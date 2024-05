TXOne Networks, leader de la sécurité des systèmes cyber-physiques (CPS), lève un total de 51 millions de dollars dans le cadre d'un financement d'extension de série B.





TXOne Networks, leader dans le domaine de la sécurité des systèmes cyber-physiques (CPS), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 51 millions de dollars dans le cadre de l'extension de son cycle de financement de série B. Outre TGVest Capital, l'investisseur principal de la série B, Pegatron Group, CDIB Capital Group et CDIB-Innolux II L.P. continuent d'investir. Parmi les nouveaux investisseurs, citons Taiwania Capital et Applied Ventures ITIC Innovation Fund, L.P. (AVITIC), un fonds commun d'Applied Ventures, LLC et d'ITIC-Taiwan (Industrial Technology Investment Corporation).

TXOne Networks a clôturé son financement de série A en août 2021 et a annoncé un financement de série B pour août 2022.

TXOne Networks travaille avec des fabricants de premier plan et des opérateurs d'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et conviviales de la cybersécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) et des systèmes de technologie opérationnelle (OT). Avec TXOne Networks, les entreprises de plusieurs secteurs verticaux de la technologie opérationnelle mettent en oeuvre une sécurité sur mesure, notamment l'adoption de mesures avancées de détection et de réponse aux menaces, afin de contrer efficacement les ransomwares et d'autres menaces stratégiques émergentes et de protéger les actifs tout au long de leur cycle de vie. TXOne Networks sécurise les opérations de plus de 3 600 entreprises dans le monde entier, dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l'automobile, les produits pharmaceutiques, l'alimentation et les boissons, les transports publics, les services publics, l'électronique, la santé, l'exploitation minière et les métaux, le pétrole et le gaz, et l'aérospatiale.

« Nous sommes impressionnés par le fait que l'approche « OT Zero Trust », pour laquelle TXOne Networks fait figure de pionnier, dépasse les limites de la cybersécurité traditionnelle pour protéger les opérations et les revenus, ainsi que ses efforts continus pour rationaliser la gestion, réduire les frais généraux de sécurité et résoudre plus rapidement les problèmes », a déclaré DC Cheng, président de TGVest Capital. « Cela fait de TXOne Networks un acteur unique dans l'univers mondial de la cybersécurité, et nous sommes heureux de nous associer à l'entreprise pour sa croissance continue à l'avenir ».

Terence Liu, CEO de TXOne Networks a déclaré : « L'obtention de 51 millions de dollars dans le cadre de ce tour de table constitue une importante réussite pour l'entreprise et souligne la confiance de nos investisseurs dans la mission et le potentiel de TXOne Networks ».

En avril 2024, TXOne Networks a annoncé sa dernière plateforme innovante de protection des CPS, la console de gestion centrale SageOne. La nouvelle plateforme de TXOne Networks permet de gérer la surface d'attaque des CPS dans les systèmes OT, associe des technologies avancées à une interface conviviale pour sécuriser les infrastructures critiques et permet une protection intégrée du cycle de vie.

CRN a intégré TXOne Networks en avril 2024 dans sa liste des « 10 entreprises de sécurité IoT les plus cools ».

Suivez TXOne Networks sur son Blog, Twitter, et LinkedIn.

À propos de TXOne Networks

TXOne Networks offre des solutions de cybersécurité qui garantissent la fiabilité et la sécurité des systèmes de contrôle industriel et des systèmes technologiques opérationnels. TXOne Networks collabore avec des fabricants de premier plan et des opérateurs d'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et conviviales de la cybersécurité. TXOne Networks propose des produits sur le réseau et sur les points de terminaison pour sécuriser le réseau OT et les dispositifs critiques en utilisant une approche de sécurité approfondie et en temps réel. www.txone.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 mai 2024 à 19:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :