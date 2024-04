AVIS AUX MÉDIAS - ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LONGUEUIL





LONGUEUIL, QC, le 28 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée de Compton--Stanstead, Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, pour l'événement.

Les médias qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 29 avril à 8 h.

Date : Le 29 avril 2024



Heure : 10 h (HE)



Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription

28 avril 2024 à 21:17

