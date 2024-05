Capital RunPod obtient un financement d'amorçage de 20 millions de dollars, co-dirigé par Intel Capital et Dell Technologies Capital





RunPod, la plateforme de lancement qui permet aux développeurs de déployer des applications d'IA complètes et personnalisées, a annoncé aujourd'hui avoir levé 20 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage, co-dirigé par Intel Capital et Dell Technologies Capital avec la participation de Julien Chaummond, Nat Friedman et Adam Lewis. En conjonction avec le financement, Mark Rostick, vice-président et directeur général principal chez Intel Capital, rejoindra le conseil d'administration de RunPod.

RunPod est un service de cloud computing GPU distribué à l'échelle mondiale pour la formation, le déploiement et la mise à l'échelle des modèles d'IA. Grâce aux deux produits phares de RunPod, GPU Cloud et Serverless, les développeurs peuvent créer une instance GPU à la demande en quelques clics et créer des points de terminaison API à mise à l'échelle automatique pour mettre à l'échelle l'inférence sur les modèles d'IA en production.

« La capacité à créer et déployer des applications d'IA à grande échelle sera primordiale pour leur adoption et leur utilisation », a déclaré Amjad Masad, investisseur de RunPod. « L'équipe de RunPod a clairement donné la priorité à l'expérience des développeurs pour créer une solution élégante qui permet aux individus de développer rapidement des applications d'IA personnalisées ou des intégrations tout en ouvrant la voie aux organisations pour concrétiser véritablement la promesse de l'IA. »

RunPod permet aux développeurs d'exécuter en toute simplicité n'importe quelle charge de travail GPU, ce qui leur permet de moins se préoccuper des opérations de Machine Learning et de se concentrer davantage sur la création de leurs applications. Ces capacités se sont avérées avantageuses pour les développeurs et ont entraîné l'expansion rapide de RunPod, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 10 d'une année à l'autre.

« RunPod a commencé comme un terrain de jeu pour les développeurs et les innovateurs, un endroit où ils allaient pour faire leurs recherches, développer et peaufiner leurs projets ; maintenant, il représente une communauté de plus de 100 000 développeurs », a déclaré Zhen Lu, co-fondateur et PDG de RunPod. « Si nous nous sommes développés aussi rapidement, c'est parce que RunPod trouve l'équilibre parfait entre la liberté pour les développeurs de lancer ce qu'ils veulent, tout en disposant de l'infrastructure et des outils nécessaires pour faciliter la personnalisation, le développement et le déploiement de produits originaux. »

L'émergence de charges de travail spécifiques à l'IA a donné lieu à une demande computationnelle accrue. Autrefois la solution par défaut, les plateformes d'infrastructure cloud prêtes à l'emploi ne sont plus rentables, ni assez rapides pour créer des produits personnalisés et uniques. Avec RunPod, les développeurs peuvent développer, former, mettre à l'échelle et lancer des applications d'IA complètes et personnalisées ou des intégrations dans le cloud, de manière fiable et simple, à l'échelle mondiale.

« RunPod augmente rapidement sa clientèle et son chiffre d'affaires en offrant une plateforme large, rapide et facile à utiliser qui répond aux besoins des développeurs et de leurs applications basées sur des modèles », a déclaré Mark Rostick, vice-président et associé principal d'Intel Capital. « J'ai vu RunPod prendre de l'ampleur, passant d'une petite startup offrant aux développeurs individuels un écosystème pour démarrer leur recherche et développement, à une offre sans serveur qui permet aux entreprises clientes de faire évoluer leurs produits et solutions personnalisés aux normes les plus strictes. »

La croissance rapide et l'adoption par les développeurs ont créé la nécessité d'augmenter l'équipe de près de 10 fois au cours de l'année écoulée, établissant ainsi sa position de leader pionnier dans la transformation fondée sur l'IA GPU. La plateforme a récemment lancé la fonction de déploiement des instances de calcul CPU, une étape importante dans la création d'une solution cloud holistique. Ce financement de démarrage permettra à RunPod d'améliorer la vie quotidienne des développeurs, de former de nouveaux partenariats et intégrations pour une expérience utilisateur fluide, et d'offrir aux clients nouveaux et actuels la base optimale pour développer des modèles d'IA personnalisés.

« Alors que les entreprises déploient de plus en plus d'applications d'IA en production, la clé de leur succès réside dans l'accès à une infrastructure rapide, fiable et évolutive. C'est ce que Zhen, Pardeep et l'équipe ont construit avec la plateforme RunPod », a déclaré Radhika Malik, partenaire chez Dell Technologies Capital. « Ils se sont engagés à placer l'expérience des développeurs au centre de tout ce qu'ils font. Cela s'est traduit par un sentiment extrêmement positif de la part de la communauté et par une croissance impressionnante et constante du nombre d'utilisateurs. »

À propos de RunPod :

RunPod est une plateforme cloud GPU distribuée à l'échelle mondiale qui permet aux développeurs de déployer des applications d'IA complètes et personnalisées ? simplement, à l'échelle mondiale et à grande échelle. Avec les offres clés de RunPod, GPU Instances et Serverless GPUs, les développeurs peuvent développer, former et mettre à l'échelle des applications d'IA dans un cloud en quelques secondes. RunPod s'engage à rendre l'informatique en nuage accessible et abordable sans compromettre les fonctionnalités, la convivialité ou l'expérience. Elle s'efforce d'offrir aux particuliers et aux entreprises une technologie de pointe, leur permettant de mettre à profit le potentiel de l'IA et de l'informatique en nuage. Pour en savoir plus sur RunPod, visitez https://www.runpod.io/

