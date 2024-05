Boomi double son activité de gestion des API avec des acquisitions clés





Boomitm, leader de l'intégration intelligente et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'activité de gestion d'API fédérée d'APIIDA et des actifs de gestion d'API de Cloud Software Group, permettant aux entreprises de fournir rapidement et en toute sécurité de la valeur commerciale par le biais de produits d'API dans une plateforme de bout en bout. Ces deux acquisitions accélèrent la feuille de route de Boomi pour apporter des solutions aux problèmes de gestion d'API les plus urgents auxquels les entreprises sont confrontées de nos jours.

« Les API sont l'épine dorsale du développement de logiciels et d'applications modernes, et sont devenues la pierre angulaire des architectures modernes qui permettent aux entreprises de conserver leur agilité et d'être compétitives », a déclaré Steve Lucas, PDG de Boomi. « Cependant, l'adoption du cloud et le développement exponentiel des API ont bouleversé les infrastructures informatiques traditionnelles. Avec ces acquisitions, nous mettons fin à la surcharge opérationnelle et à la prolifération des API en offrant une solution de gestion des API fiable, de niveau professionnel et fédérée, qui permet aux clients d'approvisionner, de découvrir, de sécuriser et de faire évoluer rapidement et à l'infini les API dans une plateforme d'entreprise de bout en bout. »

Gestion d'API fédérées d'APIIDA

En tant que solution leader sur le marché de la gestion fédérée des API, l'API Control Plane d'APIIDA élargit le portefeuille de Boomi en offrant aux entreprises la possibilité de découvrir, de gérer et de fournir des API à partir d'un point central, dont des API gérées par des passerelles de différents fournisseurs. Cela garantit une administration fédérée, indépendante des fournisseurs, de l'ensemble du cycle de vie de l'API, et peut être adapté aux exigences de n'importe quelle organisation, ce qui assure une expérience cohérente pour le consommateur et une bonne gestion de l'ensemble des API.

En offrant une gestion d'API fédérée, Boomi permet aux entreprises de :

Réduire la complexité et les coûts en unifiant l'accès à toutes leurs API à travers des passerelles API basées sur le cloud et sur site de plusieurs fournisseurs ;

Stimuler l'innovation grâce à une destination unique pour les développeurs d'applications, simplifier la consommation d'API et accélérer la mise sur le marché en offrant aux développeurs un catalogue dynamique dans lequel les API peuvent être découvertes et réutilisées ;

Renforcer la sécurité et la gestion des fournisseurs grâce à une visibilité et un contrôle absolus sur l'ensemble de leurs API.

« Les entreprises qui s'appuient sur une approche manuelle et fragmentée de l'enregistrement, de la gestion et de la publication d'API sur des plateformes distribuées risquent de voir ces API non découvertes, négligées et donc non adoptées par les utilisateurs et les applications qui pourraient en bénéficier. » a déclaré Jaime Ryan, vice-président des produits, Gestion des API chez Boomi. « Pour réussir la transformation numérique, les entreprises ont besoin d'un moyen éprouvé et fiable de connecter les applications et d'autres sources de données. Grâce à la gestion fédérée des API, les clients seront en mesure de réduire les délais de rentabilisation grâce à un plan de contrôle unique, quel que soit l'endroit où les API sont déployées, offrant ainsi une meilleure découverte, une meilleure gouvernance et une meilleure collaboration tout en rendant les API existantes plus visibles, plus faciles à souscrire et plus consommables. »

Actifs de gestion des API du groupe Cloud Software

Boomi a également acquis des actifs de Cloud Software Group, permettant aux clients de Boomi de bénéficier d'une évolutivité et d'une sécurité de niveau professionnel. Ces actifs, développés par une équipe qui a contribué à inventer l'économie des API et utilisés par certaines des plus grandes organisations au monde, permettront à la plateforme Boomi Enterprise de répondre aux exigences de performance et de sécurité les plus élevées en matière de gestion des API dans des domaines tels que le voyage, la vente au détail, la technologie, la finance et la santé.

Ressources complémentaires

À propos de Boomi

Boomi prend en charge l'avenir des entreprises grâce à une intégration et une automatisation intelligentes. En tant que leader mondial dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi compte plus de 20 000 clients dans le monde et un réseau mondial de 800 partenaires. Les entreprises se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour connecter leurs applications, leurs données et leurs collaborateurs afin d'accélérer leur transformation numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, le logo « B » et Boomiverse sont des marques de commerce de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. Les autres noms ou marques peuvent être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 mai 2024 à 17:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :