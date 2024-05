TrustQuay Viewpoint nomme Guy Harrison au poste de CEO pour diriger la stratégie mondiale de numérisation du secteur des services de confiance et d'entreprise





TrustQuay Viewpoint (TQVP), le chef de file des solutions SaaS pour le marché des services de confiance et d'entreprise, annonce aujourd'hui la nomination de Guy Harrison au poste de Chief Executive Officer. Cette nomination clé vise à stimuler la croissance mondiale de l'entreprise et à soutenir la transformation numérique dans le secteur des fournisseurs de services de confiance et d'entreprise.

Guy Harrison arrive au sein de TrustQuay Viewpoint avec une carrière brillante, ayant dirigé d'importantes innovations et les initiatives de conformité AML et KYC dans plusieurs entreprises prestigieuses. Ses précédentes fonctions incluent celles de CEO chez SmartSearch, de directeur général chez Dow Jones Risk and Compliance, de directeur général chez IHS Markit, ainsi que des postes de direction stratégique chez Goldman Sachs. Fort d'une expérience éprouvée en matière de croissance du chiffre d'affaires, il a permis des avancées substantielles en matière de solutions de conformité réglementaire et d'excellence opérationnelle dans chacune de ces organisations.

Heath Davies, président du conseil d'administration, déclare : « La vaste expérience de Guy dans la conduite des améliorations technologiques et opérationnelles dans des entreprises de premier plan le rend exceptionnellement apte à diriger TrustQuay Viewpoint durant sa prochaine phase de croissance et d'innovation. Nous sommes convaincus que l'expertise de Guy renforcera considérablement notre présence sur le marché, accélérera nos initiatives stratégiques et soutiendra nos clients existants et futurs dans leur transformation numérique. »

Guy Harrison, CEO de TrustQuay Viewpoint, déclare : « Je suis honoré de diriger TrustQuay Viewpoint en cette période de transformation dans notre industrie. Avec plus de 600 clients dans le monde, nous sommes déjà reconnus comme le champion du secteur et nos solutions SaaS ouvrent la voie à la transformation numérique. Je suis ravi de me joindre à l'équipe de direction, de tirer parti de mon expérience et de diriger nos talentueuses équipes. »

À propos de TrustQuay Viewpoint

TrustQuay Viewpoint est un fournisseur de technologie de premier plan dédié au marché mondial des services de confiance et d'entreprise. Fort d'une expérience de 40 ans au service de plus de 600 clients dans plus de 60 juridictions, TrustQuay Viewpoint propose des solutions SaaS de pointe adaptées aux exigences complexes du secteur. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.trustquay.com.

7 mai 2024 à 15:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :