Cyemptive Technologies nomme Wessel Graatsma, ancien décideur chez IBM et Hitachi et chef d'entreprise européen, au poste de vice-président des solutions de cybersécurité pour l'Europe





Cyemptive Technologies, fournisseur primé de solutions de cybersécurité préventives pour les entreprises et les gouvernements, a annoncé aujourd'hui la nomination de Wessel Graatsma, ancien décideur chez IBM et Hitachi et chef d'entreprise européen, au poste de vice-président des solutions de cybersécurité pour l'Europe.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Graatsma sera responsable du développement commercial et de la direction des activités de Cyemptive sur certains marchés européens. Au départ, il se consacrera au développement des affaires et des partenaires au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), dans les pays nordiques (Danemark, Norvège, Suède, Finlande et Islande) et en Espagne.

« M. Graatsma est un chef d'entreprise qui a fait ses preuves en matière de croissance et d'expansion d'entreprises dans toute l'Europe », a déclaré Rob Pike, fondateur et CEO de Cyemptive. « Son expertise, son réseau et son expérience seront inestimables pour Cyemptive, car nous aidons nos clients à renforcer leur posture en matière de cybersécurité ».

M. Graatsma apporte plus de 35 ans d'expérience dans le développement des activités avec les partenaires de distribution, les distributeurs, les fournisseurs de services, les fournisseurs de services cloud et les partenaires OEM. Il a été membre du conseil d'administration des conseils européens de la région EMEA d'IBM et d'Hitachi. Il a fondé sa propre entreprise qui est devenue un acteur important dans le domaine des données et de la sécurité sur le marché européen. Il est également l'un des partenaires fondateurs de CY Consulting, un cabinet de conseil international spécialisé pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs stratégiques.

« Ma fonction constitue une opportunité passionnante de mener la croissance et d'avoir un impact tangible dans le domaine de la sécurité numérique », a déclaré M. Graatsma. « Cyemptive est une entreprise de cybersécurité unique, où les clients peuvent obtenir une posture de sécurité réellement optimisée et préventive qui protège leurs activités et leur entreprise ».

Cyemptive offre des couches de protection de cybersécurité préventive de statut militaire qui sont des compléments essentiels pour les entreprises afin d'atteindre la cybersécurité. ZeroStrike de Cyemptive permet aux clients de contrôler leur sécurité en éliminant les dommages causés par des vecteurs d'attaque inconnus avant la découverte du jour zéro. Avec Cyemptive ZeroStrike, il n'y a pas besoin de récupération et de remédiation, une capacité inédite dans l'industrie.

L'annonce d'aujourd'hui est la dernière sur une série de nominations internationales effectuées par l'entreprise au cours des six derniers mois, alors qu'elle s'apprête à franchir un nouveau cap de croissance en Europe.

À propos de Cyemptive Technologies

Basée à Seattle, dans l'État de Washington, Cyemptive s'est donnée pour mission, depuis 2014, de faire en sorte que les grandes entreprises soient cyber-sécuritaires. Aujourd'hui, les logiciels, les services et l'assistance primés de Cyemptive sont utilisés par des entreprises et des administrations publiques dans le monde entier. L'entreprise a remporté le concours Border Security Technology Consortium (BSTC) du ministère de la Sécurité intérieure pour la solution la plus innovante du marché en matière de sécurité des frontières, ainsi que 11 prix 'ASTORS' Homeland Security Awards décernés par American Security Today en 2023 et a reçu 10 prix en 2022 : plus que n'importe quelle autre entreprise. L'équipe dirigeante de l'entreprise est composée de cadres issus de plusieurs entreprises technologiques et de sécurité parmi les plus puissantes au monde, dont l'ancien DSI de Microsoft et l'ancien architecte informatique en chef de la National Security Agency. De plus amples informations sur Cyemptive Technologies sont disponibles à l'adresse suivante www.cyemptive.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 mai 2024 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :