Yellow.ai lance le premier LLM Orchestrator de l'industrie, qui permet d'établir des conversations contextuelles avec les clients, semblables à celles des humains, sans formation

SAN MATEO, Californie, 8 mai 2024 /PRNewswire/ -- Yellow.ai , leader mondial de l'automatisation du service client par l'IA générative, a lancé aujourd'hui le LLM Orchestrator , un modèle d'agent inédit dans l'industrie qui détermine l'étape suivante la plus appropriée tout en engageant des conversations personnalisées et contextuelles. En conservant le contexte, le modèle d'agent d'IA générative permet de résoudre les problèmes plus rapidement et avec plus de précision, ce qui se traduit par une augmentation de plus de 60 % de la satisfaction des clients.

Les chatbots traditionnels souffrent souvent d'un manque de connaissance du contexte et de mémoire des interactions passées, ce qui peut conduire à des conversations décousues et à l'insatisfaction des clients. Ces limites découlent de leur capacité limitée à traiter des requêtes au-delà des réponses programmées, en raison d'une formation insuffisante sur les intentions et les énoncés. Cependant, avec l'émergence des grands modèles de langage (LLM), l'amélioration de la personnalisation dans les expériences client automatisées est devenue de plus en plus réalisable. À la tête de cette innovation, le LLM Orchestrator de Yellow.ai s'attaque directement à ces défis grâce aux éléments suivants :

Amélioration de l'expérience client grâce à un changement de contexte avancé : Le LLM Orchestrator excelle dans le changement de contexte et s'engage dans la conversation, assurant des transitions fluides entre les requêtes pour une expérience utilisateur ininterrompue. Il analyse habilement les conversations, reconnaît les intentions multiples et maintient le contexte, guidant les utilisateurs vers leurs objectifs principaux tout en minimisant les fins abruptes. En conservant les interactions passées dans une fenêtre de mémoire et en réexaminant les requêtes initiales, le LLM Orchestrator facilite des conversations plus complètes et plus humaines.

Le LLM Orchestrator excelle dans le changement de contexte et s'engage dans la conversation, assurant des transitions fluides entre les requêtes pour une expérience utilisateur ininterrompue. Il analyse habilement les conversations, reconnaît les intentions multiples et maintient le contexte, guidant les utilisateurs vers leurs objectifs principaux tout en minimisant les fins abruptes. En conservant les interactions passées dans une fenêtre de mémoire et en réexaminant les requêtes initiales, le LLM Orchestrator facilite des conversations plus complètes et plus humaines. Aucune formation pour une efficacité opérationnelle maximale : Le LLM Orchestrator fournit les meilleures solutions adaptées aux besoins des clients sans nécessiter de formation préalable. Il prend des décisions en temps réel sur l'activation du flux de travail ou du flux conversationnel approprié en réponse aux demandes des utilisateurs. Par exemple, le modèle peut instantanément déterminer s'il faut extraire des informations d'une base de connaissances, lancer un nouveau flux conversationnel ou faire appel à un agent en direct, tout en conservant le contexte de la conversation. Cette rationalisation des processus permet de réduire les coûts opérationnels de 60 % et d'augmenter la productivité des agents de 50 %.

« Pour exploiter tout le potentiel des LLM, il faut un cadre d'orchestration solide. Notre LLM Orchestrator sert de pôle d'intégration central, qui collabore de manière transparente avec divers outils d'IA et systèmes dorsaux pour offrir des expériences client plus cohérentes et personnalisées, a déclaré Raghu Ravinutala, PDG et cofondateur de Yellow.ai. Son lancement souligne davantage notre engagement à développer de multiples LLM en interne et à mener notre mission de redéfinir le secteur du service à la clientèle grâce à des solutions de premier plan en matière d'IA qui offrent des expériences semblables à celles des humains de manière autonome. »

« Le LLM Orchestrator peut véritablement révolutionner le secteur du service client. Sa capacité à anticiper les besoins des clients et à fournir des réponses instantanées et pertinentes renforcera la fidélité des clients et l'efficacité opérationnelle », a déclaré Eric Hansen, DSI de Waste Connections.

L'entreprise fait des progrès considérables dans le développement de plusieurs LLM internes pour divers cas d'utilisation du service à la clientèle. Elle a lancé le LLM YellowG pour les conversations sans configuration, orientées vers un objectif, les résumés et les réponses aux questions-réponses, ainsi que Komodo-7B, le premier modèle indonésien pour l'assistance à la clientèle dans plus de 11 langues régionales. Avec un taux d'erreurs inférieur à 1 % et un temps de réponse moyen de 0,6 seconde, ces LLM sont conçus pour répondre aux normes rigoureuses fixées par les entreprises, garantissant des interactions sécurisées, précises et personnalisées avec les clients. En outre, la société a déployé avec succès plus de 150 robots d'IA générative pour les entreprises, ce qui témoigne de ses capacités robustes en matière d'IA générative et de sa volonté de fournir des solutions de service à la clientèle fondées sur l'IA.

