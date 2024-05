Sage lance deux nouvelles suites intégrées au Canada et au Royaume-Uni pour aider les comptables et les petites entreprises à stimuler leur croissance





Sage pour Comptables simplifiera tout, et ce, des propositions aux services-conseils pour favoriser une expérience cabinet en continu

Sage pour Petites entreprises regroupe les outils de comptabilité, de paie et des ressources humaines en une suite complète pour effectuer des opérations d'affaires importantes

TORONTO, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), a lancé deux nouvelles suites au Canada et au RU, afin de transformer la manière dont les PME et les cabinets comptables exploitent et développent leur entreprise.

Conjuguer les outils primés de comptabilité, des ressources humaines et de gestion d'entreprise de Sage en deux solutions évolutives, Sage pour Comptables et Sage pour Petites entreprises, souligne une avancée importante dans l'engagement de Sage à être le fer de lance des PME, comptables et aides-comptables.

Ces nouvelles suites sont spécialement conçues pour répondre aux besoins évolutifs des comptables, aides-comptables et PME, afin de les aider à accomplir plus de tâches en leur faisant gagner plus de temps, tout en augmentant l'efficacité et la productivité. Grâce à Sage pour Comptables et Sage pour Petites entreprises, les utilisateurs peuvent se concentrer sur ce qui compte le plus, à savoir développer leur entreprise, offrir d'excellents services et favoriser la conciliation travail-famille.

De plus, nous offrons trois plans d'abonnement personnalisables ? Élémentaire, Standard et Supérieur ? qui s'adapteront aux besoins uniques des entreprises et cabinets comptables. Les petites entreprises, comptables et aides-comptables peuvent dorénavant gérer eux-mêmes les utilisateurs et les abonnements, tous compris dans une solution intégrée qu'ils paient sur une base mensuelle.

« Grâce à ces nouvelles suites, nous facilitons le flux des données et des travaux parmi nos produits, en aidant les comptables, les aides-comptables et les petites entreprises à accomplir davantage de manière facile et plus efficace que jamais » a déclaré Neal Watkins, VPD, Comptabilité et RH, Sage. « Notre objectif vise à éliminer la complexité et à offrir des outils essentiels, qui contribuent non seulement à assurer le succès des entreprises, mais renforcent également la valeur du capital humain. C'est la raison pour laquelle nos suites sont conçues pour réduire le fardeau administratif et s'intégrer en continu, afin de transformer le fonctionnement des entreprises et des cabinets comptables. »

Introduction de Sage pour Comptables

Développé pour renforcer la fonctionnalité et la productivité des cabinets comptables, Sage pour Comptables rationalise la gestion des clients, simplifie les opérations, stimule l'efficacité et améliore la collaboration avec les clients. Même pour ceux qui n'utilisent pas les outils de grand livre de Sage, le logiciel facilite une comptabilité continue avec une intégration facile entre les outils, afin qu'ils puissent exploiter la valeur de chaque outil avec tous leurs clients, pour gagner plus de temps à maintenir des liens étroits avec les clients.

« En tant que pionnier comme utilisateur de comptabilité sans papier, j'ai été intrigué lorsque Sage a lancé Sage pour Comptables et j'ai immédiatement constaté de quelle façon le produit pouvait marquer le tournant décisif de plusieurs cabinets; ils bénéficient maintenant d'une plus grande efficacité dans diverses fonctions essentielles à la gestion de leur entreprise et, tout compte fait, possèdent davantage de temps pour faire ce qu'ils aiment », a déclaré Ryan Lazanis, CPA et PDG de Future Firm, basée à Montréal, qui aide les cabinets comptables à systématiser leurs activités.

Vu l'évolution des demandes du marché, Sage pour Comptables constitue une expérience intégrée qui aidera les cabinets à :

Attirer et intégrer plus de clients rentables : Attirez efficacement des clients qui rapportent le plus à leur entreprise en tirant parti de l'accès à l'une des plus grandes communautés de comptables au monde, et à un répertoire comptable exhaustif.

Attirez efficacement des clients qui rapportent le plus à leur entreprise en tirant parti de l'accès à l'une des plus grandes communautés de comptables au monde, et à un répertoire comptable exhaustif. Stimuler la productivité avec des services de conformité efficaces : Assurez facilement et en toute confiance une conformité réglementaire en utilisant Sage pour Comptables, gagnez du temps et économisez des ressources précieuses.

Assurez facilement et en toute confiance une conformité réglementaire en utilisant Sage pour Comptables, gagnez du temps et économisez des ressources précieuses. Offrir des services-conseils fiables : Fournissez à vos clients des informations financières pertinentes et des conseils d'experts pour favoriser le développement de leurs entreprises, et ainsi renforcer leur confiance et entretenir des relations à long terme.



« Sage pour Comptables est une avancée captivante pour Sage et j'apprécie que la solution soit construite autour d'un modèle de pratique comptable », a affirmé Denise Wong, CPA et directrice de Mirai Consulting, un cabinet d'experts-comptables situé à Vancouver. « Sage pour Comptables permettra de gagner du temps et d'accroître l'efficacité en entreprise. En tant que cabinet qui utilise la technologie pour façonner notre futur et celui de nos clients, nous pouvons observer comment cela permettra d'intégrer des processus qui étaient habituellement cloisonnés et d'améliorer la qualité des services que nous offrons à nos clients ».

Donner aux PME les moyens de stimuler leur productivité avec Sage pour Petites entreprises

Facilitez encore plus la gestion et le développement des entreprises des entrepreneurs et des petites entreprises, Sage pour Petites entreprises simplifie la longue liste de tâches à accomplir, soit de la gestion de la trésorerie à l'engagement en passant par la gestion d'une équipe d'employés. En regroupant les outils d'affaires importants et les conseils des experts conçus pour les petites entreprises en une seule suite, les propriétaires d'entreprise peuvent consacrer plus de temps à faire croître leur entreprise, et ce qui compte vraiment pour eux.

Outre, la suite permet aux petites entreprises de démarrer avec les fonctions dont elles ont besoin, et les étendre au fur et à mesure qu'elles prennent de l'expansion pour les aider à :

Rationaliser les tâches répétitives : Permettre les données en temps réel de défiler dans comptabilité, paie et RH à partir d'une interface utilisateur simplifie les opérations, et fait gagner du temps précieux aux propriétaires d'entreprise.

Permettre les données en temps réel de défiler dans comptabilité, paie et RH à partir d'une interface utilisateur simplifie les opérations, et fait gagner du temps précieux aux propriétaires d'entreprise. Tirer profit des informations financières pertinentes : Grâce à un accès instantané aux informations d'entreprise et financières importantes, les propriétaires d'entreprise peuvent prendre des décisions plus judicieuses, et collaborer étroitement avec les comptables sur les mêmes données numériques.

Grâce à un accès instantané aux informations d'entreprise et financières importantes, les propriétaires d'entreprise peuvent prendre des décisions plus judicieuses, et collaborer étroitement avec les comptables sur les mêmes données numériques. Rester confiant en matière de conformité : Fort d'une expérience de plus de 40 ans à développer des technologies pour les petites entreprises, à offrir une profusion de conseils et un soutien et des services primés, Sage s'assure que les propriétaires d'entreprise ont accès à une conformité simplifiée en matière de taxes et d'impôts, de TVA et de paie grâce à la plus récente technologie.



Sage Copilot sera intégré aux suites

Dans le cadre du lancement des nouvelles suites, les utilisateurs du RU seront les premiers à accéder à Sage Copilot, un nouvel assistant de productivité réalisé par l'IA générative.

Intégré à Sage pour Comptables et Sage pour Petites entreprises, Sage Copilot est conçu pour transformer les opérations en automatisant les tâches administratives de routine, et en offrant des informations d'entreprise pertinentes en temps réel. Cela permet aux petites entreprises de fonctionner plus efficacement, et aux comptables et aides-comptables de prendre des décisions plus informées et plus rapides, et à s'occuper davantage de la gestion stratégique des clients au lieu des tâches administratives.

Sage Copilot sera initialement lancé au RU en 2024. Le Canada est la prochaine région où Sage Copilot sera déployé et sera disponible à une date ultérieure.

Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à Sage pour Comptables et Sage pour Petites entreprises.

Contact des médias :

Monique Daniel

Sage

[email protected]



À propos de Sage

L'objectif de Sage vise à éliminer les obstacles, afin que tout le monde puisse prospérer, à commencer par les millions de petites et moyennes entreprises que nous servons, de même que nos partenaires et comptables. De plus, les clients font confiance à notre logiciel de gestion financière, RH et Paie pour faciliter l'exécution de leurs tâches et générer des revenus. En numérisant les processus d'affaires et les relations avec les clients, fournisseurs, employés, banques et gouvernements, notre réseau numérique se connecte facilement aux PME, et supprime ainsi les différends et fournit des informations financières pertinentes. L'élimination des obstacles nous permet d'utiliser notre technologie, notre expérience et de consacrer notre temps à lutter contre les inégalités numériques, les inégalités économiques et les changements climatiques.

8 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :