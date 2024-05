Mavenir et Amazon Web Services unissent leurs forces pour ouvrir une nouvelle ère pour les réseaux de télécommunications basés sur le cloud public





Mavenir, le fournisseur d'infrastructure réseau basée sur le cloud qui construit le futur des réseaux, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration stratégique (SCA) de cinq ans avec Amazon Web Services (AWS), destiné à révolutionner le déploiement des charges de travail télécoms fonctionnant sur AWS. Cette collaboration stratégique permet aux deux entreprises de concevoir conjointement la technologie Mavenir visant à harmoniser le développement, les tests, l'intégration et l'application de solutions basées sur le cloud en exploitant la haute disponibilité, l'évolutivité et les capacités de sécurité des services AWS pour créer un nouveau modèle de déploiement de télécommunications qui devrait transformer la façon dont les opérateurs lancent la 5G, l'IMS (IP Multimedia Subsystem), le réseau d'accès radio (RAN) et les futures technologies de réseau.

Mavenir et AWS vont co-investir dans le développement de fonctionnalités telles que l'autoscaling dynamique amélioré, l'automatisation et l'amélioration de la fiabilité pour les fournisseurs de services de communication (CSP) afin de permettre la migration vers AWS.

Dans le cadre de ce SCA, Bejoy Pankajakshan, vice-président directeur et directeur de la technologie et de la stratégie chez Mavenir, déclare : « En s'appuyant sur notre partenariat à long terme et notre leadership individuel en matière de technologie de cloud, Mavenir et AWS travaillent désormais ensemble pour tirer parti des principaux attributs du cloud public afin de permettre une adaptabilité sans précédent des charges de travail des opérateurs télécoms. Dans le cadre de cette collaboration, nous combinons nos forces pour soutenir l'ambition des opérateurs de migrer vers le cloud public en fournissant des solutions optimisées uniques qui garantissent un déploiement rapide et efficace, ainsi qu'une réduction spectaculaire du coût total de possession. » Il ajoute : « Nous sommes convaincus que ce partenariat va révolutionner le secteur des télécoms en nous permettant de fournir des solutions innovantes, évolutives et sécurisées qui façonneront l'avenir des services basés sur le cloud. »

Ce partenariat va au-delà de la collaboration technique et du codéveloppement et se concentrera également sur l'accélération de l'adoption par le marché. Aniruddho Basu, vice-président directeur chargé des affaires émergentes et des partenariats chez Mavenir, souligne un autre élément clé du partenariat stratégique : « Bien qu'il s'agisse d'une combinaison puissante de la flexibilité et de l'évolutivité du cloud AWS avec la technologie basée sur le cloud de Mavenir, leader sur le marché, et l'expertise approfondie du domaine des télécoms, en tant que partenaires, nous collaborerons également au développement conjoint du marché, avec des objectifs clairs visant à accélérer l'adoption du marché, en apportant la valeur et la puissance des solutions de réseau basées sur le cloud aux télécoms et à leurs clients à travers le monde, ainsi qu'en tirant parti de nos canaux de marché combinés et de la portée de nos clients. »

Associée au cloud AWS, l'approche de cloud conteneurisée de Mavenir en matière de développement logiciel se traduit par un alignement stratégique conjoint qui permettra aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises d'explorer et d'adapter de nouveaux modèles commerciaux. En simplifiant le déploiement du réseau, en réduisant le coût total de possession et en automatisant les opérations, les solutions de réseau basées sur le cloud permettent aux opérateurs télécoms de transformer leurs modèles commerciaux traditionnels et d'augmenter leur rentabilité tout en apportant de nouvelles technologies et des produits innovants aux consommateurs et aux entreprises.

