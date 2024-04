Déclaration du ministre du Travail à l'occasion du Jour de deuil national





GATINEAU, QC , le 28 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a émis la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« Tout le monde a le droit d'avoir un milieu de travail sûr, sain et respectueux. Il s'agit d'un principe largement répandu au Canada, mais ce n'est pas encore une réalité pour tous. En 2022, près de mille personnes ont perdu la vie dans des accidents liés à leur travail au Canada. Il y a eu plus de 348 000 blessures sur les lieux de travail au pays la même année. C'est terrible, c'est inacceptable et c'est évitable. Nous devons faire mieux.

Nous avons instauré en 2022 les 10 jours de congé de maladie payé pour près d'un million de travailleurs sous réglementation fédérale partout au Canada. C'est un million de travailleurs qui n'ont plus à choisir entre payer les factures et se rendre au travail même s'ils sont malades. L'an dernier, nous avons relevé l'âge minimum pour effectuer un travail dangereux de 17 à 18 ans dans tous les milieux de travail privés sous réglementation fédérale.

Nous avons dirigé l'élaboration de la convention no 190 de l'Organisation internationale du travail sur l'élimination de la violence et du harcèlement au travail. La convention étant maintenant en vigueur au Canada, nous voulons que tous les milieux de travail soient libres de la peur et de l'intimidation. Nous avons pu y arriver parce que les syndicats ont lutté pour sa mise en oeuvre et les employeurs ont collaboré avec nous. Nous pouvons accomplir encore beaucoup plus pour les travailleurs lorsque nous collaborons.

Ce que j'ai appris à titre de ministre du Travail, c'est que le Canada mène le bal lorsqu'il est question des droits des travailleurs. Lorsque nous plaçons la barre plus haut, les pays partout dans le monde font de même. Notre leadership compte.

Aujourd'hui, les Canadiens se souviennent des travailleurs que nous n'avons pas pu sauver par le passé. Nous nous rappelons la responsabilité que nous avons tous - les gouvernements, les syndicats, l'industrie - pour assurer la santé, la sécurité et le respect au travail pour chacun. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

28 avril 2024

