la plus importante de la boxe, affrontera Ilja Mezencev pour son neuvième Combat professionnel à l'âge de 19 ans.

- Mark Chamberlain, 25 ans, sensation britannique des poids légers, affrontera le dangereux Nigérian Joshua Oluwaseun Wahab.

- Sergey Kovalev, ancien champion du monde en titre des poids mi-lourds, s'opposera à Robin Sirwan Safar, invaincu, dans la catégorie des poids lourds-légers.

- Le coup d'envoi sera donné par l'athlète olympique néo-zélandais David Nyika, qui affrontera Michael Seitz dans la catégorie des poids lourds-légers.

IMAGES :

Les liens suivants contiennent des images complémentaires de la semaine de combat :

Arrivées : https://www.dropbox.com/scl/fo/5nwz8kd2gpnxax7ekw7c0/ADrzkaSX1axhTHViGJGHUO4?rlkey=yfc2hkjaf1jhmra9opehrotvi&dl=0

Entraînement : https://www.dropbox.com/scl/fo/j51ai4r50ntqqnyijis2h/AKsPwAv49_4O_NDGkQaA0qM?rlkey=7zs653v1i73waabsc08op6y7q&dl=0

Conférence de presse : https://www.dropbox.com/scl/fo/i4f8zz307zo1gw0o6jbgh/AG2zJytPIm4kH9i2IXRfvd8?rlkey=xyo3wc5m2g84l76tyqt6jxlin&dl=0

Pesée : https://www.dropbox.com/scl/fo/0yflu8cy9sucqrn4sdilk/ADkMrqCgYAn03WWa3JMwNuE?rlkey=52lxeesj9ygdwjw5923zu5wto&dl=0

Nuit des combats : https://www.dropbox.com/scl/fo/y7p5dc3rz3ek49m46etxo/ABkqnS3FjSC1eGNkm9ev8Vg?rlkey=s3mletjxr1pdtf3v1swuxnc9y&dl=0

Veuillez accréditer Queensberry.

COMMENTAIRES :

En tant que maison mondiale de la boxe, DAZN est ravie d'offrir des commentaires localisés sur nos marchés clés dans plus de dix langues.

Notre équipe de commentateurs anglophones reste inégalée et bénéficie d'une expertise et d'une expérience incroyables dans le domaine de la boxe. Le groupe d'experts suivant constituera l'expérience principale en matière de commentaires au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et sur d'autres marchés mondiaux.

? Kate Abdo

? Ade Oladipo

? Lennox Lewis

? Joseph Parker

? Barry Jones

? Darren Barker

? Chris Mannix

? Ali Drew

? Todd Grisham

? Mike Costello

États-Unis

Langue des commentaires : Anglais

Équipe de commentateurs de DAZN : Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis, etc.

Heure de départ du Combat principal : 18 h 05 ET

Combattant local : Octavio Pudivitr

Canada

Langue des commentaires : Anglais

Équipe de commentateurs de DAZN : Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis, etc.

Heure de départ du Combat principal : 18 h 05 ET

Australie

Langue des commentaires : Anglais

Équipe de commentateurs de DAZN : Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis, etc.

Heure de départ du Combat principal : 08 h 05 AEST

Combattant local : Jai Opetaia

Nouvelle-Zélande

Langue des commentaires : Anglais

Équipe de commentateurs de DAZN : Kate Abdo, Ale Oladipo, Lennox Lewis, etc.

Heure de départ du Combat principal : 10 h 05 NZST

Combattant local : David Nyika

Allemagne

Langue des commentaires : Allemand

Équipe de commentateurs de DAZN : Uli Hebel, Andreas Selak, Bernd Bönte

Heure de départ du Combat principal : 00 h 05 CET

Combattants locaux : Agit Kabayel, Ilja Mezencev, Michael Seitz

Italie

Langue des commentaires : Italien

Équipe de commentateurs de DAZN : Niccolò Pavesi, Alessandro Duran, Guiseppe Albi

Heure de départ du Combat principal : 00 h 05 CET

Espagne

Langue des commentaires : Espagnol

Équipe de commentateurs de DAZN : Jaime Ugarte, Emilio Marquiegui, Álvaro Carrera, Tinin Rodriguez

Heure de départ du Combat principal : 00 h 05 CET

France

Langue des commentaires : Français

Équipe de commentateurs de DAZN : Chris Genachte

Heure de départ du Combat principal : 00 h 05 CET

Ukraine

Langues des commentaires : Ukrainien/Russe

Équipe de commentateurs de DAZN : Maks Didenko/ David Kuchashvili

Heure de départ du Combat principal : 00 h 05 CET

Combattant local : Oleksandr Usyk, Daniel Lapin

Portugal

Langue des commentaires : Portugais

Équipe de commentateurs de DAZN : Pedro Matos, Jorge Silva

Heure de départ du Combat principal : 23 h 05 WET

Arabie Saoudite

Langue des commentaires : Arabe

Équipe de commentateurs de DAZN : À CONFIRMER

Heure de départ du Combat principal : 01 h 05 AST

Pologne

Langue des commentaires : Polonais

Équipe de commentateurs de DAZN : Jan Ciosek, Albert Sosnowski

Heure de départ du Combat principal : 00 h 05 CET

Belgique

Langue des commentaires : Français

Équipe de commentateurs de DAZN : Chris Genachte

Heure de départ du Combat principal : 00 h 05 CET

Le Combat peut être acheté sur DAZN.com ou directement à partir de l'application DAZN sur téléviseur intelligent, tablette, mobile ou console de jeu.

Un abonnement à DAZN vous donne accès à d'incroyables archives et documentaires sur la boxe et à plus de 150 soirs de Combat en direct chaque année, ainsi qu'à d'autres fantastiques sports de Combat et bien plus encore.

Rendez-vous sur DAZN.com pour plus d'informations et cliquez ici pour trouver le service pay-per-view (PPV) correspondant à votre pays.

