Druide obtient sa troisième certification VÉLOSYMPATHIQUE

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Druide informatique est heureuse d'annoncer qu'un jury constitué par Vélo Québec a reconnu les nombreuses actions de Druide en faveur du vélo et lui a accordé la certification VÉLOSYMPATHIQUE de niveau argent.

Druide avait fait partie des toutes premières organisations à obtenir la certification VÉLOSYMPATHIQUE en 2016. Celle-ci avait été renouvelée en 2019, Druide ayant mis en oeuvre les recommandations détaillées formulées par le jury. La pandémie a interrompu cette séquence pendant deux ans de télétravail intégral, mais les activités ont repris de plus belle avec le retour au bureau en 2022.

Le personnel de Druide profite d'un vestiaire à vélos abrité et sécuritaire ainsi que de douches pour se rafraichir après un vif sprint matinal. Un comité vélo incite à la pratique du vélo-boulot en soulignant le Mois du vélo et en offrant de l'information et des récompenses. Il organise des promenades druidiques pour partager le bonheur du vélo, et encourage le personnel à participer en groupe à des évènements cyclistes. Ainsi, une quinzaine d'entre eux porteront fièrement les couleurs de Druide au Défi métropolitain du 26 mai prochain dans Lanaudière.

« Aujourd'hui récipiendaire de sa troisième certification VÉLOSYMPATHIQUE, Druide informatique continue d'être un employeur qui se démarque par sa culture vélo et l'intégration de la mobilité durable à ses valeurs », souligne Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec. « Engagée dans le programme depuis maintenant 8 ans, l'entreprise se distingue toujours par ses aménagements de qualité à même ses bureaux et son travail soutenu faisant la promotion du vélo auprès de son équipe. »

« Nous croyons sincèrement aux vertus du vélo pour le déplacement en ville », confirme Éric Brunelle, président de Druide et concepteur principal d'Antidote, et lui-même fervent cycliste. « C'est un bon exercice pour la santé de nos gens, c'est bien plus sain pour l'environnement et ça aide à rendre notre ville plus belle et plus humaine. Accueillir le vélo favorise même l'acquisition et la rétention de notre personnel. C'est donc un excellent investissement pour toute la communauté. »

Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s'inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010. Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

Druide informatique

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

8 mai 2024 à 06:00

