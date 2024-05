JD Saint-Martin rejoint le conseil d'administration de Workleap





MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Workleap, une entreprise de premier plan qui développe des produits logiciels qui améliorent l'expérience employé de 20 000 organisations dans plus de 100 pays, est heureuse d'annoncer la nomination de JD Saint-Martin au conseil d'administration de l'entreprise.

Après 17 ans d'autofinancement et de rentabilité, Workleap a franchi une étape importante l'année dernière en annonçant son premier investissement externe de 125 millions de dollars canadiens provenant de la CDPQ, le groupe d'investissement mondial. Avec des objectifs ambitieux pour l'avenir, le conseil d'administration de Workleap recherchait un candidat avec une solide expérience en matière de développement de la croissance, ce qu'ils ont trouvé chez JD Saint-Martin.

"Quand quelqu'un est vraiment bon dans ce qu'il fait on le voit tout de suite, et c'est définitivement le cas avec JD Saint-Martin", a déclaré Simon De Baene, PDG et co-fondateur de Workleap. "Il est calme, humble et très ambitieux. C'est le genre de personne avec qui je veux bâtir une entreprise, et son expérience en gestion de croissance des revenus sera un excellent atout pour l'équipe."

JD Saint-Martin est le président de Lightspeed, une plateforme commerciale qui alimente les opérations de plus de 160 000 détaillants, restaurateurs et terrains de golf. L'entreprise a son siège social à Montréal et est doublement cotée aux bourses de New York et de Toronto. Saint-Martin a rejoint Lightspeed en mai 2019 suite à l'acquisition de Chronogolf, une entreprise SaaS qu'il a co-fondée en 2013. Depuis, il joue un rôle essentiel dans la croissance et la création de valeur pour les clients B2B de Lightspeed. Avant de fonder Chronogolf, Saint-Martin a travaillé dans le domaine du capital-risque et du capital-investissement chez Teralys Capital à Montréal, au Canada, et chez GE Equity à Londres, au Royaume-Uni. Il est titulaire d'une maîtrise en comptabilité et finance de la London School of Economics et d'un baccalauréat en commerce international de l'Université d'Ottawa.

"Ce que l'équipe Workleap a construit au cours des deux dernières décennies est impressionnant, et je suis honoré de rejoindre l'équipe", a déclaré JD Saint-Martin. "Je suis inspiré par la mission de l'entreprise de rendre le travail plus simple, et j'ai hâte de contribuer à la croissance de Workleap, avec pour objectif ultime de permettre à encore plus de personnes de travailler mieux."

À propos de Workleap

Workleap bâtit des logiciels d'expérience employé qui simplifient le travail. Avec sa collection grandissante d'outils, Workleap facilite la gestion des talents et l'adoption d'outils de productivité pour permettre à tous de travailler mieux.

Nos produits sont :

Workleap Officevibe - L'outil d'engagement, de reconnaissance et de gestion de la performance le plus facile à utiliser.

L'outil d'engagement, de reconnaissance et de gestion de la performance le plus facile à utiliser. Workleap Onboarding - Une meilleure manière d'organiser et d'automatiser le parcours des nouveaux employés.

- Une meilleure manière d'organiser et d'automatiser le parcours des nouveaux employés. Workleap Compétences - L'outil du futur en matière de développement de carrière pour cartographier les compétences et accélérer la progression des équipes.

L'outil du futur en matière de développement de carrière pour cartographier les compétences et accélérer la progression des équipes. Workleap LMS - La manière la plus efficace de créer et d'organiser vos formations internes.

La manière la plus efficace de créer et d'organiser vos formations internes. ShareGate par Workleap - Une solution de gestion M365 de premier plan, de la migration à la gestion des opérations quotidiennes.

Une solution de gestion M365 de premier plan, de la migration à la gestion des opérations quotidiennes. Pingboard par Workleap - Des organigrammes dynamiques et un répertoire d'employés qui connectent votre organisation.

Avec la confiance de plus de 20 000 clients dans une centaine de pays, Workleap est un incontournable pour bâtir des organisations engageantes qui ont du succès.

