incspaces de la marque Inc & Co annonce un investissement de 1,5 million d'euros dans le bureau de Barcelone avec des plans d'expansion européens et un pivot mondial





incspaces, l'un des principaux fournisseurs d'espaces de travail flexibles, qui fait partie du groupe Inc & Co, a annoncé des plans d'expansion mondiaux, qui prévoient de nouveaux emplacements dans des marchés clés en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie.

La décision de recentrer les efforts de l'entreprise sur de nouveaux marchés est cruciale, étant donné que le marché des bureaux flexibles du Royaume-Uni est devenu saturé par les fournisseurs d'espaces de bureaux ces dernières années.

LONDRES, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- De nouveaux sites à Barcelone et à Dublin devraient ouvrir leurs portes ce trimestre, ce dernier ouvre le mois prochain et a déjà un taux d'occupation de 95 %. Les deux bâtiments seront les premiers d'une longue série à se trouver en dehors du Royaume-Uni, renforçant ainsi l'empreinte d'incspaces sur les principaux marchés européens.

Jack Mason, PDG du groupe Inc & Co, a ajouté : « Nous investissons 1,5 million d'euros dans nos deux nouveaux sites européens, ce qui marque le début d'un réalignement stratégique pour incspaces, permettant à l'entreprise de capitaliser sur de nouvelles opportunités et de développer une forte présence internationale. Nous nous engageons à soutenir la croissance et le succès de nos clients grâce à des environnements de travail flexibles et de haute qualité, quel que soit l'endroit où leurs activités les mènent. »

Dans le cadre de l'expansion mondiale d'incspaces, la décision a également été prise de redynamiser son équipe de direction, en faisant appel à des dirigeants possédant une expertise internationale étendue pour stimuler la croissance et assurer une transition en douceur vers ces nouveaux marchés. D'autres annonces seront faites au cours des prochains mois.

Cette expansion sur d'autres marchés incite incspaces à ne pas renouveler ses baux à Londres qui arrivent à échéance, et incspaces concentrera plutôt ses efforts sur d'autres sites à Bangkok et à Amsterdam, qui font déjà l'objet de discussions avancées. Les deux nouveaux sites bénéficieront d'un investissement de 1,5 million d'euros pour leur aménagement avant le lancement.

incspaces a également lancé récemment Infinity Office au Royaume-Uni, destiné aux start-ups et aux entrepreneurs qui ne veulent pas s'engager dans un espace de bureau, mais qui veulent s'y installer temporairement, faire suivre leur courrier et se rencontrer ou participer à des événements. Le nouveau service a été lancé en avril et a déjà suscité un intérêt énorme de la part des start-ups de Manchester.

À propos d'incspaces

incspaces est un fournisseur mondial de bureaux dont les sites se trouvent partout au Royaume-Uni, en Espagne et en Irlande. Axés sur des espaces uniques, collaboratifs et neutres en carbone, ils offrent un mélange de bureaux flexibles et dédiés, de coworking et d'espaces d'événements qui incitent les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise à travailler dans les meilleures conditions.

Pour en savoir plus sur incspaces, visitez : incspaces.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2398551/incspaces_one_embankment.jpg

29 avril 2024 à 03:00

