CIBC Mellon met à profit la technologie de Duco pour améliorer l'automatisation des données d'entreprise

TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui sa collaboration stratégique avec Duco, un important fournisseur de logiciels-services (SaaS) d'automatisation des données alimentée par l'intelligence artificielle (IA). En tirant parti des capacités avancées de Duco, CIBC Mellon est bien outillée pour réduire le risque opérationnel, rationaliser les processus et autonomiser les équipes de finance et d'opération.

« Cette initiative souligne l'engagement de CIBC Mellon à investir dans la technologie afin de gérer efficacement les données, tout en réduisant le risque opérationnel et en améliorant l'expérience client », a déclaré Mal Cullen, chef de la direction de CIBC Mellon. « En exploitant l'automatisation alimentée par l'IA, CIBC Mellon s'assure que ses processus sont fondés sur des exceptions et durables à long terme. »

« L'ajout de la technologie d'automatisation des données de Duco à notre plateforme représente une étape importante vers l'amélioration de la façon dont nous traitons les données », a mentionné Richard Anton, chef des services aux clients de CIBC Mellon. « En automatisant les tâches répétitives et en mettant l'accent sur les connaissances et l'analyse, nous visons à donner à nos experts les moyens d'offrir encore plus de valeur à nos clients. Cette collaboration cherche à révolutionner la façon dont les données sont gérées, traitées et utilisées, afin d'offrir de meilleurs résultats à nos clients. »

« Grâce à la plateforme intuitive de Duco, les sociétés de services financiers obtiennent une solution complète pour automatiser le traitement des données structurées et non structurées », a souligné Michael Chin, chef de la direction de Duco. « Nous nous engageons à habiliter les investisseurs institutionnels au moyen de technologies transformatrices. »

« Nous sommes fiers de nous associer à CIBC Mellon », a déclaré James Maxfield, chef des produits de Duco. « Leur engagement à l'égard de l'innovation, combiné à notre vaste expérience à habiliter les plus grandes sociétés financières mondiales à transformer leurs opérations, leur permettra de bénéficier des avantages de l'automatisation des données à l'échelle de l'entreprise pour accroître la rapidité et l'efficacité de leurs activités»

CIBC Mellon et Duco sont déterminées à offrir un service de grande qualité en tirant parti des technologies de pointe et en collaborant étroitement avec leurs partenaires pour répondre aux besoins changeants du secteur.

À propos de CIBC Mellon

Au 29 mars 2024, CIBC Mellon administrait des actifs de plus de 2 800 milliards de dollars canadiens au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 29 mars 2024, avait 48 800 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. https://www.cibcmellon.com/fr/home.jsp

À propos de Duco

Duco est une plateforme d'entreprise de premier plan pour l'automatisation des données. Les sociétés de services financiers passent des dizaines de milliers d'heures chaque année à tenter de résoudre des problèmes de données - notre vision est de les réduire de 90 %. Pour ce faire, nous donnons aux équipes des finances et d'exploitation les moyens d'automatiser leurs données essentielles à la mission avec l'IA et sans code.

Les utilisateurs commerciaux ont accès à une plateforme intuitive pour automatiser le traitement de bout en bout de toutes les données structurées et non structurées tout au long de leur cycle de vie, éliminant le travail manuel lié à l'extraction et à la classification des données, à leur préparation, leur validation, leur rapprochement, à la gestion des exceptions et leur publication sur les plateformes en aval.

Bon nombre des plus grandes institutions de services financiers du monde choisissent la plateforme infonuagique sans code de Duco pour créer un climat de confiance à l'égard de leurs données, ce qui leur permet de diminuer leurs coûts, de rationaliser leurs activités, de réduire le risque opérationnel et de bâtir des entreprises plus agiles.

https://du.co/

