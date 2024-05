Le nouveau cloud center de Guidewire permet à ses clients suisses d'être conformes aux exigences réglementaires uniques de leur pays





Guidewire (NYSE: GWRE) est ravi d'annoncer l'inauguration de son nouveau cloud center en Suisse. En sa qualité de principal Amazon Web Services (AWS) Financial Services Competency Partner, Guidewire s'est associé à AWS pour permettre aux assureurs IARD suisses d'accéder plus rapidement et plus facilement au Cloud Guidewire au niveau de leur région. Cette initiative découle de la mise en oeuvre d'une solution destinée à optimiser l'ingénierie du cloud et ainsi permettre aux assureurs IARD suisses de migrer vers Guidewire Cloud tout en supportant certaines exigences réglementaires spécifiques à leur pays.

« L'inauguration de notre nouveau cloud center situé en Suisse* illustre l'engagement continu de Guidewire à fournir un accompagnement de qualité à ses clients pour leur permettre de répondre au mieux à certaines réglementations strictes inhérentes à leurs marchés respectifs et, dans le cas présent, à veiller à ce que ses clients suisses puissent à la fois héberger et gérer leurs activités sur la plateforme Guidewire Cloud Suisse », déclare Samir Afzallie, vice-président de la région DACH chez Guidewire.

Le nouveau cloud center de Guidewire offre de nombreux avantages aux assureurs suisses, notamment en termes de :

Proximité et performances : le cloud center propose des services performants et à faible latence, ainsi qu'une expérience alliant transparence et réactivité, pour offrir à la clientèle suisse un large éventail de fonctionnalités sur la plateforme Guidewire Cloud (GWCP) en Suisse. Souveraineté des données et respect des règles de conformité : le cloud center s'aligne sur les normes suisses en matière de protection des données et offre un accompagnement spécialisé conjoint par AWS et Guidewire afin d'accélérer le processus d'approbation réglementaire aux côtés de la FINMA. Évolutivité et innovation : le cloud center permet aux assureurs situés en Suisse d'innover rapidement, de rester compétitifs et de s'adapter aux demandes changeantes du marché. Résilience et continuité d'activité : le cloud center permet à nos clients de s'appuyer sur les solutions Guidewire pour assurer la continuité de leurs activités.

« Le nouveau cloud center de Guidewire fait de Guidewire Cloud Platform une solution de choix pour les assureurs suisses », commente Stanislas Bressange, Chief Transformation Officer de la Vaudoise. « Non seulement cela nous permet de minimiser la latence lors des connexions entre les applications environnantes, mais Guidewire et AWS ont également travaillé en collaboration pour nous aider à identifier les étapes clés et à fournir des informations complémentaires dans le cadre de dépôts d'approbation réglementaires ».

En 2023, Guidewire a été reconnu comme AWS Global Financial Services ISV Partner of the Year. Cette distinction récompense les principaux partenaires d'AWS, qui jouent un rôle essentiel en permettant à leurs clients de faire preuve d'innovation et de développer des solutions sur Amazon Web Services.

« Au vu de son cadre réglementaire unique au monde, la Suisse est un pôle technologique exceptionnel qui favorise l'innovation et la stabilité », déclare Will McAllister, directeur général pour la région EMEA chez Guidewire. « Connu pour l'importance primordiale qu'il accorde à la sécurité des données, au respect des règles de confidentialité, ainsi que pour son environnement réglementaire strict, ce pays constitue un emplacement idéal pour Guidewire, qui souhaite y établir un cloud center de pointe. Par ailleurs, la Suisse nous permet d'offrir en toute simplicité l'ensemble de nos services à notre base cliente régionale grandissante en tant que partenaire de confiance ».

*Avec le récent ajout de la Suisse, les cloud centers de Guidewire prennent désormais en charge le déploiement cloud de 10 pays, à savoir l'Australie, le Canada, l'Irlande, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis (2).

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour s'engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le coeur de métier, l'analyse et l'apprentissage automatique pour fournir notre plateforme en tant que service cloud. Plus de 540 assureurs dans 40 pays, des nouvelles entreprises aux plus grandes et plus complexes au monde, utilisent Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons continuellement pour favoriser leur réussite. Nous sommes fiers de notre palmarès inégalé en matière de mise en oeuvre, avec plus de 1,600 projets réussis, soutenus par la plus grande équipe de R&D et le plus grand écosystème de partenaires du secteur. Notre marché propose des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

8 mai 2024

