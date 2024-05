AYA Bank utilise la plateforme de paiement numérique de SmartStream





SmartStream, le fournisseur de solutions de Transaction Lifecycle Management (TLM®), annonce aujourd'hui la mise en oeuvre réussie de sa solution TLM Reconciliations Premium Digital Payments Control chez AYA Bank, la première institution bancaire de Birmanie. Cette mise en oeuvre marque une avancée significative dans le parcours de transformation numérique de la banque.

Le secteur a récemment connu une augmentation des volumes de transactions et AYA Bank a reconnu la nécessité d'un outil innovant capable de traiter efficacement l'afflux de transactions de paiement. TLM Reconciliations Premium Digital Payments Control de SmartStream harmonisera diverses tâches, notamment les rapprochements, les règlements, le calcul des frais et la résolution des litiges. S'appuyant sur les capacités de l'IA, cette solution facilitera l'adoption rapide du système et la gestion complète des cycles de vie des transactions de la banque. Elle introduira en outre une couche de contrôle en temps réel, renforçant ainsi la transparence des transactions et automatisant les processus comptables. Ces améliorations permettront à AYA Bank d'atténuer les risques et de réduire les dépenses opérationnelles de manière efficace.

Yvonne Nang Saw Kham Phyu, directrice et responsable des cartes et des services de paiement d'AYA Bank, déclare : « L'adoption du contrôle des paiements numériques de SmartStream a été une étape transformatrice pour AYA Bank, améliorant ainsi considérablement notre prestation de services. Ce système répond non seulement à nos besoins opérationnels actuels grâce à des informations de fonctionnement en temps réel, mais il nous positionne également de manière stratégique en vue de notre expansion future et des nouveaux défis à relever. Nous saluons l'approche professionnelle de SmartStream et son soutien tout au long du projet. Le processus d'intégration s'est déroulé sans heurt, l'équipe Solution Delivery de SmartStream ayant géré à distance une période de mise en oeuvre harmonisée. Leur planification méticuleuse, leur communication claire et leur coordination proactive ont permis d'exécuter chaque étape du processus d'intégration avec précision et efficacité. »

Radha Pillay, directeur régional APAC de SmartStream, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à AYA Bank, une institution avant-gardiste engagée dans l'innovation et l'excellence du service à la clientèle. Nous avons compris les exigences opérationnelles spécifiques d'AYA Bank et les avons intégrées à notre service de contrôle des paiements numériques TLM OnDemand dans les délais et le budget convenus. Ce faisant, nous avons non seulement atteint les résultats escomptés, mais aussi cultivé un partenariat solide et basé sur la confiance. La mise en oeuvre de ce projet à distance pour un nouveau client souligne l'expertise et l'engagement de notre équipe. Notre solution s'appuie sur un moteur de rapprochement avancé qui automatise la validation des transactions et remplace les interventions manuelles par un processus automatisé de gestion des exceptions. Cela permet de résoudre rapidement les divergences, d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale et de préparer la banque à l'avenir avec des niveaux élevés d'automatisation, des contrôles des risques renforcés, une meilleure satisfaction client et une plus grande évolutivité. »

Fournie sous forme de logiciel en tant que service (SaaS), cette solution évite à AYA Bank de devoir gérer et entretenir des environnements informatiques et systèmes sous-jacents liés aux processus de réconciliation et de gestion des exceptions. Cela garantit également la disponibilité de la solution par le biais d'accords de niveau de service contractuels, ce qui permet à AYA Banki de se concentrer uniquement sur ses fonctions principales et d'offrir une valeur ajoutée à ses clients.

