Mine Vision Systems annonce la nomination du directeur des revenus

Mine Vision Systems est fière d'annoncer l'embauche de Josh Martin au poste de directeur des revenus. Josh compte 20 ans d'histoire de réussite dans des postes de direction en contact direct avec les clients, apportant des solutions transformationnelles à des industries mondiales vitales.

PITTSBURGH, le 8 mai 2024 /CNW/ - Mine Vision Systems (MVS) a annoncé aujourd'hui la nomination de Josh Martin au poste de directeur des revenus. Josh possède une vaste expérience dans la direction d'équipes de vente, de partenariats et d'engagement de la clientèle dans le domaine des indicateurs technologiques ANSYS, Autodesk et Sprinklr.

« La carrière de Josh est définie par son succès à offrir des solutions numériques de grande valeur à l'industrie lourde et aux équipes de premier plan qui ont généré d'importants rendements à court et à long terme pour les clients, a déclaré Mike Smocer, chef de la direction de MVS. Je suis ravi que Josh dirige nos activités destinées à la clientèle dans une période de croissance aussi excitante pour MVS et l'industrie minière que nous servons. »

« MVS fournit une technologie qui permet des opérations minières sécuritaires, efficaces et productives en réduisant au minimum ou en éliminant le temps que les gens passent dans les parties les plus dangereuses de la mine, a déclaré Josh Martin. C'est une période incroyable pour se joindre à MVS et servir une clientèle dont le succès est essentiel à l'électrification mondiale et aux objectifs de carboneutralité. »

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, MVS met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données, de renseignements et de flux de travail inégalés.

8 mai 2024 à 02:02

