Cyolo s'associe à Dragos pour dévoiler une solution holistique d'accès sécurisé à distance destinée aux infrastructures critiques

Cyolo, la société d'accès à distance sécurisé pour la technologie opérationnelle (operational technology, OT) et les systèmes de supervision industrielle (industrial control systems, ICS), a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Dragos, un leader mondial de la cybersécurité dans le domaine de l'ICS/OT. Dans le cadre du programme de partenariat CyoloVerse de Cyolo, la plateforme PRO Secure Remote Access de Cyolo fonctionnera de concert avec la plateforme de cybersécurité OT de Dragos. Cette collaboration permettra aux organisations de bénéficier d'une solution robuste et interopérable pour protéger leurs infrastructures critiques des cybermenaces.

La mise en oeuvre de nouvelles technologies dans les environnements ICS/OT présente des risques uniques pour les infrastructures critiques. Les risques auxquels les organisations peuvent être confrontées sont l'absence de prise en charge des méthodes modernes d'authentification ou de connectivité dans les environnements traditionnels, la connexion des infrastructures existantes à des systèmes d'exploitation en fin de vie et très vulnérables, ou le risque de violations dues à l'accès à distance par des tiers.

Cette interopérabilité vise à offrir aux clients OT une visibilité et une gestion de leurs inventaires d'actifs, et à leur permettre d'améliorer leurs capacités de détection et de correction des vulnérabilités des actifs par le biais d'une plateforme d'accès contrôlé sécurisée et transparente.

« L'expertise de Cyolo en matière de sécurité ICS/OT est en train de changer la façon dont les organisations comprennent l'accès à distance sécurisé », a déclaré Matt Cowell, vice-président du développement commercial chez Dragos. « Grâce aux capacités complémentaires et aux atouts uniques de nos deux entreprises, nous sommes en mesure de gérer la sécurité à travers les différentes couches de l'environnement opérationnel et de protéger un plus grand nombre d'organisations possédant des infrastructures critiques. Au final, nous réduisons leurs risques à mesure qu'elles étendent leur connectivité. »

L'association de la plateforme Cyolo PRO avec les offres de visibilité et de surveillance de réseau de Dragos natives de l'OT offre un avantage inégalé. La plateforme Dragos permet aux organisations de bénéficier d'une plus grande protection, de disposer de renseignements sur les menaces pour rester au fait des menaces actuelles, et d'avoir des outils qui favorisent une réaction rapide en cas d'incident. Grâce au contrôle robuste des accès, des applications et des politiques basé sur les rôles proposé par Cyolo, la plateforme Dragos pourra à l'avenir gérer les paramètres basés sur l'identité de Cyolo (utilisateurs, applications, ressources, politiques) conformément aux politiques et aux directives mises en place par le centre en charge des opérations de sécurité et de la réponse aux incidents.

Ensemble, Cyolo et Dragos proposent un cadre de sécurité ICS/OT complet basé sur les cinq contrôles critiques permettant une sécurité ICS/OT efficace :

Réponse aux incidents ICS ? Intègre des informations opérationnelles dans le traitement des incidents, permettant d'améliorer l'intégrité et la récupération des systèmes (Dragos)

? Intègre des informations opérationnelles dans le traitement des incidents, permettant d'améliorer l'intégrité et la récupération des systèmes (Dragos) Architecture de défense ? Garantit une visibilité, une segmentation et des mécanismes d'application robustes pour faire le lien entre les aspects technologiques et les aspects humains de la sécurité (Dragos et Cyolo PRO)

? Garantit une visibilité, une segmentation et des mécanismes d'application robustes pour faire le lien entre les aspects technologiques et les aspects humains de la sécurité (Dragos et Cyolo PRO) Supervision ICS de la visibilité réseau ? Utilise des outils de surveillance continue sensibles aux protocoles pour détecter et traiter les vulnérabilités potentielles (Dragos)

? Utilise des outils de surveillance continue sensibles aux protocoles pour détecter et traiter les vulnérabilités potentielles (Dragos) Sécurité des accès à distance ? Garantit un contrôle rigoureux, sûr et sécurisé des accès face à l'évolution des environnements de travail hybrides (Cyolo PRO)

? Garantit un contrôle rigoureux, sûr et sécurisé des accès face à l'évolution des environnements de travail hybrides (Cyolo PRO) Gestion des vulnérabilités basée sur les risques ? Priorise et traite les vulnérabilités en fonction de leur potentiel à poser des risques opérationnels significatifs, garantissant des mesures proactives de prévention, de réponse et de récupération (Dragos et Cyolo PRO).

La solution prévoit d'intégrer Cyolo PRO et la plateforme Dragos par le biais d'une architecture API ou d'une console d'opérateur. Cette solution offrira une visibilité et un contrôle inégalés des actifs numériques critiques par le biais d'un accès sécurisé basé sur l'identité. Ensemble, les deux entreprises proposeront des contrôles de sécurité plus simples, plus solides et plus efficaces qui jetteront les bases de la Confiance Zéro (NIST 800-207).

« Avec ce partenariat de premier plan au sein de l'industrie, Cyolo joint ses forces à celles de Dragos pour relever les défis en matière de sécurité ainsi que les défis opérationnels qui impactent les environnements OT », a déclaré Joe O'Donnell, vice-président directeur du développement d'entreprise et directeur général de l'OT chez Cyolo. « L'interopérabilité de la plateforme Dragos et de Cyolo PRO offre aux praticiens de l'OT et aux organisations industrielles le spectre complet des services de cybersécurité à travers les cinq contrôles critiques ICS/OT. À l'heure où le monde adopte agressivement l'industrie 4.0, ce partenariat ne pouvait mieux tomber à point. »

Dino Busalachi, directeur technique et cofondateur de Velta Technology, partenaire commun des deux entreprises, a également confié : « Compte tenu de la montée en puissance des cybermenaces, de l'adoption croissante de l'industrie 4.0 et des risques inhérents aux environnements OT, Velta Technology comprend le besoin critique de s'associer à Cyolo et Dragos. Leurs solutions conjointes offriront à nos clients du secteur industriel une approche sur mesure qui leur permettra de renforcer la sécurité de leurs accès et d'améliorer leur posture globale de sécurité. »

Dragos et Cyolo répondent à la nécessité de sécuriser les réseaux industriels sans perturber les opérations, compromettre la sécurité, ni s'exposer au risque de non-conformité.

La plateforme Dragos offre la technologie de cybersécurité industrielle la plus efficace, donnant aux clients une visibilité sur leurs actifs ICS/OT, ainsi que sur les vulnérabilités, les menaces et les mesures d'intervention. La force de la plateforme Dragos provient de la capacité de Dragos à codifier dans le logiciel des renseignements de pointe sur les menaces OT, ainsi que les connaissances de son équipe de services.

À propos de Cyolo

Cyolo aide les organisations informatiques et ICS à rester sûres et productives à une époque où les effectifs sont distribués et où les cybermenaces sont sans précédent. La plateforme de Cyolo permet à tous les utilisateurs, qu'il s'agisse d'employés, de tiers, ou de travailleurs à distance ou sur site, de se connecter à leur environnement de travail de manière transparente et sécurisée grâce à une authentification moderne basée sur l'identité. Grâce à une solution unifiée qui s'intègre à votre pile technologique existante, Cyolo simplifie la connexion sécurisée des personnes à leur travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://cyolo.io.

