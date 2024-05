Boomi dévoile sa nouvelle vision avec des acquisitions stratégiques et ses dernières innovations au Boomi World 2024





Boomi tm, le leader de l'intégration intelligente et de l'automatisation, a dévoilé aujourd'hui sa vision de l'avenir de l'entreprise, ainsi que des acquisitions stratégiques et des annonces de produits clés à l'occasion du Boomi World 2024. Avec plus de 20 000 clients mondiaux et un réseau d'environ 800 partenaires dans le monde entier, Boomi guide le secteur vers l'avenir en mettant l'accent sur l'intégration et l'automatisation, la gestion des API et la gestion des données, toutes rendues plus importantes et plus puissantes que jamais avec l'émergence de l'économie de l'IA.

Dans son discours d'ouverture, Steve Lucas, PDG de Boomi, a souligné l'impact révolutionnaire de la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS), mettant en lumière son rôle central dans l'amélioration de la rapidité, de l'agilité et de l'efficacité des activités de l'entreprise. Lucas a expliqué la façon dont l'iPaaS de Boomi rationalise la connectivité - en reliant de façon fluide les personnes, les systèmes, les appareils et les applications - pour établir des relations plus solides et faciliter une prise de décision rapide et éclairée grâce à l'accès aux données en temps réel.

Mais Boomi reconnaît qu'il est possible d'aller encore plus loin dans la connectivité et d'apporter des solutions de connectivité à un plus grand nombre d'entreprises, dans davantage de domaines commerciaux et informatiques.

« La connectivité, a souligné Lucas, reste un défi crucial pour presque toutes les organisations. Le principal coupable est la fragmentation numérique, un sous-produit des changements numériques qui, paradoxalement, conduisent à des silos numériques et à des architectures techniques disjointes qui laissent l'entreprise moyenne jongler avec plus de 364 applications et de nombreuses passerelles API. »

« L'émergence de l'économie de l'IA a encore mis en évidence les défis de la fragmentation numérique. « L'IA se nourrit de données fiables, sécurisées et actualisées, mais ces données sont trop souvent fragmentées, difficiles à gérer et pas gérées de manière sécurisée », a noté Lucas. « Ce dont les entreprises ont urgemment besoin, c'est d'une plateforme unifiée à l'échelle de l'entreprise qui non seulement relie les API, les applications, les données et les modèles d'IA, mais accélère également la transformation numérique. »

Pour relever ces défis urgents, Boomi a dévoilé des annonces clés au Boomi World, notamment :

Nouvelle vision de la plateforme Boomi Enterprise

Boomi a étendu et approfondi les capacités de la plateforme Boomi Enterprise avec :

Gestion des API de nouvelle génération pour l'économie de l'IA ;

Un cadre d'agents d'IA qui fournit des agents d'IA prêts à l'emploi, la possibilité de brancher des agents d'IA tiers, ainsi que la capacité d'automatiser les flux de travail d'orchestration de l'IA ;

Amélioration de la gestion des données afin de soutenir la qualité des données, le lignage des données et la gestion des métadonnées.

Gestion de l'API de nouvelle génération pour l'économie de l'IA

Rejoignant Lucas sur scène, Matt McLarty, directeur technique de Boomi, a expliqué que « les entreprises souffrent aujourd'hui d'une prolifération d'API : Les passerelles API sont partout, et il n'y a pas de vision globale efficace ou de tableau de bord de gestion pour les découvrir, les contrôler et les sécuriser, sans parler de la rationalisation des investissements API et de la promotion des meilleures API pour l'adoption. L'économie de l'IA nécessite une gestion des API (APIM) de nouvelle génération qui tienne compte d'un paysage APIM fragmenté et qui puisse répondre aux exigences d'évolutivité et de sécurité de niveau entreprise que les charges de travail d'IA imposent aux solutions APIM. »

Pour résoudre ce problème, Boomi a annoncé l'acquisition de l'activité de gestion d'API fédérée d'APIIDA et des actifs de gestion d'API de Cloud Software Group. Les deux acquisitions accélèrent la feuille de route de Boomi pour fournir des solutions aux problèmes de gestion d'API les plus urgents auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui, permettant aux entreprises de fournir rapidement et en toute sécurité de la valeur commerciale à travers des produits API dans une plate-forme d'entreprise de bout en bout.

Cadre d'agent de Boomi AI

Pour accélérer l'innovation dans l'économie de l'IA, Boomi a introduit le cadre d'agent de Boomi AI, un ensemble de capacités d'intégration et de développement sans code qui permet aux entreprises et aux utilisateurs informatiques d'exécuter des agents d'IA conçus par Boomi ou des partenaires de Boomi, et de développer et d'exécuter leurs propres agents d'IA pour répondre à des besoins urgents d'intégration et d'automatisation.

Boomi a introduit quatre nouveaux agents intégrés à la plateforme qui utilisent le nouveau cadre d'agent d'IA, notamment :

Boomi Answers : Agent d'aide à la prescription

Agent d'aide à la prescription Boomi DataDetective : Agent permettant de classer les champs de données, de protéger les données sensibles telles que les informations personnelles identifiables (PII) et de suivre le déplacement des données

Agent permettant de classer les champs de données, de protéger les données sensibles telles que les informations personnelles identifiables (PII) et de suivre le déplacement des données Boomi DesignGen : Agent pour les intégrations de conceptions autonomes

Agent pour les intégrations de conceptions autonomes Boomi Scribe : Agent pour documenter automatiquement les intégrations existantes et intégrées par IA

En outre, le cadre de l'agent Boomi AI est ouvert aux tiers et prend en charge les agents d'IA enfichables, ce qui permet aux clients d'intégrer des agents d'IA tiers dans la plateforme via des API ou Boomi GPT.

Lors de son discours au Boomi World, Lucas a annoncé un accord stratégique OEM avec Vianai Systems, un fournisseur leader de solutions d'IA conversationnelle pour la finance, et a présenté l'un des premiers agents d'IA tiers, Boomi FinTalk powered by Vianai. Les clients pourront facilement se connecter à Boomi FinTalk powered by Vianai via Boomi GPT, en s'appuyant sur le cadre de l'agent de Boomi AI. Grâce à Boomi, l'agent se connecte aux sources de données financières dans les systèmes ERP, les bases de données, les documents, les centres de données des clients et d'autres données, et permet aux utilisateurs de poser des questions sur leurs données par le biais d'une interface en langage naturel afin de découvrir et d'analyser les données et les tendances financières en temps réel, pour obtenir des informations immédiatement exploitables.

« Les leaders technologiques et commerciaux ont eu du mal à exploiter le potentiel de l'IA générative dans leurs entreprises en raison des problèmes de précision et de sécurité, de pertinence pour les utilisateurs professionnels ayant des exigences spécifiques liées à des domaines, et de l'incapacité à interroger des données et des systèmes structurés et non structurés en langage naturel », a déclaré le Dr Vishal Sikka, fondateur et PDG de Vianai Systems. « Avec Boomi FinTalk powered by Vianai, nous résolvons ces problèmes grâce aux importantes capacités d'intégration de Boomi et à l'application d'IA conversationnelle de Vianai pour les directeurs financiers et les utilisateurs de la finance, ce qui permet d'obtenir des informations en temps réel, précises et exploitables pour stimuler la transformation de l'entreprise. »

Gestion des données fiable

Boomi a également annoncé Boomi DataHub, une fondation de données digne de confiance pour les charges de travail opérationnelles, analytiques et d'IA. Couche d'accès aux données de haute vélocité et très qualitative, Boomi DataHub fournit une gestion des données de référence, des pipelines d'intégration et un cadre qui s'étendra au fil du temps pour fournir d'autres capacités de gestion des données, y compris le mouvement à l'échelle de l'entreprise et la normalisation des données pour les initiatives d'IA et d'analytique.

« La centralisation des données s'est avérée être une impasse pour les entreprises », a déclaré Lucas. « Une meilleure approche consiste à intégrer la connectivité, la gestion et l'automatisation aux ressources informatiques dont disposent déjà les entreprises, en tirant parti de l'IA pour rendre ce travail plus rapide et plus facile que jamais. Avec la plateforme Boomi Enterprise, nous donnons aux clients les bases dont ils ont besoin pour connecter et gérer toutes leurs données, et pour accélérer le développement de l'IA et des API. Grâce à Boomi, les clients peuvent dire au revoir à la fragmentation numérique qui mine leurs efforts de transformation numérique, et enfin obtenir la visibilité, le contrôle et l'automatisation complets dont ils ont besoin. »

À propos de Boomi

Boomi prépare l'avenir des entreprises grâce à l'intégration intelligente et à l'automatisation. En tant que leader mondial dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi compte plus de 20 000 clients dans le monde et un réseau mondial de 800 partenaires. Les entreprises se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour connecter leurs applications, leurs données et leurs collaborateurs afin d'accélérer la transformation numérique. Pour plus d'informations, visitez le site boomi.com

© 2024 Boomi, LP. Boomi, le logo « B » et Boomiverse sont des marques de commerce de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. Les autres noms ou marques peuvent être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

8 mai 2024 à 18:30

