Infobip s'associe à Bolt pour offrir un covoiturage sécurisé





Bolt, société leader dans le domaine du covoiturage, donne la priorité à la sécurité et à l'innovation pour les conducteurs et les clients. Elle explorait les options d'authentification à deux facteurs (2FA) via des canaux média riches qui pourraient offrir une expérience sans friction et de marque. Elle a choisi RCS Business Messaging, avec le SMS comme canal de secours pour une solution omnicanale fluide via la plateforme de communication mondiale Infobip.

Le partenariat d'Infobip avec Google et des opérateurs de réseaux mobiles (Telefonica, Vodafone et Deutsche Telekom) en Allemagne a permis à Bolt d'intégrer RCS Business Messaging dans son bouquet de canaux. Bolt offre désormais à ses conducteurs et à ses clients une expérience d'authentification engageante, avec l'avantage d'un chiffrement de bout en bout :

Intégration : lorsqu'un nouveau conducteur ou client s'inscrit aux services de Bolt, un mot de passe à usage unique (OTP) peut être envoyé via RCS Business Messaging pour vérifier son numéro de téléphone.

lorsqu'un nouveau conducteur ou client s'inscrit aux services de Bolt, un mot de passe à usage unique (OTP) peut être envoyé via RCS Business Messaging pour vérifier son numéro de téléphone. Réinitialisation du mot de passe : si un conducteur oublie son mot de passe, il peut lancer un processus de réinitialisation. Un OTP peut être envoyé de manière sécurisée via RCS Business Messaging sur son téléphone pour vérification avant de lui permettre de choisir un nouveau mot de passe.

si un conducteur oublie son mot de passe, il peut lancer un processus de réinitialisation. Un OTP peut être envoyé de manière sécurisée via RCS Business Messaging sur son téléphone pour vérification avant de lui permettre de choisir un nouveau mot de passe. Mises à jour de l'inscription : pour les actions nécessitant une sécurité supplémentaire, comme l'association d'une nouvelle méthode de paiement, Bolt peut envoyer un OTP via RCS Business Messaging pour confirmer l'identité de l'utilisateur avant de finaliser le changement.

André Ludgero , responsable produit chez Bolt, déclare : « En tant que leader de la transformation dans l'industrie du covoiturage, Bolt a toujours offert aux conducteurs et aux clients des expériences innovantes et sécurisées. L'authentification des conducteurs et des clients de manière transparente est cruciale pour maintenir la confiance en la marque, c'est pourquoi nous avons décidé d'offrir à nos conducteurs et à nos clients une expérience d'authentification omnicanale avec RCS Business Messaging et le SMS comme canal de secours pour les OTP. L'envoi d'OTP via RCS Business Messages avec Infobip Authenticate ajoute une couche supplémentaire de sécurité grâce au profil vérifié et à la possibilité d'ajouter notre logo. L'approche omnicanale assure l'envoi des OTP, favorise la confiance et l'amour de la marque à chaque connexion. »

Pour plus d'informations : https://www.infobip.com/blog/securing-on-demand-ride-sharing-and-food-delivery

À propos d'Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d'Infobip en matière d'engagement omnicanal, d'identité, d'authentification des utilisateurs et de centre de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs afin de développer les activités et d'accroître la fidélisation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 mai 2024 à 05:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :