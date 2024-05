Kumar Gaurav Gupta nommé CEO de Verdantis





Verdantis, leader et pionnier des solutions de données alimentées par l'IA, est fière d'annoncer la nomination de Kumar Gaurav Gupta comme Chief Executive Officer (CEO). À ce poste, il aura la responsabilité d'accélérer la croissance, en mettant un accent important sur la réussite des clients à l'échelle mondiale.

Très enthousiasmé par sa nouvelle fonction, M. Kumar a déclaré : « C'est un grand honneur de diriger cette société de services et de plateformes de données à un moment aussi passionnant. Compte tenu de l'importance croissante des données et de l'émergence de l'intelligence artificielle, je suis convaincu que Verdantis est prête à donner à ses clients les moyens de prendre des décisions orientées données en matière de retour sur investissement. Je remercie l'équipe de Verdantis pour sa confiance et sa considération ».

Avant d'arriver chez Verdantis, il a occupé différents postes, dont celui de vice-président et directeur national pour le sous-continent indien chez SAP Concur, et a été consultant en entreprise pour conseiller les clients sur les priorités stratégiques. M. Kumar est titulaire d'une licence du Delhi College of Engineering et d'une maîtrise de l'Indian Institute of Management, à Indore.

M. Kumar jouera un rôle majeur dans l'élaboration de l'orientation stratégique de Verdantis, dans la promotion de l'innovation et la poursuite du succès de l'entreprise concernant la fourniture de solutions de gestion de données de pointe à une clientèle mondiale.

À propos de Verdantis

Verdantis est à l'avant-garde des solutions orientées données, qui permettent aux entreprises de différents secteurs d'activité d'exploiter le potentiel de données cohérentes et accessibles. L'accent mis sur l'alignement, l'amélioration et l'analyse des données permet aux entreprises de rationaliser leurs opérations, de prendre des décisions éclairées et d'atteindre leurs objectifs stratégiques.

Caractérisée par une technologie d'IA de pointe, Verdantis propose des solutions de gestion des données de référence (MDM) de qualité professionnelle, qui proposent des résultats tangibles, améliorent le retour sur investissement et libérent la pleine valeur des investissements ERP/MRP/EAM pour plus de 200 implémentations au sein d'entreprises du Global 1000. Nous garantissons l'intégrité et la qualité des données sémantiques et structurelles en continu, ce qui permet de prendre des décisions orientées données en toute confiance.

Pour de plus amples informations sur la façon dont Verdantis peut améliorer vos capacités de gestion des données, rendez-vous sur le site suivant www.verdantis.com ou contactez-nous à l'adresse suivante [email protected].

