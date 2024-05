Boomi et RSM US LLP étendent leur alliance stratégique pour permettre aux entreprises du marché intermédiaire de profiter de solutions d'intégration transparentes





Boomitm, le leader de l'intégration intelligente et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui l'extension de son alliance commerciale stratégique avec RSM US LLP (« RSM »), le principal fournisseur de services d'assurance, de fiscalité et de conseil pour le marché intermédiaire. Dans le cadre de cette alliance, RSM tirera parti de la plateforme Boomi pour aider les entreprises du marché intermédiaire à prospérer dans un paysage numérique en constante évolution.

« À l'heure où les entreprises du marché intermédiaire adoptent de plus en plus les technologies infonuagiques, il devient essentiel de disposer d'une connexion transparente entre les différents systèmes et applications », a déclaré Shari Lava, directrice de recherche chez IDC. « Cependant, un grand nombre de ces entreprises ont du mal à mettre en oeuvre des solutions d'intégration robustes, du fait de données bloquées dans des systèmes séparés, de flux de travail manuels qui font perdre du temps aux employés, et de ressources informatiques limitées. L'intégration à code bas est un outil crucial pour surmonter la complexité, tout en améliorant l'efficacité, l'agilité et la croissance soutenue. »

L'alliance entre Boomi et RSM permet aux entreprises du marché intermédiaire de s'attaquer aux obstacles en tirant parti de la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) de Boomi et de la capacité de RSM à personnaliser les parcours de croissance. Cela donne aux entreprises du marché intermédiaire les moyens de démanteler les silos de données, de rationaliser les opérations, d'automatiser les tâches et, à terme, de libérer des ressources humaines précieuses.

« De nombreuses entreprises du marché intermédiaire ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face aux défis complexes en matière d'intégration », a déclaré John Rush, responsable national du développement et de l'intégration d'applications chez RSM US LLP. « Cette alliance nous permet de proposer l'iPaaS de Boomi dans toute notre gamme de services de conseil technologique, y compris dans les solutions de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la relation client, de gestion du capital humain, et dans les solutions informatiques gérées, de manière à répondre aux besoins des clients, là où ils se trouvent aujourd'hui, et les aider à croître de manière homogène et à obtenir des résultats commerciaux transformateurs. »

« Boomi s'est engagée à aider les entreprises de toutes tailles à atteindre leurs objectifs de transformation numérique », a confié pour sa part Dan McAllister, vice-président principal des alliances mondiales et des canaux chez Boomi. « Cette alliance permet d'associer notre technologie de classe mondiale avec le talent d'une entreprise de premier plan travaillant pour le marché intermédiaire, et d'étendre notre portée afin d'accélérer la transformation numérique de l'espace commercial. »

Ressources supplémentaires

Apprenez-en davantage sur la plateforme Boomi

À propos de Boomi

Boomi prend en charge l'avenir des entreprises grâce à une intégration et une automatisation intelligentes. En tant que leader mondial dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi compte plus de 20 000 clients dans le monde et un réseau mondial de 800 partenaires. Les entreprises se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour connecter leurs applications, leurs données et leurs collaborateurs afin d'accélérer leur transformation numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur boomi.com.

À propos de RSM US LLP

RSM est le principal fournisseur de services professionnels destinés au marché intermédiaire. Les clients que nous servons sont le moteur du commerce mondial et de la croissance économique, et notre mission est de développer des professionnels et des services de premier plan pour répondre à leurs besoins changeants dans le paysage commercial actuel en constante évolution. Nous travaillons à instaurer la confiance dans un monde en perpétuel changement, en permettant à nos clients et à nos collaborateurs de réaliser leur plein potentiel.

RSM US LLP est le membre américain de RSM International, un réseau mondial de cabinets indépendants d'assurance, de fiscalité et de conseil comptant 64?000 collaborateurs dans 120 pays. Pour plus d'informations, visitez rsmus.com, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur X et/ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

7 mai 2024 à 09:05

