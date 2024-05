Aqara lance le Hub M3 sur les marchés mondiaux





Aqara, l'un des principaux fournisseurs de produits pour la domotique, a annoncé la disponibilité mondiale de son hub Matter de nouvelle génération, le Hub M3. Conçu pour l'informatique de pointe, le Hub M3 donne la priorité à la confidentialité et aux capacités d'automatisation locale qui peuvent fonctionner indépendamment de la connexion Internet ou même du hub lui-même1. Grâce à sa connectivité polyvalente, il intègre en toute transparence les accessoires Aqara, les gadgets compatibles avec l'infrarouge et un certain nombre d'appareils Matter tiers, ce qui en fait un point central pour la domotique tout en garantissant la confidentialité et la facilité d'installation.

« Aqara s'engage à créer l'expérience ultime de la domotique qui s'adapte continuellement à l'évolution des besoins des utilisateurs », déclare Cathy You, vice-présidente principale chargée des affaires et de la stratégie mondiales d'Aqara. « Les capacités d'edge computing du Hub M3 fourniront aux utilisateurs une couche supplémentaire de stabilité et de sécurité, tandis que sa compatibilité Matter améliorera considérablement l'interopérabilité et le choix pour les utilisateurs. »

Présenté au CES en janvier, le M3 se distingue en tant que Hub Edge en permettant non seulement la confidentialité des données grâce à un stockage local chiffré de bout en bout, mais aussi des capacités d'automatisation locales avancées. Pour les utilisateurs d'Aqara qui possèdent déjà un hub Aqara Zigbee, le déploiement d'un Hub M3 renforce la robustesse de leurs réseaux domotiques. Il permet en outre davantage d'automatisations locales entre les appareils Aqara. Une fois ajouté au réseau, le M3 prend le contrôle des autres hubs Zigbee et appareils Wi-Fi d'Aqara et permet à l'automatisation entre ces appareils de s'exécuter sur l'Edge plutôt que sur le cloud, ce qui garantit une fonctionnalité continue en cas d'interruption du service Internet ou du cloud2. Le Hub M3 permet également à certains appareils Aqara Zigbee dotés de la fonctionnalité Repeater d'agir en tant que hub proxy et d'exécuter des automatisations en l'absence du M3. Les prochains appareils Aqara Thread dotés de la fonctionnalité Mesh Extender devraient prendre en charge la liaison des appareils via le M3.

Dernière évolution de la gamme de centres de contrôle de domotique d'Aqara, le M3 prend en charge plusieurs protocoles, notamment Thread, Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth et infrarouge (IR), ce qui en fait un hub complet pour la gestion de la domotique. Il connecte et gère la gamme d'appareils Zigbee classiques d'Aqara, servant de pont Matter3. Grâce au blaster IR 360°, ce nouveau hub optimise le contrôle des appareils IR en synchronisant leur état directement avec Aqara Home quand une télécommande IR est utilisée. Le M3 intègre en outre les derniers appareils Aqara Thread ainsi que certains appareils compatibles Matter de marques tierces à Aqara Home4. Cela signifie que les utilisateurs peuvent connecter et gérer des appareils de marques et d'écosystèmes différents dans l'application Aqara Home afin de garantir une flexibilité et une compatibilité maximales.

Les autres améliorations du Hub M3 incluent :

Un pont Matter pour les unités de climatisation infrarouges : il peut intégrer à Matter une unité de climatisation ou une pompe à chaleur air-air compatible avec l'infrarouge, ce qui permet de contrôler et d'automatiser la climatisation via les plateformes compatibles avec Matter 5 .

: il peut intégrer à Matter une unité de climatisation ou une pompe à chaleur air-air compatible avec l'infrarouge, ce qui permet de contrôler et d'automatiser la climatisation via les plateformes compatibles avec Matter . Une migration de groupe transparente : les utilisateurs peuvent facilement migrer les appareils pontés des anciens hubs Aqara vers le M3 2 , assurant la continuité des réglages et des automatismes d'Aqara Home sans avoir à reconfigurer chaque appareil.

: les utilisateurs peuvent facilement migrer les appareils pontés des anciens hubs Aqara vers le M3 , assurant la continuité des réglages et des automatismes d'Aqara Home sans avoir à reconfigurer chaque appareil. Une connectivité Internet améliorée : le M3 est équipé d'une connexion Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz/5 GHz) avec sécurité WPA3 ainsi que d'un port PoE, pour une stabilité et une flexibilité accrues.

: le M3 est équipé d'une connexion Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz/5 GHz) avec sécurité WPA3 ainsi que d'un port PoE, pour une stabilité et une flexibilité accrues. Un haut-parleur puissant : le haut-parleur intégré de 95 dB peut être utilisé pour les alertes de sécurité domestique et les annonces personnalisées.

Le Hub M3 est désormais disponible dans les boutiques Amazon d'Aqara en Amérique du Nord (États-Unis, Canada), en Europe (France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni) et en Asie (Japon), ainsi que chez certains revendeurs Aqara dans le monde entier.

1. Certaines fonctions domotiques d'Aqara peuvent nécessiter l'utilisation d'Internet et d'un service cloud pour fonctionner, par exemple, les automatisations impliquant des notifications push et des services de localisation (par exemple, géorepérage, météo locale, lever/coucher du soleil).

2. L'automatisation edge et la migration de groupe ne sont pas prises en charge par le Hub Aqara et le Camera Hub G2H d'origine.

3. Tous les dispositifs Aqara Zigbee ne peuvent pas être reliés à Matter.

4. La prise en charge des appareils Matter tiers est limitée à certaines marques et à certains types d'appareils au moment du lancement du M3.

5. La fonctionnalité des unités de climatisation infrarouges peut varier en fonction de la plateforme Matter respective. Chaque hub M3 peut relier une unité de climatisation infrarouge à Matter.

