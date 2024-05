Boomi annonce les lauréats des 2024 Partner Awards





Boomitm, le leader de l'intégration intelligente et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses 2024 Partner Awards, récompensés lors du 2024 Boomi Partner Summit qui s'est tenu à Denver, dans le Colorado. Ces prix récompensent les partenaires innovants qui exploitent avec succès leur relation avec Boomi pour accélérer les résultats commerciaux des clients.

Les lauréats ont été sélectionnés selon la manière dont ils ont utilisé l'étendue de la plateforme Boomi pour favoriser la créativité et l'innovation, la portée et la complexité, ainsi que l'impact environnemental ou social.

« En tant que précurseurs dans le domaine des technologies de l'information et du progrès numérique, nous sommes ravis de remercier nos partenaires pour leur contribution inestimable au succès de nos clients communs », déclare Dan McAllister, vice-président principal Global Alliances et Channels chez Boomi. « Leur dévouement et leurs efforts jouent un rôle essentiel dans l'optimisation de l'efficacité opérationnelle et l'automatisation pour relever les défis dynamiques des entreprises contemporaines. »

Les lauréats de cette année, par catégorie, incluent :

Partenaire mondial de l'année : Infosys Limited

Infosys Limited Partenaire Amériques de l'année : RSM US LLP

RSM US LLP Partenaire EMEA de l'année : Cognizant Technology Solutions Corporation

Cognizant Technology Solutions Corporation Partenaire AJP de l'année : Atturra

Atturra Partenaire OEM de l'année : UKG Inc.

UKG Inc. Partenaire ISV de l'année : Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) Partenaire technologique de l'année : Solace Corporation

Solace Corporation Partenaire technologique émergent de l'année : Thru Inc.

Boomi propose des solutions d'automatisation intelligente de bout en bout qui permettent aux organisations numériques modernes d'accélérer leurs résultats commerciaux. La société sert plus de 20 000 clients, dispose d'un réseau mondial d'environ 800 partenaires et travaille avec les plus grands fournisseurs de services cloud hyperscaler.

Boomi a été positionné comme leader dans le Gartner® Magic Quadranttm pour les plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS) pendant dix années consécutives, et a été nommé Strong Performer dans le concours Forrester Wavetm: Integration Platforms As A Service, Q3 2023, et positionné comme Leader dans l'IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment. Nommé parmi les 100 meilleurs éditeurs de logiciels de 2023 par The Software Report, Boomi est également lauréat d'un Gold Stevie® dans le cadre des American Business Awards. Boomi a en outre été reconnu comme entreprise Cloud 100 par CRN et a reçu la prestigieuse note de 5 étoiles pendant trois années consécutives dans le « CRN Partner Program Guide », la liste ultime des programmes les plus remarquables des principaux fournisseurs de technologies du secteur qui proposent des produits innovants et des services flexibles dans l'informatique.

Pour en savoir plus sur le programme de partenariat de Boomi, ou pour trouver un partenaire dans l'écosystème mondial de Boomi, rendez-vous sur https://boomi.com/partners/.

À propos de Boomi

Boomi ouvre la voie à l'avenir des entreprises grâce à l'intégration intelligente et à l'automatisation. En tant que leader mondial des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi compte plus de 20 000 clients et un réseau mondial de 800 partenaires. Les entreprises se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour connecter leurs applications, leurs données et leurs collaborateurs afin d'accélérer leur transformation numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur boomi.com.

7 mai 2024

