La solution de Supply Chain unifiée de Manhattan alimente la transformation mondiale du réseau de distribution et de transport de Schneider Electric





Manhattan Associates (NASDAQ: MANH), éditeur international de solutions logicielles pour la Supply Chain et le Commerce Omnicanal, annonce que Schneider Electric, leader mondial de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a choisi Manhattan Active® Warehouse Management et Manhattan Active® Transportation Management pour dynamiser son réseau mondial de distribution et de transport dans le cadre d'une stratégie de transformation à l'échelle de l'entreprise.

Manhattan Active® Supply Chain (la combinaison de Manhattan Active WM et Manhattan Active TM) va être mise en oeuvre dans plus de 20 centres de distribution. Schneider Electric prévoit également de déployer Manhattan Active TM sur plus de 200 sites opérationnels. L'unification des entrepôts et du transport via Manhattan Active Supply Chain va permettre à l'entreprise d'optimiser la performance de ses stocks, son efficacité opérationnelle et l'agilité de ses équipes.

« Après 12 années couronnées de succès avec le WMS de Manhattan, nous avons décidé de passer à Manhattan Active Warehouse Management et d'étendre son périmètre avec Manhattan Active Transportation Management. L'adoption de ces deux solutions cloud-native représente une avancée significative pour l'exécution de notre chaîne logistique. C'est aussi une nouvelle étape décisive dans le processus de transformation de l'entreprise », commente Stuart Michael Whiting, senior vice president, GSC Logistics and Planning chez Schneider Electric.

« Au cours des dix dernières années, Manhattan a été un partenaire WMS clé pour Schneider Electric. La mise à niveau vers la solution de supply chain unifiée de Manhattan va permettre à Schneider de centraliser le contrôle de ses activités de distribution, de transport, de gestion des équipes et d'automatisation. Cela va se traduire par des gains significatifs en termes d'efficacité, de productivité et d'agilité », déclare Henri Seroux, senior VP EMEA chez Manhattan Associates.

« La solution de supply chain unifiée de Manhattan va nous aider à optimiser la planification et l'exécution des flux entrants et sortants. Elle va également nous offrir des niveaux de visibilité et de contrôle sans précédent sur l'ensemble de notre réseau mondial de centres de distribution et d'opérations de transport », conclut Stuart Michael Whiting.

A propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com

A propos de Manhattan Associates

Manhattan Associates est reconnue mondialement pour la qualité et la richesse fonctionnelle de ses solutions Supply Chain & Omnicanales (WMS, TMS, OMS et POS). Elles permettent d'unifier l'information à travers toute l'entreprise, en faisant converger les ventes avec l'exécution logistique. Ces solutions logicielles, leur socle technologique et l'expérience inégalée des équipes Manhattan contribuent à la croissance et à la rentabilité des clients de l'entreprise à travers le monde.

Les solutions de Manhattan Associates sont disponibles en mode cloud afin que, partout dans le magasin, dans votre réseau logistique ou depuis vos centres de distribution, vous soyez prêt à récolter les fruits de votre transformation omnicanale. Pour plus d'informations : www.manh.com.fr

