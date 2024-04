SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL ET HERMES MEDICAL SOLUTIONS S'ASSOCIENT POUR PROPOSER UNE SOLUTION INTÉGRÉE DU LOGICIEL HERMIA AVEC LE SCANNER VERITON-CT





Spectrum Dynamics Medical, un innovateur de premier plan dans les systèmes d'imagerie SPECT numériques et Hermes Medical Solutions (HMS), un leader dans le développement de logiciels d'imagerie moléculaire, s'associe désormais pour offrir une solution logicielle intégrée neutre des fournisseurs pour le traitement avancé, l'analyse quantitative et l'analyse d'images à partir du scanner VERITON-CT de Spectrum Dynamic, y compris l'accès aux applications de dosimétrie pour la théranostique.

SARASOTA, Floride, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Les clients de Spectrum Dynamic bénéficieront des applications logicielles de médecine nucléaire et de dosimétrie de premier ordre d'Hermia pour tirer pleinement parti de la technologie et de la qualité d'image uniques de VERITON-CT. HMS s'est engagé à maintenir une approche agnostique vis-à-vis des fournisseurs. Cela signifie que les utilisateurs ont la liberté de choisir les systèmes d'imagerie de n'importe quel fournisseur tout en profitant des outils d'analyse avancés d'Hermia.

« En tant que qu'éditeur de logiciels indépendant et neutre, HMS s'engage à développer continuellement les meilleurs outils logiciels de leur catégorie pour l'analyse avancée des scanners de médecine nucléaire, y compris ceux issus de la dernière technologie de numérisation. Nous sommes donc ravis de collaborer avec Spectrum Dynamics pour fournir à leurs utilisateurs des outils logiciels avancés faciles à utiliser pour toutes leurs applications cliniques en médecine nucléaire, ainsi que la planification et la vérification de la dosimétrie pour la théranostique », a déclaré Tom Francke, PDG de HMS.

Les deux entreprises ont déjà plusieurs histoires de réussite communes avec leurs clients en Amérique du Nord et en Europe, et ces partenariats devraient offrir d'autres possibilités d'avancées cliniques et d'efficacité du flux de travail.

« Spectrum Dynamics est réputé pour fournir les meilleurs scanners SPECT numériques du marché, se distinguant par notre technologie de pointe et nos performances supérieures. Hermes Medical Solutions apporte à la table des logiciels de post-traitement de premier plan qui sont essentiels pour une imagerie de haute qualité et des diagnostics précis. Ensemble, nous visons à révolutionner les applications de la médecine nucléaire et des thérapies. Ce partenariat combinera nos forces pour améliorer les capacités en imagerie dynamique 4D avancée et en thérapie, établissant de nouvelles normes dans le domaine du théranostic », a déclaré Gilad Yoeli, PDG de Spectrum Dynamics Medical.

À propos d'Hermes Medical Solutions

Hermes Medical Solutions innove continuellement pour permettre des diagnostics et des thérapies plus rapides et plus personnalisés en imagerie moléculaire. Avec Hermia, nous dotons les professionnels de la santé de logiciels de pointe pour tous les scénarios cliniques en une plateforme ONE indépendante pour les fournisseurs. Des outils puissants permettent aux cliniciens de simplifier leur flux de travail et de suivre le rythme du développement rapide des scanners, des traceurs et des procédures en médecine nucléaire. Il en résulte une amélioration de la qualité de la gestion des patients et de l'aide à la décision pour des milliers de fournisseurs de soins de santé et leurs patients dans le monde entier.

www.hermesmedical.com

À propos de Spectrum Dynamics Medical

Spectrum Dynamics conduit la transition des systèmes d'imagerie SPECT de la technologie analogique à la technologie de détection numérique, permettant aux hôpitaux et aux cliniciens d'améliorer les services de santé grâce à une qualité d'image rehaussée, une efficacité accrue et un accès à des applications cliniques avancées. Spectrum Dynamics a lancé le premier système SPECT cardiaque numérique au monde, le D-SPECT CARDIO, en 2007. Depuis, le D-SPECT est devenu le système de choix pour l'imagerie cardiaque fonctionnelle, avec des centaines de systèmes vendus dans le monde entier. En 2018, Spectrum Dynamics a lancé ses systèmes SPECT et SPECT-CT polyvalents : le VERITON® et le VERITON-CT® SPECT/CT, le premier scanner numérique SPECT/CT 360 CZT à portique annulaire.

www.spectrum-dynamics.com

Contacts pour les médias

Johann Fernando

Vice-présidente principale du marketing

Spectrum Dynamics Medical

301 N. Cattlemen Road, bureau 301

Sarasota, Floride 34232

[email protected]

Tom Francke

PDG, Assoc. Prof.

Hermes Medical Solutions AB (HQ)

Strandbergsgatan 16

112 51 Stockholm, Suède

Tél. : +46 70 166 1234

[email protected]

29 avril 2024

