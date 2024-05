Tata Communications CloudLyte ouvre de nouvelles perspectives pour l'informatique en périphérie





La plateforme périphérique entièrement automatisée déploie et gère des applications dans plusieurs pays à travers le monde

Elle permet des capacités avancées d'IA en périphérie pour une prise de décision éclairée

La solution de bout en bout englobe l'infrastructure périphérique ainsi que la plateforme, le réseau et les services gérés, avec une garantie de disponibilité

Elle répond à un large éventail de cas d'utilisation de pointe dans les secteurs de la vente au détail, de la fabrication, de l'automobile, des soins de santé et des services financiers.

MUMBAI, Inde, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications , l'acteur mondial des technologies de communications, a annoncé aujourd'hui le lancement Tata Communications CloudLyte, une plateforme d'informatique en périphérie entièrement automatisée, conçue pour permettre aux entreprises prêtes pour l'avenir de prospérer dans un monde axé sur les données.

À mesure que les entreprises deviennent hyperconnectées et que les technologies émergentes comme la 5G et l'IoT gagnent en popularité, le besoin de traitement de données en temps réel, d'applications à faible latence et de prise de décision intelligente est vital. Tata Communications CloudLyte est à l'avant-garde de l'informatique en périphérie et répond habilement aux besoins des entreprises mondiales grâce à son architecture multiaccès, cloud et qui ne dépend pas de l'infrastructure.

Grâce à son approche unique de « solution en boîte », Tata Communications CloudLyte fournit aux entreprises la plateforme, l'infrastructure, le réseau, les services gérés et le cas d'utilisation, sous la forme d'une offre unifiée complète. Cette « solution en boîte » permet aux entreprises un déploiement rapide (en quelques minutes) et une mise à l'échelle sans effort si besoin, ce qui permet de pérenniser les investissements.

Grâce à l'inférence en temps réel et à la mise à l'échelle automatique, la plateforme étend de manière transparente les capacités cloud à la périphérie, apportant ainsi l'agilité et la flexibilité du cloud. Tata Communications CloudLyte gère également les ressources périphériques de manière centralisée pour une expérience transparente et dispose d'une sécurité intégrée avec des fonctionnalités telles que l'architecture zéro-trust et les défenses en couches, simplifiant les opérations, maximisant l'efficacité et stimulant la croissance de l'entreprise.

Neelakantan Venkataraman, vice-président et responsable mondial des activités cloud et périphérie de Tata Communications, a déclaré : « Dans un monde hyperconnecté, les entreprises dépendent de plus en plus de capacités d'informatiques en périphérie résilientes, performantes et sécurisées. Celles-ci sont essentielles pour gérer les immenses volumes de données brutes générées et les traiter rapidement et efficacement afin de permettre une prise de décision rapide et de favoriser une transformation accélérée des entreprises. En apportant l'expérience du cloud à la périphérie, Tata Communications CloudLyte permet aux entreprises mondiales d'exploiter tout le potentiel du cloud grâce à un tissu cloud bien intégré. Avec Tata Communications CloudLyte, nous ne nous contentons pas de construire l'avenir, nous le redéfinissons. De la maintenance prédictive pilotée par l'IA à l'analyse de la vente au détail, le potentiel est illimité. »

Kerem Arsal, analyste principal d'Omdia, a déclaré : « Tata Communications CloudLyte comble une lacune importante sur le marché de la périphérie grâce à son approche de l'informatique qui ne dépend ni de l'infrastructure ni du cloud et à sa capacité à prendre en charge un large éventail de réseaux d'accès pour la connectivité, tels que SD-WAN, 5G privée et Wi-Fi. En contournant les silos informatiques et de technologie opérationnelle, elle unifie efficacement la gestion, l'approvisionnement et l'orchestration des ressources et des applications dans des environnements multicloud. Pourtant, elle est également modulaire pour donner aux clients la flexibilité nécessaire pour concevoir leurs propres solutions en fonction de leurs paramètres existants et des résultats souhaités. En tant que plateforme élégante et holistique qui fusionne la connectivité et l'informatique, Tata Communications CloudLyte réduit considérablement la complexité des déploiements en périphérie pour de nombreux cas d'utilisation innovants. »

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un fournisseur d'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com .

