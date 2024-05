Silver Lake clôture une levée de fonds de 20,5 milliards de dollars pour SLP VII





Silver Lake, le chef de file mondial des investissements technologiques, annonce aujourd'hui la clôture définitive du Silver Lake Partners VII à 20,5 milliards de dollars d'engagements en capital, dépassant ainsi son précédent fonds phare.

Au total, au cours des cinq dernières années, Silver Lake a levé 47 milliards de dollars en soutien à la mission exclusive de la société de créer de la valeur en s'associant à des fondateurs et à des équipes de direction d'exception pour créer et développer de grandes entreprises technologiques à grande échelle.

« Nous sommes profondément reconnaissants à chacun de nos investisseurs, nouveaux et existants, pour la confiance qu'ils accordent à Silver Lake », déclarent les co-CEO Egon Durban et Greg Mondre au nom des managing partners de la société. « Nous apprécions également les équipes de direction vraiment uniques avec lesquelles nous avons la chance de travailler ? les meilleures au monde ? avec lesquelles nous entretenons des relations fructueuses et gagnantes fondées sur un engagement profond et sur la confiance dans le cadre de multiples cycles d'investissement technologique à grande échelle. »

« Alors que les promesses et les risques de l'ère de l'IA s'accélèrent, notre équipe talentueuse, notre solide réseau industriel et notre capacité à engager d'importantes ressources stratégiques et opérationnelles signifient que notre horizon d'opportunité pour réaliser des investissements hautement sélectifs et à fort impact ayant le potentiel de générer des performances exceptionnelles n'a jamais été aussi radieux », concluent Mondre et Durban. « Nous nous réjouissons à la perspective de nombreuses années supplémentaires de collaboration, de partenariat et de création de valeur durable. »

Au cours des 15 dernières années, les fonds phares de Silver Lake ont généré un taux de rendement de 21 %, net de frais.

Depuis le début de 2023, les distributions aux investisseurs de Silver Lake ? y compris le produit prévu sur la base des accords de transaction de société de portefeuille signés à ce jour ? s'élèveront à environ 20 milliards de dollars, s'appuyant sur la vente record de la société de portefeuille de Silver Lake, VMware, à Broadcom.

Sur le plan de l'investissement durant l'année écoulée, Silver Lake a mené à bien une offre publique d'achat visant à acquérir Software AG pour environ 2,6 milliards de dollars, ainsi que trois autres opérations de transformation : l'opération take-private de Qualtrics dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur d'environ 12,5 milliards de dollars, un réinvestissement de 6,4 milliards de dollars en actions avec DigitalBridge dans Vantage Data Centers en Amérique du Nord et dans la région EMEA, et un accord visant l'acquisition d'Endeavor à une valeur de fonds propres de 13 milliards de dollars et à une valeur d'entreprise consolidée de 25 milliards de dollars.

Silver Lake a également annoncé récemment la nomination de Christian Lucas, directeur général et co-responsable des activités de la société en Europe, en tant que managing partner. Jim Whitehurst, qui travaillait auparavant comme conseiller principal de Silver Lake avant d'être nommé CEO par intérim d'Unity, est revenu au sein de Silver Lake en tant que directeur général pour diriger les initiatives de l'équipe en charge des activités d'exploitation et d'investissement.

Silver Lake investit dans le large éventail du secteur technologique mondial et dans des entreprises technologiques dans des segments verticaux tels que le sport et les événements en direct, les médias et le divertissement, le commerce électronique, les services financiers et les soins de santé. Le portefeuille de sociétés de Silver Lake représente plus d'un billion de dollars de valeur d'entreprise.

Les investisseurs de Silver Lake Partners VII comprennent des fonds de pension publics et d'entreprise, des fonds souverains, des compagnies d'assurance, des fonds de dotation, des fondations, des fonds de fonds, des family offices, des leaders de l'industrie technologique et des investisseurs individuels dans les Amériques, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA.

À propos de Silver Lake

Silver Lake est une société mondiale de placement dans le secteur des technologies avec environ 102 milliards de dollars d'actifs combinés sous gestion et de capital engagé, et une équipe de spécialistes basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les sociétés de portefeuille de Silver Lake génèrent collectivement un chiffre d'affaires annuel de près de 258 milliards de dollars et emploient environ 517 000 personnes à l'échelle mondiale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 mai 2024 à 17:20

