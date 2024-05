Le kit Promega permet aux laboratoires judiciaires européens d'élucider des affaires complexes





Les laboratoires médico-légaux en Europe disposent désormais d'un nouveau kit d'analyse ADN pour traiter efficacement les échantillons d'affaires complexes. Lancé par Promega Corporation, le système PowerPlex® 18E utilise une chimie d'analyse à répétition courte en tandem (STR) à huit couleurs pour extraire des informations plus exploitables à partir d'échantillons complexes. Le kit comprend tous les marqueurs ADN recommandés par le Réseau européen des instituts de police scientifique (ENFSI).

« Chaque région a ses propres exigences légales et bases de données, ainsi que des variations génétiques propres à leurs populations », explique Anupama Gopalakrishnan, Senior Product Manager, Promega Corporation. « Ce kit répond aux besoins spécifiques des laboratoires de police scientifique européens tout en leur fournissant davantage d'informations provenant d'échantillons d'ADN complexes par rapport aux méthodes chimiques employées précédemment. »

Des kits STR à huit couleurs de prochaine génération

L'analyse STR est l'outil le plus largement utilisé dans les efforts d'identification humaine. La plupart des kits reposent sur cinq ou six colorants pour marquer les régions de l'ADN qui peuvent aider à identifier une correspondance. Promega a lancé la première chimie multiplex STR à huit couleurs disponible dans le commerce en 2023 et étoffe aujourd'hui cette gamme de produits avec l'arrivée du système PowerPlex® 18E.

Principales caractéristiques du système PowerPlex® 18E :

Dix-huit loci conformes aux recommandations de l'ENFSI : le kit comprend le locus SE33, qui s'est révélé particulièrement instructif pour l'analyse d'échantillons d'ADN de populations européennes. Avec les paires de base 170-324, la taille du locus SE33 est le plus petit de tous les multiplexes disponibles dans le commerce.

le kit comprend le locus SE33, qui s'est révélé particulièrement instructif pour l'analyse d'échantillons d'ADN de populations européennes. Avec les paires de base 170-324, la taille du locus SE33 est le plus petit de tous les multiplexes disponibles dans le commerce. Tous les amplicons de loci sont d'une longueur inférieure à 325 paires de base : les amplicons plus courts sont moins susceptibles de disparaître pendant l'analyse STR, ce qui aide les laboratoires à éviter la perte de données lorsqu'ils travaillent avec des échantillons dégradés ou limités.

les amplicons plus courts sont moins susceptibles de disparaître pendant l'analyse STR, ce qui aide les laboratoires à éviter la perte de données lorsqu'ils travaillent avec des échantillons dégradés ou limités. Indicateurs de qualité pour une résolution efficace des problèmes : si une expérience ne parvient pas à produire un profil utilisable, les indicateurs de qualité fournissent un indice visuel rapide des causes potentielles, comme l'inhibition, la dégradation ou le manque d'ADN dans l'échantillon.

Le système PowerPlex® 18E et d'autres kits à huit couleurs sont destinés à être utilisés avec le système Spectrum CE et le système Spectrum Compact CE, des instruments d'électrophorèse capillaire proposés par Promega qui prennent en charge l'analyse des fragments à huit couleurs. Promega développe et fabrique des produits pour l'identification humaine basée sur l'ADN depuis plus de 30 ans.

Pour de plus amples renseignements à propos du système PowerPlex® 18E, veuillez visiter www.promega.com/Introducing18E

À propos de Promega Corporation

Promega Corporation est un chef de file des solutions innovantes et de soutien technique à l'industrie des sciences de la vie. Le portefeuille de plus de 4 000 produits de l'entreprise soutient une série de travaux dans les sciences de la vie dans des domaines tels que la biologie cellulaire ; l'analyse de l'ADN, de l'ARN et des protéines ; le développement de médicaments ; l'identification humaine et le diagnostic moléculaire. Ces outils et technologies ont grandi dans leur application au cours des 45 dernières années et sont utilisés aujourd'hui par les scientifiques et les techniciens dans les laboratoires pour la recherche universitaire et gouvernementale, la médecine légale, les produits pharmaceutiques, les diagnostics cliniques et les tests agricoles et environnementaux. Promega est basé à Madison, dans le Wisconsin, aux États-Unis, et dispose de succursales dans 16 pays et de plus de 50 distributeurs à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.promega.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 mai 2024 à 17:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :