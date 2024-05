Selon le Rapport mondial 2024 de Cision sur la situation des médias, les journalistes luttent contre la désinformation, s'appuient de plus en plus sur les données et cherchent à établir des partenariats avec des représentants des RP





Le 15e rapport annuel révèle les tendances révélatrices, les nouveaux défis et les opportunités émergentes du paysage médiatique

CHICAGO, 7 mai 2024 /CNW/ - Cision, un leader des solutions de veille sur les consommateurs et les médias, a dévoilé son 15e Rapport annuel sur la situation des médias, une étude de référence très attendue sur les tendances de l'industrie des médias. Le rapport, basé sur un sondage mené auprès de plus de 3 000 professionnels des médias à travers le monde, met en lumière la volonté des journalistes de lutter contre la désinformation, leur dépendance croissante vis-à-vis des données et les changements surprenants que connaissent les plateformes sociales vers lesquelles ils sont actifs.

Les résultats soulignent les façons dont les professionnels des relations publiques sont capables d'obtenir des résultats médiatiques positifs plus rapidement s'ils fournissent aux journalistes des articles ciblés et bien documentés qui sont pertinents pour leurs auditoires.

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport :

Près des trois quarts (72 %) des journalistes considèrent les communiqués de presse comme du contenu qu'ils préfèrent recevoir de la part de professionnels des RP.

42 % des journalistes ont indiqué que leur plus grand défi de 2024 était de maintenir leur crédibilité en tant que source d'information fiable.

Malgré l'engouement de l'industrie pour l'IA, moins de la moitié des journalistes ayant participé à l'étude déclarent utiliser l'IA régulièrement.

Les ressources multimédias (images, outils de visualisation de données et vidéos) sont plus que jamais utilisées par les médias, 87 % des journalistes utilisant ceux qui leur sont fournis en même temps que les présentations et histoires fournies.

en même temps que les présentations et histoires fournies. Facebook connaît une résurgence, les journalistes mentionnant que c'est l'une des trois premières plateformes où l'activité augmente.

Quinze ans passés à cerner les tendances dans les médias

Le rapport de cette année marque une étape importante pour Cision et l'industrie des médias. Ce qui au départ (en 2009) était une étude conjointe réalisée avec l'université George Washington d'envergure relativement faible est devenu un indicateur fiable de ce qui se passe dans l'industrie. Le rapport met en lumière le paysage médiatique en constante évolution, le but étant d'aider les professionnels des RP à établir des liens plus profonds avec les journalistes du monde entier et à améliorer les résultats.

« Les données que nous rassemblons depuis plus de 15 ans démontrent systématiquement la valeur que les journalistes accordent à leurs relations avec les professionnels des relations publiques. Chaque année, nous en apprenons davantage sur la façon dont les responsables des RP peuvent établir des partenariats encore plus solides avec les médias », a déclaré Carrie Parker, directrice du marketing chez Cision. « Les journalistes, comme les professionnels des relations avec les médias, font face à de nombreux défis et à des changements à l'échelle de l'industrie, et ils doivent notamment apprendre à se retrouver dans les nouvelles technologies comme l'IA générative et à comprendre l'évolution des comportements des médias. Le rapport de cette année sur la situation des médias révèle certaines opportunités clés que peuvent saisir les professionnels des RP et de la communication pour devenir les partenaires de confiance dont les journalistes ont besoin dans le contexte de mutation rapide d'aujourd'hui. »

Consultez l'intégralité du Rapport 2024 sur la situation des médias ici .

Inscrivez-vous à notre webinaire du 13 juin à 10 h, heure de l'Est, où nous explorerons les conclusions du rapport et ce que cela signifie pour les professionnels des RP et de la communication d'entreprise, en cliquant ici .

Méthodologie

Cision a mené son sondage 2024 sur la situation des médias en janvier et février 2024. Les formulaires du sondage ont été envoyés par courriel aux membres de la base de données sur les médias de Cision, dont les fonctions en tant que professionnels des médias, influenceurs et blogueurs sont vérifiées par l'équipe de recherche média de l'entreprise, ainsi qu'aux membres de notre communauté Connectively. Nous avons également rendu le sondage accessible aux professionnels des médias à partir de la base de données Journalistes de PR Newswire. Dans le cadre du sondage de cette année, les réponses de 3 016 répondants répartis sur 19 marchés à travers le monde ont été recueillies : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Finlande, Suède, Danemark, Norvège, Italie, Espagne, Portugal, Chine, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Taïwan et Hong Kong.

