HUBLOT DÉVOILE UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE UNIQUE





Plongez dans l'Expérience Unico, spécialement conçue pour mettre en valeur le mouvement chronographe interne de la Maison. Dans ce monde numérique, les participants peuvent directement échanger avec un horloger pour découvrir la passion profonde de Hublot pour l'artisanat et la haute technologie, dans une célébration de l'engagement de la marque envers l'Art de la Fusion.

NYON, Suisse, 18 mai 2024 /PRNewswire/ -- Hublot ne cesse d'innover pour repousser les frontières technologiques et explorer de nouveaux horizons, qu'ils partagent ensuite avec leurs précieux collectionneurs. L'Expérience Unico invite les invités à plonger dans un environnement captivant, accessible depuis un ordinateur ou tout appareil mobile, où ils peuvent admirer l'art de la fabrication de montres équipées du mouvement chronographe Unico développé en interne. Tout au long du parcours, un horloger virtuel interagira, expliquera et partagera l'expertise nécessaire à la fabrication des montres Hublot. Pour certains visiteurs sélectionnés, un véritable horloger sera la voix derrière le jumeau numérique, se connectant en direct depuis la Manufacture à Nyon. Cette expérience unique sera disponible exclusivement du 14 au 18 mai 2024.

De plus, le mouvement chronographe Unico est représenté avec minutie en 3D, offrant ainsi aux invités une compréhension complète du fonctionnement du calibre HUB1280 une fois entièrement assemblé.

À la fin de la visite, un configurateur spécial est disponible, permettant aux invités de concevoir une montre sur mesure équipée du mouvement chronographe Unico. Les visiteurs peuvent choisir parmi une variété de matériaux et de tailles pour le boîtier, sélectionner la couleur de la lunette et du cadran, opter pour différents bracelets, et ainsi créer une montre entièrement personnalisable et unique. En guise de touche finale, les clients auront l'opportunité de personnaliser la montre avec un nom, une initiale ou une date.

Grâce à son partenariat continu avec Epic Games, le groupe LVMH a utilisé les technologies Unreal Engine et MetaHuman pour humaniser l'artisanat de Hublot et offrir une expérience détaillée qui offre un aperçu sans précédent et une prise de contrôle sur l'art de l'horlogerie suisse.

« Chez Hublot, nous sommes ravis de présenter l'Expérience Unico, qui témoigne de notre engagement inébranlable envers l'innovation et l'excellence dans le domaine de l'horlogerie. Ce voyage immersif met en avant non seulement notre célèbre mouvement chronographe Unico développé en interne, mais offre également à nos précieux collectionneurs une opportunité sans précédent d'interagir avec nos horlogers dans un monde numérique. Le configurateur spécial marque une étape excitante, permettant à nos invités de créer leur propre Big Bang unique. Cet événement exclusif souligne notre engagement continu envers l'innovation et les expériences de luxe personnalisées pour nos précieux clients. » a déclaré Ricardo Guadalupe, PDG de HUBLOT

Lien vers l'Expérience Unico :

https://theunicoexperience.hublot.com

HUBLOT

Hublot est une maison horlogère suisse fondée en 1980 et basée à Nyon. Pour sa première montre, cette entreprise révolutionnaire a combiné l'or avec un bracelet en caoutchouc dans un boîtier inspiré du hublot d'un navire, marquant ainsi la naissance de l'Art de la Fusion. Cette approche unique mêle tradition, innovation, artisanat, univers et talents, devenant ainsi la signature esthétique et technique de la marque.

Cette identité a été renforcée en 2005 avec l'introduction de la Big Bang, qui a démontré un savoir-faire inégalé en matière de complications, de mouvements de manufacture et de matériaux de pointe. Le carbone, le titane, la céramique et le saphir ont été poussés à leurs limites techniques sur ce modèle.

Cette approche révolutionnaire et axée sur la qualité en horlogerie est exprimée par la philosophie « Be First, Unique and Different » (« Être Premier, Unique et Différent »). Cela a progressivement conduit à d'autres collections aux designs innovants : Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang et Manufacture Pieces. Ces lignes s'appuient sur un savoir-faire remarquable, que ce soit dans le choix des matériaux chers à Hublot (comme l'or Magic, les céramiques colorées et les saphirs) ou dans ses mouvements de manufacture (chronographe Unico, Meca-10 et les complications de haut niveau comme le Tourbillon, la Répétition Minute Cathedral et les mouvements spécifiques des Manufacture Pieces).

L'univers de Hublot s'étend à travers des partenariats stratégiques, notamment dans le domaine du football. « Hublot Loves Football » est devenu le slogan lors des plus grands événements sportifs mondiaux tels que la Coupe du Monde de la FIFATM, la Premier League, la Ligue des Champions de l'UEFA, et l'EUROTM de l'UEFA, ainsi qu'à travers ses ambassadeurs. Cet amour du football se retrouve également dans l'art, le design, la musique, le sport, la gastronomie et la voile. Enfin, l'engagement de Hublot dans des projets environnementaux conjoints avec SORAI et Polar Pod témoigne de sa préoccupation pour les problématiques contemporaines.

Au-delà de 135 boutiques dans le monde partagent la passion et les valeurs de Hublot, ainsi que sur le site Hublot.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=W8DJnaxvsnk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2415901/HUBLOT_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2415902/HUBLOT_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2415903/HUBLOT_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2415904/HUBLOT_4.jpg

18 mai 2024 à 12:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :