Un monde réconfortant : lancement officiel de l'exposition mondiale HUAWEI XMAGE





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a dévoilé sa première exposition mondiale HUAWEI XMAGE, intitulée « Un monde réconfortant ? 12 ans de photographie Huawei », le 8 mai 2024, dans le quartier culturel de l'avenue Alserkal à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il s'agit de la plus grande exposition de photographies de l'histoire de Huawei.

Les HUAWEI XMAGE Awards 2024, le concours annuel qui célèbre la plateforme ouverte de Huawei pour l'excellence photographique des smartphones, ont également été lancés officiellement lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition. Le concours qui en est à sa huitième édition consécutive vise à inspirer les consommateurs à libérer pleinement leur créativité et leur imagination en tirant parti de la technologie d'imagerie de pointe XMAGE de Huawei, qui offre à chaque photo une résonance émotionnelle et culturelle plus profonde.

« Un monde réconfortant ? 12 ans de photographie Huawei »

Avec pour premier thème « Un monde réconfortant », l'exposition présente près de 300 photographies prises avec des smartphones Huawei, sélectionnées parmi des millions de propositions. Ces images représentent des moments de chaleur, de tranquillité et de luminosité des quatre coins du globe, elles permettent de s'identifier aux personnes authentiques qui y figurent et résument la nouvelle philosophie de la marque de HUAWEI XMAGE : « Le pouvoir de l'image ». Cette philosophie vise à stimuler l'imagination, la créativité et la reconnaissance des consommateurs grâce à une technologie et à des expériences d'imagerie ultimes, mettant en évidence son impact puissant au-delà de ce qui est saisi.

La dernière décennie a été une période de développement rapide pour la photographie mobile. Cette exposition présente des oeuvres réalisées avec les dernières séries de smartphones Huawei des 12 dernières années. Pendant cette période, Huawei a été le moteur de l'évolution et du développement de la technologie d'imagerie mobile grâce à une innovation continue. De plus, Huawei s'est continuellement engagé dans des activités mondiales telles que des concours de photographie, des événements communautaires et des rapports sur les tendances, favorisant ainsi la diffusion mondiale de la culture de la photographie mobile.

Aujourd'hui, la série HUAWEI P devient la série HUAWEI Pura. Cette dernière adopte une nouvelle attitude et intègre parfaitement le summum de la photographie, un design esthétique et un style unique. Selon la dernière évaluation de DXOMARK, le HUAWEI Pura 70 Ultra occupe la première place du classement DXOMARK des appareils photo de smartphones avec un score impressionnant de 163 points.1

Avec la série HUAWEI Pura 70, qui établit une nouvelle référence, HUAWEI XMAGE continue de repousser les limites de la technologie et de l'expérience aux côtés des utilisateurs du monde entier, amenant la photographie intelligente à de nouveaux sommets.

Keith Ladzinski, photographe pour National Geographic, s'est exprimé lors de la cérémonie d'ouverture : « La photographie, en tant que langage universel, peut capturer la beauté et inspirer la conversation. Cette exposition reflète la réflexion de Huawei sur la "technologie" et "l'art", et présente une philosophie de marque sincère. »

L'exposition explore huit thèmes différents : « Les secrets de Mère Nature » « Paysages et espaces » « Dialogue avec les animaux » « L'histoire de la vie » « Vous et moi » « La joie du sport » « Le pouvoir des moments » et « Le monde de la jeunesse ».

« À une époque dominée par la technologie et la vitesse, on peut facilement se sentir submergé par le bruit extérieur et le stress, a fait remarquer Chen Xiaobo, commissaire de l'exposition et 9e vice-président de l'Association des photographes de Chine. Il est rassurant de voir des créateurs du monde entier capturer et transmettre des moments réconfortants grâce aux smartphones Huawei. Ces images agissent comme des ponts qui font écho aux âmes, transmettant une chaleur et une beauté authentiques. »

L'exposition « Un monde réconfortant : 12 ans de photographie Huawei » se déroulera du 8 au 10 mai. Les oeuvres exceptionnelles seront exposées sur les plateformes officielles de Huawei telles que @HuaweiXmageAwards sur Instagram, @HuaweiMobile sur Instagram, X et Facebook.

HUAWEI XMAGE Awards 2024 : inspirations inspirantes, une culture photographique mondiale de premier plan

Les HUAWEI XMAGE Awards 2024 ont officiellement été lancés lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition. En tant que plateforme ouverte pour l'excellence photographique sur smartphones, le concours annuel encourage l'utilisation de perspectives uniques et d'une créativité illimitée pour donner à la photographie mobile une portée artistique et une expression esthétique plus profondes. Depuis 2017, des utilisateurs de plus de 170 pays et régions ont participé à ce concours annuel, contribuant à près de 4 millions de clichés à ce jour. Ainsi, les HUAWEI XMAGE Awards constituent un patrimoine culturel à part entière, qui renferme des fragments de l'histoire de l'humanité selon des perspectives mondiales.

Cette année, les XMAGE Awards introduisent de nouvelles catégories, « Moments » « Visages » « Si loin si proche » et « Style » qui mettent en évidence le leadership de Huawei en matière d'instantanés, de portraits, de téléobjectifs et de macrophotographie, ainsi qu'en stylisme des couleurs. En outre, de nouveaux prix tels que le « Meilleur de la série Pura » et le « Meilleur de la série Mate » ont été créés pour encourager les artistes à explorer diverses formes et thèmes expressifs en utilisant les capacités d'imagerie phares de Huawei. Tous les lauréats pourront voir leur travail affiché sur des plateformes publicitaires mondiales et sur la carte de transport HUAWEI Pay, entre autres opportunités.

Le concours accueille également un nouveau panel d'éminents juges, parmi lesquels Chen Xiaobo -- 9e vice-président de l'Association des photographes de Chine, Keith Ladzinski -- photographe au National Geographic et réalisateur nommé aux Emmy Awards, James Perolls -- photographe de mode et réalisateur, Susi Belianska -- photographe de portraits et artiste visuelle, Li Changzhu -- Huawei Consumer Business Group, qui sélectionneront collectivement les histoires photographiques les plus captivantes grâce à leurs connaissances approfondies de l'expression par l'image.

L'inscription aux HUAWEI XMAGE Awards 2024 est désormais ouverte et prendra fin le 15 septembre 2024, à minuit, heure de Pékin (GMT+8). Pour plus d'informations et pour participer au concours, veuillez consulter le site : https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

1 DXOMARK évalue les smartphones commerciaux commercialisés avant le 8 mai 2024.

