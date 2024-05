Rassemblement dans la Cité du Lion pour un avenir gagnant-gagnant de l'informatique intelligente lors du Global Data Center Facility Summit 2024





SINGAPOUR, 18 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 17 mai 2024, le Global Data Center Facility Summit 2024 s'est tenu à Singapour sur le thème : « Power the Digital Era Forward » (Propulser l'ère numérique vers l'avant). Lors du sommet, plus de 600 leaders de l'industrie des centres de données, experts techniques et partenaires de l'écosystème se sont réunis pour discuter des nouvelles tendances et opportunités de l'industrie mondiale des centres de données à l'ère de l'informatique intelligente. Les participants ont également pu découvrir des solutions de bout en bout (E2E) pour tous les scénarios, tous les écosystèmes et tous les services, partager les pratiques innovantes des centres de données écologiques en Asie-Pacifique et en Europe, et découvrir le véhicule d'exposition pour lever le voile sur le mystère de l'Outdoor PowerPOD, qui propose un système d'alimentation par conteneur. En s'ouvrant totalement à l'ère de l'informatique intelligente, Huawei s'efforce de propulser l'ère numérique vers l'avant.

Saisir les opportunités offertes par l'IA et construire ensemble une infrastructure informatique verte et fiable

Lors du discours d'ouverture, Charles Yang, vice-président principal de Huawei et président du marketing, des ventes et des services de Huawei Digital Power, a souligné que depuis le lancement de ChatGPT dans l'ère de l'IA, les grands modèles continuent de repousser les limites de la puissance de calcul et l'industrie de l'informatique intelligente assiste à un essor sans précédent de la construction. Selon les prévisions, 100 GW seront ajoutés à la capacité installée des centres de données dans le monde et la valeur du marché dépassera les 600 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années.

Selon Charles Yang, les opportunités s'accompagnent de défis. Le principal défi pour l'industrie des centres de données est la fiabilité et l'électricité. Les centres de données passent du niveau MW au niveau GW. La fiabilité E2E des centres de données devient encore plus importante que jamais. En réponse à ces opportunités, Huawei travaillera avec ses clients et partenaires pour élargir l'espace industriel.

Orienter les centres de données vers l'ère de l'IA avec des solutions produit + service + écosystème

Au cours du sommet, Sun Xiaofeng, président de l'unité commerciale « Data Center Facility and Critical Power » de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Power the Digital Era Forward ». Il a déclaré qu'avec la pénétration des grands modèles d'IA, l'augmentation des demandes de calcul entraîne une croissance expansive des centres de données.

Pour relever ces défis, Huawei s'efforce de construire des solutions de centres de données E2E produit + service + écosystème qui offrent un déploiement rapide, un refroidissement flexible, de l'énergie verte et une fiabilité ultime.

Déploiement rapide : les centres de données sont entièrement modularisés et préfabriqués pour assurer une construction efficace et de haute qualité.

Refroidissement flexible : la fusion air-liquide et la source de refroidissement intégrée s'imposent comme l'architecture de refroidissement optimale pour l'informatique intelligente.

Énergie verte : la solution intégrée de nouvelle génération (réseau, charge et stockage) est conçue pour assurer le bon fonctionnement des centres informatiques intelligents.

Fiabilité ultime : les centres de données sont protégés par des produits fiables et une protection préventive.

Actuellement, le réseau mondial de services de Huawei couvre plus de 170 pays et compte plus de 1 800 ingénieurs professionnels, fournissant une assistance technique 24 h/24 et 7 j/7. Avec ses centres de services phares N+, Huawei a construit un rayon de service d'une heure pour ses clients.

L'écosystème est un élément clé pour un avenir gagnant-gagnant de l'informatique intelligente. Huawei travaille avec des partenaires pour développer des solutions E2E complètes et fournir aux clients des services de centre de données à guichet unique.

Au cours du sommet, Huawei et le Centre pour l'énergie de l'ASEAN ont publié un livre blanc intitulé « Building Next Generation Data Center Facility in ASEAN » (Construire un centre de données de nouvelle génération au sein de l'ASEAN). Ce document fournit des informations sur le statu quo, les défis et les tendances des centres de données dans la région de l'ASEAN, et souligne que des produits et des solutions efficaces et économes en énergie doivent être appliqués. Il propose également des recommandations politiques tournées vers l'avenir pour les marchés des centres de données.

Dans la zone d'exposition de l'écosystème, Huawei a présenté des solutions basées sur des scénarios pour les centres de données de grande, moyenne et petite taille, et a démontré les capacités de conseil, de conception, de développement intégré et de livraison des centres de données avec des dizaines de partenaires de l'écosystème, dont CIMC, Weichai, CSCEC et Huashi.

Le véhicule d'exposition Huawei Outdoor PowerPOD a fait ses débuts dans le monde entier. Le Huawei Outdoor PowerPOD dispose d'un système d'alimentation par conteneur, d'un déploiement en extérieur, d'un système plug-and-play, d'un indice de protection élevé et d'une grande fiabilité. Il est devenu le choix privilégié pour découpler l'architecture de l'alimentation électrique.

Un seul arbre ne peut pas faire une forêt.

L'IA présente de grandes opportunités. En pénétrant l'industrie, en regroupant des écosystèmes de partenaires et en rendant les innovations applicables aux transformations, Huawei continuera à aider les clients à construire une infrastructure informatique fiable, à accélérer l'adoption de l'IA par l'industrie et à faire avancer l'ère numérique.

18 mai 2024 à 17:36

