Corlytics, consolidateur RegTech mondial, acquiert une plateforme RegTech de Deloitte au Royaume-Uni





Corlytics, leader mondial de l'intelligence réglementaire et de la technologie de conformité aux politiques, a acquis une plateforme RegTech numérique de Deloitte UK. Le mariage de ces deux plateformes est transformationnel, complétant ainsi le cycle d'évaluation et de mise en oeuvre de la réglementation. Cette annonce suit de près l'investissement majoritaire de Verdane le mois dernier, qui a permis de consolider la position de leader mondial de Corlytics.

Directement connectée aux régulateurs internationaux, Corlytics est la seule solution qui permet aux clients de s'aligner et de rester en avance sur des exigences réglementaires qui requièrent de plus en plus de preuves de conformité.

En synchronisant la surveillance réglementaire et la gestion des politiques avec des contrôles, l'arrivée de cette plateforme RegTech de Deloitte UK soutient la mise en oeuvre précise des changements réglementaires tout au long du cycle de vie. Cette plateforme et ses capacités uniques ajoutent une ampleur considérable et une expertise du domaine visant à renforcer les capacités de Corlytics, de l'interprétation des changements réglementaires à la cartographie des politiques et désormais aux contrôles, permettant ainsi aux utilisateurs de trouver, d'interpréter, de comprendre et de mettre en oeuvre avec précision les changements réglementaires.

John Byrne, directeur général de Corlytics, déclare : « Il s'agit d'une acquisition transformatrice pour Corlytics. Le marché du RegTech croît et évolue rapidement, et Corlytics se positionne à l'avant-garde. Nous continuons à rechercher des opportunités d'expansion et de consolidation durables et sommes ravis d'intégrer la plateforme et l'équipe associée de Deloitte UK. Deloitte UK utilise nos données intelligentes depuis déjà cinq ans et je suis ravi de faire passer cette relation au niveau suivant. Notre ambition va au-delà de la solution de données intelligentes : nous visons à établir un nouvel horizon et à définir un nouveau standard pour la gestion de la conformité. »

Kent Mackenzie, associé de Deloitte UK et responsable RegTech, rejoindra Corlytics en tant que directeur de l'exploitation.

Il ajoute : « L'activité de Corlytics et la plateforme RegTech de Deloitte UK sont extrêmement complémentaires et, ensemble, elles peuvent offrir une plateforme de bout en bout vraiment unique sur le marché. Cela change la donne pour nos clients et le secteur. Ensemble, nous pouvons répondre de manière exhaustive aux défis critiques que les clients cherchent désespérément à résoudre et élever la valeur et l'intelligence placées sur le contenu et la gestion réglementaires. »

Une acquisition et une intégration éprouvées

En 2023, Corlytics a réalisé deux acquisitions importantes, ING SparQ et Clausematch, créant une plateforme inégalée qui gère l'ensemble de la chaîne de valeur du risque réglementaire à l'échelle mondiale, afin d'élever son offre étendue pour les organisations de niveau 1, y compris ING, BNY Mellon, ScotiaBank et SwissRe.

Corlytics continue d'investir massivement dans l'innovation, avec des investissements en R&D dépassant 65 millions d'euros à ce jour.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 mai 2024 à 10:45

