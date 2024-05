LTIMindtree et IBM travaillent ensemble sur le centre d'excellence watsonx pour l'IA générative





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé une collaboration avec IBM pour établir un centre d'excellence (CoE) mondial et conjoint en Intelligence Artificielle générative en Inde, un centre de co-innovation combinant la puissance de la plateforme d'IA et de données IBM watsonx et les compétences en ingénierie de LTIMindtree.

L'innovation ouverte stimule la croissance de la technologie d'IA d'entreprise, permettant aux organisations d'utiliser des solutions fondées sur l'IA pour résoudre des problèmes commerciaux. C'est cette même innovation ouverte qui joue un rôle clé dans la collaboration entre LTIMindtree et IBM.

Le CoE de LTIMindtree et d'IBM prévoit d'offrir une gamme complète de services, combinant l'expertise de LTIMindtree dans la personnalisation de modèles de données et d'apprentissage automatique et l'ingénierie complète avec la technologie watsonx d'IBM, y compris watsonx.ai, watsonx.data et watsonx.governance, ainsi que des IA servant d'assistants. Le centre, situé en Inde, se focalisera sur la conception de solutions ponctuelles pour accélérer les parcours d'adoption de l'IA générative des clients.

Nachiket Deshpande, COO et Directeur à temps plein de LTIMindtree, a déclaré à propos de la collaboration : « L'innovation ouverte est la pierre angulaire du progrès à l'ère numérique. En unissant nos forces à celles d'IBM, LTIMindtree espère, d'une part, être à l'avant-garde de l'avancement des technologies d'IA et d'autre part, permettre aux entreprises de connaitre un énorme succès en matière de gouvernance. »

Kate Woolley, Directrice Générale de l'écosystème d'IBM, a déclaré : « Les partenaires de service d'IBM tels que LTIMindtree jouent un rôle essentiel en aidant les entreprises à capitaliser sur les avantages de la technologie d'IA générative à travers toutes les phases de leur parcours d'adoption de l'IA. Notre collaboration, distinguée par le centre d'excellence, est une opportunité pour nos entreprises de travailler ensemble pour canaliser les dernières recherches et innovations en matière d'IA vers des technologies qui règlent les difficultés réelles des entreprises. »

Cette collaboration devrait offrir divers avantages aux clients, notamment en leur donnant accès aux éléments suivants :

watsonx.governance d'IBM : LTIMindtree offrira une intégration de watsonx.governance avec la plateforme Canvas.ai, créant ainsi une boîte à outils collaboratifs qui permet aux organisations d'incorporer stratégiquement des cadres de gouvernance de l'IA tout au long du cycle de vie de l'IA. Ensemble, ces plateformes fourniront aux utilisateurs la structure et les processus nécessaires pour les aider à naviguer dans les complexités du paysage réglementaire tout en adhérant aux normes éthiques, aux exigences de conformité et aux pratiques responsables en matière d'IA.

Le CoE offrira également un service de modernisation des données d'entreprise et de développement de l'entrepôt de données basé sur watsonx.data. Ce service fournira le cadre et les outils nécessaires aux utilisateurs d'entrepôts de données pour optimiser les performances de leurs entrepôts de données actuels en utilisant les capacités de watsonx.data d'IBM et l'expertise de LTIMindtree dans l'élaboration de solutions personnalisées. watsonx.ai d'IBM : Le CoE devrait également fournir une gamme de services dédiés à la modernisation des applications full-stack à travers un ensemble de cas d'utilisation spécifiques au domaine, y compris les cas d'utilisation de modernisation d'applications mainframe. La compétence de LTIMindtree en ingénierie full-stack, combinée au puissant studio watsonx.ai d'IBM, aidera les entreprises à former, valider, régler et déployer des modèles d'IA tout en simplifiant leurs efforts de modernisation.

Le centre d'excellence veut jouer un rôle essentiel dans l'élargissement de la portée des applications d'IA générative pour les initiatives numériques des clients, en utilisant la plateforme watsonx d'IBM et les assistants d'IA, l'apprentissage automatique, la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel et l'IA conversationnelle pour améliorer l'expérience utilisateur final.

Les clients qui souhaitent en savoir plus sur cette collaboration peuvent prendre contact avec LTIMindtree à l'occasion du salon IBM THINK à Boston. Pour plus d'informations sur les offres conjointes de LTIMindtree et d'IBM, veuillez consulter ce site : https://www.ltimindtree.com/enterprise-solutions/ibm/

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous secteurs d'activité de réimaginer les modèles commerciaux, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans les domaines et les technologies pour aider à se démarquer de la concurrence et à obtenir des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Soutenue par plus de 81 000 employés et professionnels-entrepreneurs talentueux répartis dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société du Larsen & Toubro Group, combine les forces reconnues au sein de l'industrie de l'ancienne Larsen and Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et assurer une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

À propos d'IBM

IBM est un leader mondial du cloud hybride et de l'IA, ainsi que des services aux entreprises, qui aide ses clients dans plus de 175 pays à capitaliser sur les connaissances issues de leurs données, à rationaliser leurs processus métier, à réduire leurs coûts et à acquérir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs d'activité. Près de 4 000 entités gouvernementales et entreprises dans des domaines d'infrastructures critiques tels que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé font confiance à la plateforme cloud hybride d'IBM et à Red Hat OpenShift pour impacter leurs transformations numériques rapidement, efficacement et en toute sécurité. Les innovations révolutionnaires d'IBM en matière d'IA, d'informatique quantique, de solutions cloud spécifiques à certains secteurs et de services aux entreprises offrent des options ouvertes et flexibles à ses clients. Tout cela est soutenu par l'engagement légendaire d'IBM en matière de confiance, de transparence, de responsabilité, d'inclusivité et de service.

7 mai 2024 à 22:05

