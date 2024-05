RevBits s'impose dans huit catégories aux Global InfoSec Awards du Cyber Defense Magazine durant la conférence RSA 2024





RevBits, lauréat dans huit catégories des Global InfoSec Awards® 2024 du Cyber Defense Magazine (CDM), continue de promouvoir les solutions de cybersécurité. Les prix ont été remis par CDM, le principal magazine de sécurité de l'information électronique de l'industrie, lors de la conférence RSA 2024 à San Francisco.

RevBits est heureux d'être le récipiendaire de huit prix dans plusieurs catégories.

Prix au niveau de l'entreprise :

Choix du rédacteur / Société de cybersécurité RevBits



Choix du rédacteur / Chief Technology Officer Mucteba Celik, CTO, RevBits



Prix au niveau des produits :

« Nous sommes honorés d'avoir reçu la reconnaissance pour l'ensemble de notre gamme de solutions, notre société et notre talentueux CTO, Mucteba Celik. Le marché de la cybersécurité est très compétitif avec des fournisseurs solides, de sorte que gagner des prix peut être difficile pour n'importe quel fournisseur », déclare David Schiffer, CEO de RevBits. « Cette reconnaissance par CDM durant la conférence RSA est extrêmement gratifiante - elle confirme que la recherche, le développement et la conception que nous mettons dans nos solutions sont inégalés sur le marché. Le slogan de notre entreprise utilisé dans nos publicités est Every CISO's Dream, il est satisfaisant de savoir que c'est aussi une réalité. »

« Nous nous concentrons sans relâche sur l'innovation », déclare Mucteba Celik, CTO. « Dès la première heure, notre concept était de fournir des solutions avancées au marché et à nos clients qui couvrent tous les principaux vecteurs de menaces. Les administrateurs de cybersécurité sont engagés quotidiennement contre des attaquants déterminés ; nous voulons fournir les outils dont ils ont besoin pour détecter, nier et vaincre l'adversaire ? c'est précisément le travail qu'accomplit la gamme de solutions RevBits. »

À propos de RevBits

RevBits est un leader de la cybersécurité qui offre de nouveaux niveaux de QI en matière de sécurité en utilisant l'analyse comportementale, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique grâce à sa plateforme RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP). RevBits CIP est une plateforme évolutive qui peut se connecter à de nombreuses plateformes de gestion des journaux et de sécurité. Le tableau de bord intégré, ou l'application mobile, permet à un RSSI de voir l'état de tous les composants importants de sa cyberdéfense.

RevBits élimine les failles de sécurité entre des produits cloisonnés qui ne peuvent pas intégrer, corréler ou analyser des alertes, des journaux, des événements ou des analyses de comportement sans rapport les uns avec les autres. La technologie brevetée de RevBits comprend les meilleurs modules de cybersécurité de leur catégorie et offre une protection supérieure en fonctionnant ensemble de manière transparente.

RevBits est basé à Mineola, dans l'État de New York, et dispose de bureaux à Princeton (New Jersey) ; Boston, (Massachusetts) ; Houston (Texas) ; Anvers (Belgique) ; et Londres (Angleterre). Pour de plus amples renseignements sur RevBits, veuillez visiter https://www.revbits.com/about.

7 mai 2024 à 18:30

