Tecnotree s'associe à People+AI pour promouvoir les infrastructures ouvertes d'informatique en nuage et la normalisation de l'IA





Tecnotree, une plateforme numérique mondiale et un leader des services relatifs à l'IA, à la 5G et aux technologies cloud-natives, a annoncé son partenariat avec people+ai, une initiative de la fondation à but non lucratif EkStep, pour rejoindre le projet Open Cloud Compute (OCC).

L'OCC comprend un réseau interconnecté de micro-centres de données et, sur la base de ce modèle, l'Inde a besoin d'environ 10 000 micro-centres de données pour renforcer ses infrastructures de calcul. Le réseau va rapprocher les capacités de calcul des utilisateurs finaux, permettant un traitement plus rapide, une latence plus faible et une meilleure souveraineté des données. Tecnotree s'associe à l'initiative OCC pour définir l'avenir de l'IA en Inde, en déployant une couche d'abstraction API alignée sur les normes de télécommunication. Cette collaboration vise à créer un guichet unique pour les services relatifs à l'IA, au cloud et à la 5G, en offrant une solution complète pour répondre aux besoins en constante évolution de l'industrie.

Ce partenariat vise à améliorer l'écosystème informatique indien en créant un réseau de fournisseurs offrant des ressources informatiques accessibles et personnalisées. La plateforme partage une vision collective qui consiste à rassembler les écosystèmes à travers le monde, afin d'établir des normes et des capacités communes pour l'IA, l'infrastructure du cloud, la durabilité, l'IA de confiance, l'informatique en nuage et les réseaux SDN.

Outre Tecnotree, divers autres fournisseurs de technologie collaborent pour répondre aux besoins croissants en matière de calcul. D'autres entreprises participantes incluent des poids lourds de l'industrie tels que Advanced Micro Devices (AMD), Oracle, Dell Technologies, Tata Communications, IBM, et plus encore. Ces organisations partenaires agiront en tant que fournisseurs dans cette pile de calcul ou en tant que clients ayant un besoin croissant en calcul.

Nandan Nilekani, cofondateur de la fondation EkStep et cofondateur d'Infosys, a tenu une séance à huis clos avec des représentants de plus de 20 organisations sur le travail préliminaire à la création d'un écosystème informatique en Inde, important pour la création d'une interface unique et ouverte pour les fournisseurs et les clients de l'infrastructure informatique.

M. Nilekani a déclaré : « L'approche de l'Inde en matière de développement de technologies à grande échelle est unique. Nous avons réussi à dissocier les éléments de base pour créer une infrastructure publique numérique à l'échelle de la population sur les plans de l'identité, des paiements et de l'éducation. Nous constatons que les idées de l'Inde en matière de technologie sont reconnues au niveau mondial. Je pense qu'il est maintenant temps de redonner à l'IA les moyens d'agir sur chaque individu et d'identifier les cas d'utilisation de l'IA propres à l'Inde. L'IA contribuera à la diminution des obstacles et à la personnalisation à grande échelle. »

Prianca Ravichander, CMO de Tecnotree, a déclaré : « Cette initiative de l'OCC améliore non seulement l'écosystème informatique indien, mais favorise également la collaboration mondiale en établissant des normes communes pour l'IA et l'infrastructure du cloud. De concert avec d'autres leaders de l'industrie, nous sommes résolus à répondre aux exigences croissantes en matière de calcul. Tecnotree s'associe à l'OCC pour faire de cette initiative une réalité.

Nous sommes déterminés à faire bénéficier les opérateurs télécoms du monde entier des avantages du cloud et de l'IA grâce à nos produits et services numériques. Nous visons à faire progresser la normalisation de l'IA et du cloud à l'échelle mondiale, en jetant les bases d'un écosystème plus homogène. Ensemble, nous posons les fondations qui sont non seulement technologiquement avancées mais aussi inclusives et durables, nous conduisant ainsi vers un avenir numériquement inclusif. »

8 mai 2024 à 17:30

