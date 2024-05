CIMSOFT CORP. nomme Jean-François Niaison à titre de président





OAKVILLE, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - CIMSOFT CORP., un important fournisseur de logiciels d'automatisation industrielle depuis plus de 25 ans, a annoncé la nomination de Jean-François Niaison au poste de président. Cette nomination entre en vigueur le 8 avril 2024. M. Niaison, qui a des antécédents éprouvés de réussite, mettra sa vaste expérience de l'industrie des logiciels interentreprises au profit de CIMSOFT.

Pendant plus de 26 ans, Jean-François a travaillé activement dans l'industrie des logiciels interentreprises. En tant que président et copropriétaire, il a joué un rôle central dans la croissance de SolidXperts Inc., un partenaire de Dassault Systèmes SolidWorks, au service de la clientèle de l'est du Canada et de la Nouvelle-Angleterre.

« Je suis ravi de me joindre à une équipe aussi talentueuse et passionnée, a déclaré Jean-François Niaison. CIMSOFT est un véritable leader dans l'industrie des logiciels industriels. L'entreprise a une feuille de route impressionnante pour ce qui est de permettre aux entreprises canadiennes d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique. »

En tant que président, Jean-François sera responsable de l'orientation et de la vision stratégiques de CIMSOFT. Il dirigera l'équipe de direction et supervisera toutes les activités pour s'assurer que l'entreprise atteint ses objectifs.

« L'expérience de Jean-François à titre de cadre supérieur dans l'industrie des logiciels en tant que service fera passer CIMSOFT à un niveau supérieur, a ajouté Altauf Mohamed, propriétaire et chef de la direction de CIMSOFT CORP. Nous sommes ravis qu'il se joigne à nous et dirige l'équipe à un moment où de nombreuses entreprises sont à la recherche de solutions de premier ordre en matière de chaîne de valeur, de production et de gestion des actifs. L'expérience et le style de gestion de Jean-François sont exactement ce qui propulsera nos équipes à saisir les occasions qui se présentent à nous à mesure que nous élargissons nos solutions et nos services. Il convient parfaitement à notre entreprise. »

Venez rencontrer Jean-François au bureau de Laval ou planifiez du temps au siège social d'Oakville.

