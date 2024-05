Seragon termine l'étude préclinique du candidat à l'intervention sur le vieillissement SRN-901





IRVINE, Californie, 8 mai 2024 /CNW/ - Seragon Biosciences, Inc. a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'une étude préclinique sur son nouveau candidat anti-vieillissement, SRN-901. Cette étude pivot, menée sur des souris, a été entreprise pour évaluer l'impact du SRN-901 sur le vieillissement ainsi que sur divers marqueurs de santé.

Les résultats de l'étude montrent que le SRN-901 a permis l'une des plus importantes prolongations de la durée de vie et de l'espérance de vie en bonne santé à ce jour dans la population traitée. Le séquençage du transcriptome du génome entier a été effectué sur plus de 300 souris afin d'évaluer les effets du SRN-901 à un niveau moléculaire. Les résultats ont mis en évidence une augmentation significative de l'expression de nombreux gènes associés à la longévité et une réduction notable de l'expression de gènes liés au vieillissement. De plus, un panel métabolique a révélé des changements bénéfiques dans plusieurs biomarqueurs associés à un âge biologique inférieur.

D'autres tests ont été effectués pour évaluer l'effet du SRN-901 sur l'espérance de vie en bonne santé, une mesure du maintien de la santé au cours de la vie d'un individu. L'étude a également évalué les fonctions physiques et cognitives. Les essais sur tapis roulant ont montré une amélioration significative de l'endurance chez les souris âgées. Les scores de fragilité ont montré une amélioration marquée chez les souris âgées recevant le SRN-901, et il y a eu une réduction importante de l'apparition de tumeurs dans le groupe traité.

L'équipe de recherche de Seragon Biosciences est encouragée par les résultats de l'étude et procédera à une analyse plus approfondie pour découvrir d'autres résultats. Ces résultats seront publiés une fois l'analyse supplémentaire terminée.

À propos de Seragon Biosciences

Seragon Biosciences, Inc., dont le siège social est situé à Irvine, en Californie, est une entreprise de recherche biopharmaceutique vouée à l'amélioration de la santé humaine et animale grâce à la science novatrice. Seragon Biosciences s'engage à appliquer les avancées scientifiques et technologiques de pointe aux domaines du vieillissement, du métabolisme, de la thérapie génique et de la bio-informatique. De la recherche aux produits de consommation et aux applications cliniques, Seragon s'efforce d'offrir aux gens l'accès aux percées les plus importantes en médecine. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter le site www.seragon.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1986399/Seragon_Logo.jpg

SOURCE Seragon Biosciences

7 mai 2024 à 23:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :