Des assouplissements réglementaires pour favoriser la qualité de vie des citoyennes et citoyens

MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance d'hier soir, les membres du conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté des modifications réglementaires afin d'autoriser sur son territoire l'aménagement de patinoires dans les ruelles non déneigées. Ils ont également déposé un avis de motion et un projet de règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'Arrondissement destiné à favoriser les initiatives de verdissement citoyennes dans le cadre de retraits de places de stationnement.

« En allégeant la réglementation, on souhaite encourager les citoyennes et les citoyens à s'approprier les espaces publics et ainsi favoriser la pratique d'activités extérieures. C'est une belle façon de vivre notre nordicité en ville. Et c'est d'autant plus pertinent dans le contexte sanitaire actuel, alors que les rassemblements extérieurs sont à privilégier », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Reconnaissance officielle des patinoires dans les ruelles non déneigées

Un allègement du Règlement sur la propreté et le civisme de l'Arrondissement a été effectué afin de permettre le déversement d'eau sur le domaine public, et ce, exclusivement dans le cadre de la création de patinoire dans les ruelles non déneigées. L'adoption de cette modification vient ainsi régulariser ces installations qui étaient jusqu'alors tolérées. Les citoyennes et citoyens intéressés à mener un tel projet doivent cependant respecter plusieurs conditions . Ils devront notamment obtenir l'adhésion de la majorité des résidents (50%+1) dont les logements longent l'espace convoité pour la patinoire, maintenir des bandes de passage piétonnier aux abords de la patinoire et installer de la signalisation pour indiquer la présence d'une surface glacée inhabituelle.

Dépôt d'un avis de motion et d'un projet de règlement d'exemption de frais compensatoires en faveur du verdissement

Le projet de modification du Règlement sur les tarifs de l'Arrondissement qui a été déposé lors de la séance du conseil vise à abolir les frais de compensation reliés au retrait d'une place de stationnement existante lorsque ce dernier est effectué dans une perspective de verdissement de l'espace concerné. Cette gratuité serait offerte aux propriétaires de résidence comportant de un à huit logements.

« En éliminant la pénalité relative au retrait d'une case de stationnement, on vient corriger une certaine anomalie, à mon sens, et on encourage, par le fait même, les citoyennes et citoyennes à contribuer aux efforts de verdissement dans l'arrondissement », a ajouté Mme Lavigne Lalonde.

Les citoyennes et citoyens qui souhaiteraient se prévaloir de cette exemption devront toutefois déposer une demande de permis de transformation.

Le projet de modification de règlement sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement.

