Keyrus étend ses services de données nearshore en mettant en relation les talents portugais avec la région DACH, les Pays-Bas et les pays nordiques

LISBONNE, Portugal, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Keyrus , leader mondial de l'analyse de données et de la transformation numérique, est fier d'annoncer la consolidation du développement et de la fourniture de solutions de données à distance depuis le Portugal. Après avoir démontré avec succès son expertise pendant plus de trois ans sur les marchés du Royaume-Uni, de la France et de la Belgique, Keyrus Portugal Nearshore étend son offre au reste de l'Europe. Cette initiative majeure met en place une connexion transparente entre le riche talent technologique du Portugal et les marchés robustes de la région DACH, des Pays-Bas ou des pays nordiques. Cette initiative stratégique témoigne non seulement de l'engagement inébranlable de Keyrus à encourager l'innovation et la transformation numériques dans le monde entier, mais elle marque également une étape importante dans sa mission permanente de franchir les frontières technologiques.

L'accent mis par Keyrus Portugal sur les services de données nearshore met en évidence les avantages concurrentiels du pays, notamment ses talents technologiques hautement qualifiés, ses infrastructures de pointe et sa proximité géographique et culturelle avec les principaux marchés européens. Ces facteurs, combinés à l'expérience et aux connaissances approfondies de Keyrus en matière d'analyse de données, de solutions cloud, de ML, d'IA générative et de solutions numériques, garantissent une offre sans précédent en termes de qualité, d'efficacité et de valeur.

Javier Riera, directeur exécutif pour l'Europe du Sud chez Keyrus, se montre enthousiaste : « La consolidation de nos services de données nearshore annonce une nouvelle ère de collaboration, qui unit les meilleurs talents technologiques du Portugal à des entreprises européennes de premier plan. Notre objectif : fournir des ressources personnalisées, alignées sur les besoins des clients, pour des mises en oeuvre efficaces et des résultats exceptionnels. »

À propos de Keyrus

Keyrus est une société internationale de conseil et de technologie qui s'attache à donner de l'importance aux données, une véritable importance, d'un point de vue humain. En effet, ce ne sont pas seulement les données elles-mêmes qui importent, mais les opportunités que nous pouvons développer en les exploitant. Les données, qu'elles soient grandes, petites, humaines, complexes, historiques ou prospectives, n'ont de sens que lorsqu'elles sont utilisées pour développer des expériences, façonner la compréhension et prendre les meilleures décisions. Notre proposition de valeur est fondée sur cinq grands groupes de services, chacun comprenant plusieurs offres :

? automatisation et intelligence artificielle ;

? expérience numérique centrée sur l'humain ;

? activation des données et de l'analyse ;

? cloud et sécurité ;

? transformation de l'entreprise et innovation.

Chez Keyrus, nous aidons nos clients à réussir leur transformation pour bâtir un avenir meilleur.

Keyrus emploie plus de 3 500 personnes et est basé dans plus de 27 pays sur 4 continents.

Découvrez comment les services de données nearshore de Keyrus peuvent révolutionner votre stratégie d'entreprise et de données en consultant le site nearshore.keyrus.com

