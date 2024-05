Trintech nommée leader dans le rapport sur les plateformes de finance et de comptabilité 2024 Provider Lenstm d'ISG pour ses capacités Record to Report





La plateforme d'entreprise de Trintech, Cadency, est reconnue pour ses points forts en matière de service à la clientèle, de configurabilité, d'interface utilisateur, de traitement des données et d'intégration

DALLAS, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Trintech , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud pour le bureau des finances, a le plaisir d'annoncer qu'elle a été nommée leader des plateformes de finance et de comptabilité Provider Lenstm d'ISG pour ses capacités Record to Report. Selon ISG, les entreprises nommées Leaders disposent d'une offre complète de produits et de services, d'une forte présence sur le marché et d'une position concurrentielle établie. Les portefeuilles de produits et les stratégies concurrentielles des Leaders sont très bien placés pour remporter des affaires sur les marchés couverts par l'étude et représentent une force d'innovation et une stabilité concurrentielle.

« Nous sommes honorés qu'ISG ait reconnu la plateforme d'entreprise de Trintech, Cadency , comme leader dans son dernier rapport sur les plateformes de finance et de comptabilité 2024 », a déclaré Darren Heffernan, PDG de Trintech. « Notre mission est de mener la transformation de la productivité dans le domaine de la finance et de la comptabilité en mettant en place une plateforme intégrée pour le bureau du directeur financier. En éliminant les tâches manuelles et en améliorant l'efficacité grâce à des solutions innovantes et adaptées, nous voulons redonner du temps aux gens, en veillant à l'exactitude des données pour réduire les risques et favoriser la prise de décisions stratégiques. Cette approche rend possible la « clôture en continu », en fournissant des informations financières plus précises et actualisées, en améliorant la visibilité des performances financières et en réduisant le risque que des erreurs ou des divergences passent inaperçues pendant de longues périodes. Ces éléments sont essentiels pour aider les organisations à prendre des décisions plus éclairées en temps réel et à réagir plus rapidement aux changements de leur situation financière. Cette reconnaissance réaffirme notre engagement à donner la priorité à la réussite de nos clients et à encourager l'innovation continue pour permettre aux organisations de disposer de processus transparents d'enregistrement des données dans le rapport. »

Conçu pour les grandes entreprises, Cadency est la principale plateforme de bout en bout pour les processus d'enregistrement et de rapport, y compris le rapprochement des transactions (Cadency Match), le rapprochement des comptes (Cadency Certification), l'écriture de journal (Cadency Journal Entry) et la gestion des tâches de clôture (Cadency Close). En tant que leader des technologies d'IA matures utilisées pour la clôture financière, les algorithmes d'apprentissage automatique et les automatismes de processus robotisés de Cadency minimisent les efforts manuels et gèrent efficacement les risques tout au long des activités Record to Report.. Cela est renforcé par les intégrations dédiées de Cadency avec (et les certifications accordées par) les principaux ERP, ainsi que par les connecteurs universels de Trintech qui permettent l'intégration avec pratiquement n'importe quel système tiers. Cadency améliore la visibilité pour le leadership mondial, assure le respect des politiques, gère les risques, réduit les tâches subalternes et permet une transformation contrôlée des opérations comptables tout en minimisant l'effort de gestion du changement.

« La plateforme Cadency de Trintech offre un support complet, une innovation axée sur l'utilisateur, une intégration des données sans effort et des options de personnalisation étendues pour améliorer l'efficacité », Gaurang Pagdi, analyste principal chez ISG.

Pour accéder à un exemplaire gratuit du rapport complet, veuillez le télécharger ici .

À propos de Trintech

Trintech redonne aux gens du temps pour ce qui compte le plus. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud permettent à plus de 4 200 clients dans le monde entier de mener une transformation de la productivité dans leurs organisations financières et comptables - en augmentant l'efficacité, en garantissant l'exactitude pour atténuer les risques et en renforçant la prise de décision stratégique. Avec Trintech, le temps compte.

Leader dans le domaine de la gestion des clôtures financières, Trintech a son siège à Plano, au Texas, et possède des bureaux et des revendeurs stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à un solide écosystème de partenaires, Trintech collabore avec plus de 100 entreprises pour créer un réseau d'entreprises interconnectées.. Pour en savoir plus sur Trintech, rendez-vous sur www.trintech.com .

Contact pour les médias :

Kelli Shoevlin

Directrice du marketing et de la communication au niveau mondial

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2161503/Trintech_Logo.jpg

7 mai 2024 à 12:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :