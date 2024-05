Tradu lance une plateforme crypto qui permet aux utilisateurs d'économiser jusqu'à 95 % sur les frais de trading





Tradu, la puissante plateforme de trading multi-actifs, lance une nouvelle plateforme d'échange crypto avec des frais faibles et transparents adaptés aux traders actifs et aux investisseurs à la recherche d'une plateforme fiable et sécurisée pour leurs actifs cryptos. À partir d'aujourd'hui, les traders de cryptomonnaies peuvent investir en toute sécurité dans plus de 40 monnaies, y compris le Bitcoin et l'Ethereum, via la plateforme de trading multi-actifs de Tradu. Tradu fait partie de Stratos Group International, LLC (« Stratos »), une filiale détenue en exclusivité de Jefferies Financial Group Inc. (NYSE : JEF).

Tradu adopte une nouvelle approche de la crypto, offrant une structure de coûts simple et transparente qui permet aux investisseurs d'économiser jusqu'à 95 % des frais pouvant être comptabilisés dans le trading crypto. La plateforme affiche les commissions et les spreads en temps réel avant que les ordres ne soient passés, offrant aux traders une transparence totale sur tous les coûts de transaction. Tradu ne facture que 0,1 % de commission avec des rabais instantanés de 0,02 % et 0,05 % pour les transactions de plus grande taille. La commission pour une transaction d'un BTC (au prix de 60 000 $) n'est que de 30 dollars chez Tradu contre jusqu'à 600 dollars avec d'autres plateformes.*

Les clients de Tradu peuvent également choisir de négocier sur un profil sans commission en choisissant d'ajouter les frais au spread. Les clients peuvent basculer en un clic entre les options de profil Zero Commission et Raw Spreads dans la plateforme. Les clients ont la flexibilité de choisir le profil qui convient le mieux à leur style de trading.

Parmi les autres fonctionnalités clés figurent :

Des frais de trading uniformes : Tradu maintient des frais égaux pour les transactions d'achat et de vente, favorisant l'équité, la simplicité et la transparence du trading.

Dépôts crypto gratuits et retraits faciles : les dépôts de cryptos sont gratuits avec Tradu et les retraits sont faciles et les frais sont simples et clairs.

Un soutien complet : accédez au support client via divers canaux, y compris email, chat et téléphone, assurant une assistance rapide pour les requêtes des utilisateurs.

Brendan Callan, CEO de Tradu, déclare : « Chez Tradu, nous sommes de véritables défenseurs de la crypto. Il s'agit d'un vaste marché qui suscite un intérêt considérable de la part des investisseurs et, en tant que véritable plateforme de négociation multi-actifs, il est important pour nous d'offrir à nos clients un accès à la fois aux actifs traditionnels et aux nouveaux actifs numériques. Nous apportons une tarification et une infrastructure de qualité institutionnelle au marché de la crypto de détail, en fournissant aux traders des coûts initiaux et des spreads serrés et transparents permettant aux traders actifs et aux investisseurs de maximiser leurs rendements. Tradu s'attèle à créer un trading de crypto-monnaie stable, sécurisé et fluide grâce à la technologie, offrant un service optimisé, plus sûr et à moindre coût. Les clients peuvent contacter notre équipe d'assistance pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de migrer leur portefeuille de cryptomonnaies vers Tradu ».

En plus des cryptomonnaies, les utilisateurs de Tradu ont également accès à plus de 10 000 produits de trading sur les titres, les devises et les CFD sur les matières premières, les actions, les bons du Trésor et les indices à partir d'un portail éprouvé accessible via une application mobile intuitive et des plateformes web.

Visitez crypto.tradu.com pour vous inscrire et accéder à un large éventail d'actifs**.

Notes aux rédacteurs

*Coûts calculés sur la base de l'achat d'un Bitcoin à un prix de 60 000 $. Le coût de Tradu comprend un rabais de 0,05% basé sur la taille de l'ordre. Tarification comparative basée sur un type de compte standard et des informations provenant de sites web de courtiers au 1 mai 2024. Ce comparatif ne reflète pas l'ensemble du marché. Les frais réels peuvent varier en raison de facteurs tels que le type de compte, les rabais, le volume et les conditions du marché.

**Les produits varient en fonction de l'emplacement, visitez tradu.com pour savoir quels produits sont disponibles dans votre région.

À propos de Tradu

Tradu a son siège à Londres et possède des bureaux dans le monde entier. L'équipe internationale de Tradu parle plus de deux douzaines de langues et tire fierté de sa réactivité et de l'aide qu'elle apporte à ses clients.

Stratos exploite également FXCM, une plateforme de change et de CFD fondée en 2001. Stratos continuera à offrir les services de FXCM parallèlement à la plateforme multi-actifs de Tradu.

Les filiales de Stratos sont agréées et réglementées au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Afrique du Sud.

8 mai 2024 à 03:05

