4me annonce l'événement utilisateur global 'Connect 24', qui met en vedette des innovations en matière de gestion de services





4me®, la plateforme logicielle de gestion de services sur le modèle SaaS destinée aux entreprises modernes, annonce son 9e événement annuel Connect, 4me Connect 24, qui aura lieu du 14 au 16 mai à la Beurs van Berlage à Amsterdam. Cette année, le rassemblement exceptionnel de professionnels de la gestion de services offre une expérience immersive dans l'avenir de la gestion des services informatiques (GSI) et de la gestion des services d'entreprise (GSE).

« 4me Connect constitue un point de ralliement pour les professionnels de la gestion de services. Notre communauté s'étend des dizaines de partenaires aux centaines de clients de la plateforme, parmi lesquels Röchling Automotive, Axsos AG, SSP Group et Fever-Tree, et aux millions d'utilisateurs du portail en libre-service de 4me. Ces groupes passionnés profitent de l'occasion pour découvrir les dernières innovations, partager des bonnes pratiques et s'enthousiasmer pour ce qui se prépare pour l'année exaltante qui attend 4me », a déclaré Kevin McGibben, PDG de 4me. « Cette année, nous sommes particulièrement ravis de montrer comment l'IA et les technologies d'intégration redéfinissent les pratiques de gestion de services dans tous les secteurs, tout en célébrant la collaboration de notre importante communauté de partenaires. »

Proposant de nombreux discours-programmes, sessions de formation, parcours d'apprentissage en atelier et opportunités de réseautage, l'événement de trois jours portera une attention particulière à l'IA, à l'intégration et au rôle grandissant de la gestion de services au-delà de l'informatique. Parmi les présentateurs figurent Kevin McGibben, PDG de 4me, Martijn Adams, directeur général pour la région EMEA, et Scott Hutchins, vice-président de l'IA et de l'ingénierie d'intégration.

Par ailleurs, Connect devrait offrir une programmation exceptionnelle de parcours d'apprentissage conçus pour les professionnels désireux d'exceller dans les domaines dynamiques de la technologie et de la gestion de services. Voici la liste des sessions et participants mis en exergue :

Parcours Innovation

Formation intensive sur la prestation de services - Se préparer à une transformation totale avec ONitNOW

Lancements de produits 4me - Explorez les dernières fonctionnalités de 4me

Parcours Automatisation et Intégration - Automatiser la gestion des personnes entrantes, déplacées et sortantes au sein d'organisations mondiales avec Revo 4me Services LTD, présentant des routines qui intègrent les RH, l'informatique et des processus de création de comptes

Automatisation des décisions dans les services d'assistance - Utilisation de l'IA au-delà de 4me avec Techwork

Parcours Gestion des services d'entreprise (GSE)

Sécurité et Conformité 4me - Utiliser 4me pour mesurer la maturité en matière de sécurité

Automatisation numérique SCC - Mise en lumière de la réduction des coûts et de l'optimisation des services dans le contexte des collectivités territoriales avec SCC

Parcours Mieux ensemble

L'orientation client en tant qu'élément clé de la réussite ! - Aperçu de relations client exceptionnelles avec 2Grips

Vivre la transformation avec 4me - Un guide pratique pour le perfectionnement continu et la participation des parties prenantes avec SÜSS MicroTec SE et blu systems GmbH

« En tant que partenaire de 4me depuis sa création, Revo a été le témoin direct de l'évolution et de l'impact de cette remarquable communauté Connect », a déclaré Simon Martin, PDG de Revo 4me Services LTD. « Cette année, nous sommes particulièrement enthousiasmés de présenter notre session sur la manière dont les organisations mondiales tirent profit de 4me pour proposer des services de RH et informatiques au-delà des frontières géographiques. »

« 4me Connect 24 représente un moment crucial pour la communauté de la gestion de services », a déclaré Martijn Adams, directeur général de 4me pour la région EMEA. « Dans le paysage actuel en rapide évolution, les responsables informatiques et les professionnels de la gestion de services jouent un rôle crucial pour propulser leurs organisations vers de nouveaux sommets en matière de productivité, d'efficacité, d'expérience des employés et des clients et d'innovation. »

Pour vous inscrire à 4me Connect 24 et pour de plus amples renseignements sur le programme, les intervenants et les sessions, veuillez visiter la page de 4me consacrée aux événements.

Les journalistes qui souhaitent bénéficier d'une accréditation média peuvent envoyer un courriel à [email protected]

À propos de 4me, Inc.

4me change la gestion des services pour l'entreprise moderne. La plateforme SaaS de 4me, orientée vers l'IA, orientée vers les services et multi-locataire, connecte de manière transparente les équipes afin d'optimiser la gestion des services informatiques. La capacité de 4me à automatiser les flux de travail interfonctionnels rend possible la fourniture de services sans friction, améliorant ainsi fortement les résultats de l'entreprise. La facilité d'utilisation et de déploiement de la plateforme 4me en fait la plateforme ITSM la plus avancée disponible aujourd'hui. Des centaines d'organisations dans le monde se tournent vers 4me pour améliorer leur gestion des services d'entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.4me.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 mai 2024 à 21:00

