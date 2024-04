Vers une nouvelle ère : Fashion Source, la Shenzhen Original Design Fashion Week et PV Shenzhen ont brillé sur les podiums





SHENZHEN, Chine, 28 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 12 avril, 28e Fashion Source, Shenzhen Original Design Fasion Week automne-hiver 2024 et Premère Vision Shenzhen printemps-été 2025, organisée par GL events ? Pengcheng Exhibition et Shenzhen Clothing Supply Chain Association, s'est terminée sur une note positive au Shenzhen World Exhibition & Convention Center.

Au cours de cette exposition conjointe de trois jours, plus de 600 exposants sélectionnés se sont réunis pour présenter leurs meilleurs produits. Avec plus de 20 défilés, 10 zones d'exposition inspirantes et 80 activités engageantes, l'événement a présenté l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'habillement. 38 670 visiteurs professionnels ont participé à l'événement ce printemps, dont un grand nombre de marques, d'entreprises de e-commerce, de designers, d'acheteurs, de distributeurs, d'agents d'approvisionnement et d'associations professionnelles. Le centre d'exposition s'est transformé en une ruche d'activités, grouillant de participants et débordant d'opportunités commerciales ? un parfait exemple de l'industrie florissante du vêtement.

Les zones d'exposition inspirantes étaient incontournables. Explorant le thème « Knit Cosmos » (cosmos tricoté), les tendances du tricot de la Fashion Source printemps-été 2025 ont mis en avant près de 200 panneaux tricotés sélectionnés juxtaposés avec les pièces Color Trend, des vêtements tricotés et une installation artistique, visualisant les dernières évolutions dans le domaine du tricot. Dans la zone U-Library de Fashion Source, les visiteurs pouvaient voir et toucher plus de 300 pièces de tissus sélectionnés tout en profitant de services en ligne. Sur le thème « MOVING TOGETHER » (avancer ensemble),le Summit for Clothing Supply Chain de Fashion Source s'est penché sur les opportunités et les défis potentiels de l'industrie du vêtement en 2024 et a exploré la façon de naviguer dans la dynamique changeante du marché.

L'exposition PV Shenzhen organisée conjointement a rassemblé une cinquantaine de fournisseurs de matériaux certifiés PV du monde entier. Ils ont présenté divers exemples de conception durable qui concilient efficacement la mode et la responsabilité sociale. Le thème de la Shenzhen Original Design Week automne-hiver 2024 de cette année, « I & We », a été exploré à la fois sur les podiums et dans les salles d'exposition. Plus de 20 défilés de mode et 100 marques de créateurs ont capturé l'esprit unique des créateurs de mode émergents de la région de la Grande Baie.

Alors que les échanges culturels mondiaux continuent d'enrichir et de diversifier le monde de la mode, l'industrie de l'habillement s'apprête à vivre un tournant qui offrira des opportunités sans précédent à toutes les marques. La Fashion Source et la Shenzhen Original Design Fashion Week continueront d'élargir leur champ d'action, rassemblant davantage de fournisseurs compétitifs et d'idées inspirantes. Nous vous donnons rendez-vous cet automne, du 21 au 23 novembre prochain, pour notre prochain festival de la mode consacré à la chaîne d'approvisionnement en vêtements !

28 avril 2024 à 15:57

