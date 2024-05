Le gouvernement du Canada finance de nouveaux projets destinés à développer le secteur national de la biofabrication et des sciences de la vie





De nouveaux projets multidisciplinaires menés partout au pays prépareront le Canada aux futures urgences en matière de santé et renforceront ses capacités à y faire face

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - Faire croître le secteur national de la biofabrication et des sciences de la vie pour qu'il soit robuste et concurrentiel permet au Canada d'avoir accès à des vaccins, à des produits thérapeutiques et à d'autres médicaments essentiels pour sauver des vies. Voilà ce que le gouvernement fédéral fait depuis le lancement, en 2021, de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada - une stratégie qui représente un engagement de 2,2 milliards de dollars pour développer des capacités de biofabrication de pointe.

Dans le cadre de la deuxième étape du concours intégré du Fonds de recherche biomédicale du Canada (FRBC) et du Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques (FIRSB), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, un financement de près de 574 millions de dollars visant à réaliser 19 projets dans 14 établissements de recherche du pays.

Grâce à ces investissements dans la recherche, le talent et les projets d'infrastructure, la population canadienne aura accès à des vaccins, à des produits thérapeutiques et à d'autres médicaments et innovations conçus au Canada qui sont susceptibles de sauver des vies. Cela contribuera à renforcer la résilience du secteur canadien des sciences de la vie en soutenant la recherche canadienne de pointe dans le domaine des technologies novatrices qui assurent la sécurité de la population et stimulent l'économie du pays.

Les projets subventionnés visent à :

la meilleure découverte d'anticorps et la production de produits thérapeutiques;

le développement et l'optimisation de vaccins à ARN autoamplifiés;

la mise au point de meilleurs outils de diagnostic rapide permettant d'identifier les nouveaux agents pathogènes;

l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres technologies pour étudier la façon dont les bactéries réagissent aux produits chimiques, dans le but de mettre au point de nouveaux antibiotiques;

la mise en place d'une ressource nationale de premier plan en matière de santé maternelle et infantile pour la surveillance des maladies et la préparation aux pandémies.

Chacun des 19 projets est entériné par l'un des cinq pôles de recherche établis lors de la première étape du concours du FRBC et du FIRSB. Ces pôles combinent les forces des établissements d'enseignement postsecondaire, des hôpitaux de recherche, de l'industrie et du secteur sans but lucratif du Canada afin qu'ils se préparent mieux ensemble aux urgences en matière de santé et améliorent la santé et le bien-être général de la population canadienne. En outre, les pôles contribueront à accélérer la transformation de recherches prometteuses en produits et processus commercialement viables. En renforçant les capacités de recherche et en tirant parti des collaborations dans l'ensemble de l'écosystème de la biofabrication, le Canada sera mieux préparé à faire face aux futures pandémies.

Citations

« Grâce à des scientifiques, à des chercheuses et à des chercheurs de renommée mondiale travaillant dans les établissements de recherche du pays, le Canada dispose d'un secteur concurrentiel et robuste de la biofabrication et des sciences de la vie. Le gouvernement a promis à la population canadienne de reconstruire le secteur national. Cet investissement lui permet de tenir sa promesse en appuyant les excellentes innovations, collaborations et infrastructures nécessaires pour répondre rapidement aux futures menaces pour la santé publique et assurer la sécurité de la population. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape importante dans le travail mené pour améliorer les résultats en matière de santé au profit de la population canadienne et renforcer la capacité nationale de biofabrication. Cet investissement soutiendra des travaux de recherche novateurs et une science audacieuse de classe mondiale en ce qui a trait aux vaccins, aux produits thérapeutiques, au diagnostic et à la surveillance, afin d'aider le Canada à se préparer aux futures urgences en matière de santé. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Les projets que nous appuyons aujourd'hui renforceront la capacité d'approvisionnement en médicaments, vaccins et produits thérapeutiques au profit de la population canadienne. Les collaborations entre les pôles de recherche, les établissements d'enseignement postsecondaire et les hôpitaux de recherche favoriseront les innovations dans tout le pays. Grâce au travail de scientifiques d'expérience mené dans des établissements à la fine pointe de l'innovation, le Canada sera prêt à répondre aux priorités futures en matière de santé. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« La recherche financée par le Fonds de recherche biomédicale du Canada positionnera le Canada comme un leader mondial dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. Plus encore, l'investissement d'aujourd'hui permettra aux chercheuses, aux chercheurs et aux scientifiques d'élite du pays d'être à l'avant-garde des découvertes de vaccins et de produits thérapeutiques qui stimuleront l'industrie nationale et doteront le pays de la capacité de réagir rapidement et efficacement aux futures pandémies. »

- Ted Hewitt, président du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements et président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

« Avoir accès à des installations de recherche de pointe est essentiel pour permettre à la population canadienne de répondre aux situations d'urgence en matière de santé publique. Les investissements réalisés dans le cadre du Fonds de recherche biomédicale du Canada aident à doter les chercheuses et les chercheurs des outils nécessaires pour accélérer la découverte et le développement de nouveaux vaccins et antibiotiques de même que de diagnostics novateurs, ainsi que pour collaborer avec le secteur canadien de la biofabrication. »

- Roseann O'Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation

Faits en bref

L'investissement s'appuie sur le soutien crucial apporté durant la première étape du FRBC et du FIRSB, lesquelles ont permis la création de cinq nouveaux pôles de recherche et la modernisation des installations de bioconfinement du Canada .

. Chacun des 19 projets retenus touche une ou plusieurs des trois composantes suivantes : recherche, perfectionnement des compétences et infrastructure de recherche. Par conséquent, un projet peut être financé par le biais du FRBC, du FIRSB, ou des deux.

Le concours du FRBC et du FIRSB a suivi un processus d'évaluation en deux étapes visant à mesurer le mérite scientifique et la concordance stratégique des projets proposés par rapport aux objectifs de l'occasion de financement et aux priorités de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada .

. La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada comprend de nombreux investissements de base pour aider à bâtir le bassin de personnes talentueuses et les systèmes de recherche du Canada , ainsi que pour favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie. Ces investissements comprennent les éléments suivants :

Fonds de recherche biomédicale du Canada : investissement de 250 millions de dollars pour créer un programme visant à soutenir les projets de partenariat de recherche appliquée à haut risque, de formation et d'épanouissement du talent. Ce fonds est administré par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche, à savoir le CRSH, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques

Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques : investissement de 500 millions de dollars pour répondre aux besoins d'infrastructure en biosciences des établissements et des hôpitaux de recherche affiliés. Ce fonds est administré par la Fondation canadienne pour l'innovation.

Fonds pour les essais cliniques

Fonds pour les essais cliniques : dirigé et financé séparément par les IRSC, le Fonds pour les essais cliniques a appuyé la création d'un consortium d'essais cliniques, de plateformes de formation et d'essais cliniques pour soutenir la préparation aux urgences en matière de santé et stimuler le secteur des sciences de la vie, conformément aux priorités de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada .

Le gouvernement fournit également un soutien ciblé pour développer les entreprises canadiennes de biofabrication et attirer les investissements de grandes entreprises multinationales.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans 38 projets portant sur l'écosystème de la biofabrication. En outre, par le biais du Fonds stratégique pour l'innovation, le gouvernement a investi dans plus de 16 projets depuis le début de la pandémie et le lancement de la Stratégie.

Liens connexes

